Vše o zázraku jménem Ghí + jak ho vyrobit

Tradiční jídla hlásí velký comeback a to z dobrého důvodu – mají neuvěřitelný přínos pro lidské zdraví a v historii lidstva se používají již po tisíce let. Stále populárnějším tradičním jídlem se stává také Ghí, neboli přepuštěné máslo. Ghí je velmi bohaté na živiny a neobsahuje mléčné bílkoviny, což z něj činí dobrou volbu pro lidi, kteří trpí intolerancí na laktózu. Pokud jste o něm ještě neslyšeli a nebo slyšeli, ale nevíte, co od něj čekat, tak si o něm pojďte přečíst. My vám o něm nyní povíme více v našem článku.

Co je Ghí

Ghí je základem tradiční indické a ajurvédské medicíny. Vyrábí se jednoduchým procesem vaření másla a následného odlévání tuku, čímž se vylučují bílkoviny (kasein a syrovátka) a mléčné sušiny (včetně laktózy). To, co zbylo, je známo jako přepuštěné máslo.

Stejně jako máslo, tak si i Ghí získalo během posledních 30 let špatnou pověst díky vysokému obsahu nasycených tuků. Výzkum však ukázal, že místo zvýšení rizika srdečních onemocnění ho Ghí ve skutečnosti snižuje. A to není jediný benefit, který má v rukávu. Ghí vyrobené z másla od krav, které jsou krmeny trávou, je nabité vitamíny A, D, E a K. Stejně tak je plné mastných kyselin CLA a kyseliny máselné, což přináší mnoho zdravotních výhod.

Jak používat Ghí

Existuje mnoho způsobů, jak můžete do své stravy začlenit Ghí:

Použijte ho jako zdravý olej pro vaření na vysoké teplotě (smažení, restování, pečení)

Nanášejte si ho na bezlepkové pečivo (chléb, vdolky, krekry a jiné)

Přidejte ho do čokoládové pomazánky

Nahraďte ho v jakémkoli receptu, kde jste až doposud používali máslo

Rozpusťte ho na dušené zelenině

Přidejte ho do sladké, ovesné kaše/vloček

Použijte ho v receptech na domácí masky na vlasy, masky na obličej

Klidně si ho dejte přímo z lžíce!

A mnoho dalšího…

Benefity užívání Ghí

Ghí obsahuje zdravé tuky

Výzkumy dokazují, že má nízký obsah tuku. Obsahuje zdravé tuky, které tělu dodávají zdravý cholesterol. Ghí nezpůsobuje srdeční choroby jako jiné formy tuků.

Pomáhá trávicí soustavě

Jeho konzumace silně souvisí s tím, abyste měli zdravá střeva. V dávných dobách si naši předci před každým jídlem dali jednu lžíci pro lepší trávení. Lemoval střeva a snižoval pravděpodobnost výskytu vředů a rakoviny.

Posiluje imunitní systém

Ghí je bohaté na kyselinu máselnou, která pomáhá tělu produkovat T buňky, které bojují s nemocemi.

Zdroj základních vitamínů

Je spolehlivým zdrojem důležitých vitamínů A a E rozpustných v oleji, které jsou třeba pro zdravá játra, vyvážené hormony a plodnost.

Protizánětlivý a protirakovinový

Ghí obsahuje, jak jsme již zmiňovali, kyselinu máselnou. Ta funguje jako protirakovinová složka. Antioxidanty v něm obsažené působí protizánětlivě.

Benefit za intoleranci laktózy

Neobsahuje laktózu. Tudíž nezpůsobuje alergické reakce u těch, kteří trpí intoleranci mléčných výrobků nebo kaseinu.

Léčí popáleniny

Patří mezi jednou z nejbezpečnějších dermatologických kosmetik. Je přátelský k pokožce a pomáhá při léčbě popálenin.

Posiluje kosti

Je bohaté na vitamín K, který pomáhá při vstřebávání vápníku. Pomáhá při prevenci zubního kazu a předchází ateroskleróze.

Léčí dysfunkci štítné žlázy

Vzhledem k tomu, že pomáhá k vyvážení hormonů, je tedy také velkým pomocníkem při problémech a dysfunkci štítné žlázy.

Pomáhá zhubnout

Zvyšuje metabolismus těla a je tak ideálním prostředkem při hubnutí. Pravidelné užívání spaluje ostatní tuky v těle.

Léčí menstruační problémy

Jak již bylo zmíněno, vyrovnává hormony v těle. Díky tomu je ideální pomocí, pokud trpíte na PMS, nepravidelnou menstruaci či jiné menstruační potíže.

Vyrobte si své vlastní Ghí

Co budete potřebovat:

cca 500 gramů kvalitního másla

pánev

štěrbinovou lžíci

sítko s jemnými oky

jemnou tkaninu

nádobku na skladování

žáruvzdornou nádobku

Postup: Máslo nakrájejte na kousky a vložte do velké pánve s těžkým dnem. Teplotu dejte na střední stupeň a nechte máslo rozpustit. Jakmile se rozehřeje, vařte na mírném ohni. Nechte máslo jemně vařit, dokud na povrch nezačnou vyplouvat pevné látky v něm obsažené (zhruba 10-15 minut, záleží na tom, jak horká byla deska a pánev). Také se objeví bublání a pěna. Mezitím pomocí štěrbinové lžíce odstraňte bílou pěnu z povrchu a vyhoďte ji. To můžete provést hned, jakmile uvidíte, že pevné látky začínají stoupat vzhůru k hladině. Jakmile jsou bílé povrchové látky odstraněny, zůstane pouze žlutý máslový tuk a bílé pevné látky, které klesly ke dnu. Pokračujte ve vaření másla, dokud mléčné sušiny na dně nemají světle jantarovou barvu a máslový tuk se nestane sytě zlatožlutým. Po dokončení by mělo ghí vonět ořechově. Čas vaření se bude lišit v závislosti na vařiči. Vypněte ohřev a dejte pánev pryč ze sporáku, abyste zajistili, že se hnědá mléčná sušina nespálí. Nechte ghí odpočinout a chladnout po dobu 3 až 5 minut. Na žáruvzdornou nádobu položte sítko s jemnými oky. Sítko vyložte trojitou vrstvou tenké tkaniny, která bude viset přes okraje sítka. Opatrně nalijte ghí skrz sítko do nádoby. Nahnědlá mléčná sušina by se měla shromáždit na tkanině. Přelijte ghí do čisté, skleněné nádoby s víkem. Ghí lze skladovat ve vzduchotěsné nádobě při pokojové teplotě po dobu 3 měsíců nebo po dobu 1 roku v ledničce.