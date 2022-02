Vybavení pokoje pro studenta – pořádný stůl je základ!

Chystáte se vybavit pokoj studentovi a přemýšlíte jak na to? Tak vězte, že nejdůležitějším kusem nábytku je rozhodně stůl! A výběr takového stolu může někdy stát mnoho úsilí. Podívejte se na možnosti a tipy, jak si takové zařizování ulehčit.

Každý student potřebuje bezpochyby pořádně vybavený pokoj. Základním prvkem, který je třeba k dosažení ideálně zařízené studijní místnosti, je rozhodně stůl. Studující lidé tráví denně nespočet hodin sezením u stolu, a to při nejrůznějších činnostech. Ať už se jedná o učení, psaní úkolů, studentských prací nebo o pouhou prokrastinaci – většina aktivit se odehrává právě u stolu. Jak tedy vybrat ten ideální stůl, který splní veškeré požadavky, které jsou na něj kladené? A jaké to vůbec jsou?

Správná výška

Vybrat správnou výšku stolu může být občas oříšek, protože každý student má, co se stolu, jiné potřeby, a tak vybrat něco ideálního je poměrně náročné. Nehledě na to, že naše výška se v průběhu let mění a kupovat každou chvíli nový stůl není úplně to pravé ořechové jak z hlediska nákladů, tak z hlediska starostí. Jak tedy vybrat stůl, který bude vyhovovat lidem všech výškových kategorií? Je to vlastně naprosto jednoduché – pořiďte si výškově nastavitelný stůl!

Technologie, kterou disponují tyto stoly, je naprosto skvělá, protože si každý člověk může výšku jednoduše nastavit podle svých preferencí. Výhodou je bezesporu ten fakt, že tyto stoly se hodí jak pro děti, tak pro dospělé, právě díky nastavitelné výšce. Ti studenti, kteří tráví u stolu spousty hodin jistě ocení, že si k dané práci nebo aktivitě mohou čas od času i stoupnout a posunout si stůl do dané výšky. Stání při práci je dobré v tom, že se díky němu zapojují svaly, v těle lépe cirkuluje krev a tím se tak lépe okysličuje mozek, čímž se zvyšuje pozornost a soustředění.

Dostatek prostoru

Pokud sháníte přímo psací stůl, je třeba brát v potaz mnoho faktorů. Psací stoly bývají zpravidla užší než stoly pracovní. Nejprve je tedy dobré si říct, zda nám budou rozměry psacího stolu vyhovovat a jestli se na něj vejdou všechny věci, které tam potřebujeme mít.

Co se týče samotného stolu, nejlépe ho vybereme tak, že si k němu sedneme. Tak poznáme, zda nám stůl vyhovuje či nikoliv. Zohlednit přitom musíme pozici kolen a kyčlí k židli a také pozici loktů ke stolu. V každém případě musí svírat pravý úhel. Ideální výška psacího stolu je zhruba 75 cm.

Dále je třeba zohlednit řešení samotného stolu. Tím se myslí různé poličky a šuplíky. Jsou stoly tímto prostorem vybavené a také stoly, které nikoliv. Pokud vyberete stůl jako pouhou desku s nohama, nemusíte většinou řešit nic navíc. Pokud ale vyžadujete úložný prostor, musíte dbát na to, aby byl na místě dle Vaší preference. U některých stolů nelze tento prostor přesouvat na levou či pravou stranu a je tak umístěn pevně. Ne vždy se může daná strana hodit vzhledem k prostoru, ve kterém bude stůl umístěn. Současně by se pravákům lépe operovalo s úložnými prostory na straně pravé a levákům naopak na straně levé.

Specifické požadavky

Je možné, že předmětem Vašeho zájmu není psací stůl, ale herní stůl. Takovéto stoly ocení zejména studenti, kteří ve volném čase rádi hrají počítačové hry či ti, kteří na počítači hodně pracují a potřebují stůl k tomu uzpůsobený.

Valná většina herních stolů je řešena tak, aby se na ně vešly minimálně 2 monitory, klávesnice a další příslušenství. Tyto stoly tak disponují velkou pracovní deskou. Dalším důležitým faktorem výběru je ergonomie, tedy úhel, ve kterém jsou oči vzhledem k umístění monitoru. Spousta stolů je také výškově nastavitelná, což je velkou výhodou. Herní stoly mají většinou zabudované prvky, které pomáhají ke správě kabeláže, což ocení nejen herní nadšenci. Pokud chcete ještě o kousek více praktičnosti, poohlédněte se po držáku na herní sluchátka nebo držáky na pití.