Vosy, škvoři-kdy volat pomoc na otravný hmyz?

Tak jako každý rok i letos se objevuje nepříjemný hmyz, který kouše, píchá a otravuje doslova na každém kroku. K těm nejstabilnějším patří vosy, sršni, komáři, škvoři, mravenci a klíšťata. Příroda nám dává mnoho krásného, ale není to zadarmo. Stačí, když vyjdeme ven na zahradu a hmyz začne útočit.

Zejména na přelomu srpna a září se objevují vosy, sršni, divoké včely a škvoři. Samozřejmě jsou tu mnohem dříve, ale v období zrání ovoce, jako jsou jablka, švestky a hrušky, je to markantní. Letošní rok je ovšem speciální, hodně prší a pak je horko. Vlhký vzduch je pro tyto otrapy jako stvořený.

Co s vosím hnízdem na domě?

Pokud mají vosy hnízdo mimo dosažitelnost obydlí, věc neřešíme. Když se však usídlí na stodole, garáži či přímo na domě, je to kalamita. Samotná likvidace je vždy nebezpečná. Nutností je oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi i ochrana obličeje. V obchodě zakoupíte postřiky na likvidaci vosích hnízd, nejlepší je jejich použití hned ráno nebo večer, kdy jsou vosy klidné. Příkladem může být sprej Antivespe, který zakoupíte za cca 200 Kč. Vosy jsou paralizovány a brzy uhynou. Tento sprej má také preventivní účinky. Při aplikaci na místa, kde se hmyz často pohybuje vytváří ochrannou vrstvu, která likviduje hmyz po dobu několika dalších dní. Obecně lze ale říci, že není chytré shazovat vosí a sršní hnízda na vlastní pěst. I když nejste alergici, nemusí se to vyplatit.

Pokud si zásahem nejste jistí, zavolejte specializovanou firmu

Shození hnízda profesionály se pohybuje kolem 1300 Kč. Vždy vyhledejte firmu v dojezdné vzdálenosti od bydliště, která má tzv. pohotovost a hnízdo vám zlikviduje do 24hodin od zavolání. Specializované společnosti mají speciální podtlakové spreje, chcete-li „hasičáky na vosy“, které mají dosah až 7 metrů. Velmi účinné jsou také pěny, které obalí hnízdo a nedovolí žádnému obyvateli vylézt z hnízda. Asi se budete divit, ale hojně používané v uzavřených prostorách jsou také dýmovnice a dokonce i speciální prášek, který se sype do zemních hnízd. Ano nejen zavěšená papírová hnízda mohou ohrožovat vaše blízké. Pokud se u vás vyskytuje výrazně víc vos než jindy, může to být způsobeno vytvořením hnízda v zemi někde na vaší zahradě.

Nejhorší je na tom, že když si vosy a sršni nějaké místo oblíbí, rádi se na něj vracejí. Je chytré ho navždy zabezpečit nebo preventivně postřikovat.

Alergici musí být v pozoru

Na bodnutí žihadlem vosy a včely je alergických stále více lidí. Pokud dojde k bodnutí sršněm, může to být i pro obyčejného člověka fatální. Takový „štípanec“ od sršně lze přirovnat k ráně motykou do zad! A to je ještě ta nejlepší varianta. Nejhorší je, že mohou vosy či sršni přenášet různé nemoci. Zejména alergici by měli mít při sobě od jara do podzimu předepsané léky, protože se kvůli své alergii jen málokdo vzdá procházek do přírody a lenošení na zahradě.

Letos se přemnožili také škvoři

Tento všežravý hmyz může uškodit nejenom Vašim plodinám a květinám na zahradě, ale i například zdivu. Škvoři jsou noční živočichové, většinou schovaní pod kameny, kompostu či ve zdivu. Jejich způsob života jim umožňuje žít skrytě dokud nedojde k jejich přemnožení. Pokud jich v kolonie nemáte mnoho, nachytáme do mističek s olejem, kde se utopí. Pokud máme slepice, stačí je vypustit k večeru na zahradu. Škvory sezobou. Zkuste také namočit starou utěrku, mírně vyždímat a vložit tam, kde si myslíte, že škvoři budou mít svou kolonii. Hadr dejte večer třeba do mobilních květináčů a podobně. Ráno ho pak opatrně vyjměte a škvory vyklepte. Oni tam totiž s jistotou přes noc nalezou.

Na veškerou létající i pozemskou havěť jsou v obchodech k dispozici hubící přípravky. Ani u škvorů to není výjimkou. Zakoupit můžete třeba KARAKILL sprej či pudrový přípravek ANT KILLER. V případě masivního přemnožení volejte specializovanou dezinsekční firmu.

Kdy volat hasiče?

Všeobecně platí, že složky Integrovaného záchranného Systému voláme jen v případě ohrožení života. Pokud zavoláte hasiče třeba k vosímu hnízdu, můžete si celý výjezd také zaplatit z vlastní kapsy. A vězte, že pak vám 5000 Kč rozhodně nebude stačit.