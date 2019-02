Vybíráme vinylovou podlahu. Která je lepší, plovoucí nebo lepená?

Pokud se chystáte vybírat podlahu, máte v dnešní době řadu možností. Laminát, vinyl, masiv… Vinylové podlahy jsou dnes mimořádně populární, a to především díky řadě dobrých vlastností, snadnému položení a také příznivé ceně. Podívejme se na ně tudíž zblízka.

Jednoznačné výhody

V případě, že o vinylové podlaze uvažujete, budete stát před rozhodnutím, jestli pořídit podlahu plovoucí, nebo lepenou. Než se ale zaměříme na to, jaké mají výhody a nevýhody obě tyto varianty, podíváme se nejprve na to, jaké kladné vlastnosti se vinylovým podlahám obecně přisuzují:

Pružnost

Odolnost

Velmi snadná údržba

Hodí se i do místností, kde je podlahové vytápění

Její povrch je na dotek příjemný

Položení je snadné a rychlé

Není drahá

Z výše uvedeného výčtu výhod jednoznačně vyplývá, že volba vinylové podlahy do bytu je rozhodně smysluplným řešením. Nyní už se soustředíme na zmiňované dva typy podlah a objasníme si jejich výhody a nevýhody.

Lepené podlahy se hodí do prostor s podlahovým vytápěním

Tloušťka dílců lepených podlah bývá jenom 2-3 mm a díky tomu tyto materiály velice snadno vedou teplo. Proto se opravdu mimořádně hodí, aby byly v místnostech, kde je podlahové vytápění. Problémy s ní ale nejsou ani v místnostech, kde je vyšší vlhkost. Velice dobré jsou tyto podlahy i pro místnosti s vysokou zátěží, tedy všude tam, kde se pohybuje velké množství lidí včetně třeba kanceláří nebo nákupních center. Cena je velmi příznivá, ovšem pokládka bývá finančně náročnější. Není to ale žádný extrém. Bonusem je rovněž obrovský výběr různých dekorů, který máte k dispozici.

Pokládka je náročnější, ale opravy snadné

Minusem lepené varianty je náročnější pokládka. Podlaha se totiž musí lepit na dokonale vysušený a rovný podklad. Úprava povrchu před pokládáním je proto často nutností, a to zvyšuje finanční náklady a prodlužuje čas pokládky. Navíc musíte hotovou podlahu uválcovat, a to válcem vážícím minimálně 50 kg. Na druhou stranu opravy nebývají tak náročné. Vyloupnete poškozený díl a nalepíte místo něho nový. Nemusíte tedy rozebírat větší kus podlahy.

U plovoucí podlahy dílce zaklikáte do sebe

A co plovoucí podlahy? U nich jistě uvítáte snadnou a rychlou pokládku. Podlaha totiž není nijak připevněna k podkladu, vlastně na něm prostě a jednoduše plave. Dílce mají zaklikávací systém, vlastně mechanický zámkový spoj, který prostě zaklapnete do sebe. Tento systém výrazně zjednodušuje výměnu poškozeného dílce. Prostě ho vyjmete a zakliknete tam nový. I výměna celé podlahy je mimořádně jednoduchá. Zkrátka ji rozložíte na díly. Počítejte ale s tím, že dílce plovoucí podlahy jsou mnohem silnější. Jejich tloušťka činí až 10 mm. Není problém plovoucí podlahu instalovat i v místech, kde je vlhko (koupelna) nebo v místnostech s vysokou zátěží. Vlastnosti podlahy se dají ovlivňovat pomocí podložek pod dílce. Tím se vyrovnají malé nerovnosti, podlaha se chrání před průnikem vlhkosti.

Tepelná propustnost je nižší

Na druhou stranu vyšší tloušťka plovoucí podlahy a podložek snižuje tepelnou vodivost, což je problémem v případě, že máte podlahové topení. Máte-li plovoucí vinylovou podlahu na nosné HDF a pod ní podlahové vytápění, je zde nižší tepelná propustnost. Jestliže chcete podlahové vytápění a plovoucí podlahu, je lepší si zvolit podlahu celovinylovou. Cena je sice trochu vyšší, nicméně to kompenzuje rychlost a snadnost pokládky.

Jakou podlahu si tedy vybrat?

V rozhodování je velmi důležité, jaký bude v místnosti provoz a zatížení. Zátěžová třída je důležitá. Podle toho se stanoví podlaha, jež zvládne určitý typ zátěže. Vždy je proto dobré svůj výběr konzultovat s odborníkem. Nelze prostě říci, že by byla jedna podlaha lepší než druhá, záleží vždy na tom, co potřebujete, třeba jaká je třeba v místnosti zvuková izolace, zda je v ní vlhko, jaké jsou v dané místnosti podmínky. Například lepená podlaha je vhodnější pro vlhké prostory, zabrání totiž vzniku plísní, které by se rozrůstaly přímo pod podlahovou krytinou. Nemusíte také řešit protihlukovou podložku – kročejový hluk tu odpadá. Plovoucí podlahu ale snadněji opravíte, při výměně také nemusíte opravovat podklad.