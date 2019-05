Vlci se vracejí zpět do Čech

Je to již dávno, co byli vlci ve střední Evropě vyhubeni. Nyní si pomalu ale jistě opět nacházejí cestu zpět k nám. V minulém roce bylo dokonce napočítáno již 16 vlčích teritorií. Odhaduje se však, že toto číslo rozhodně nebude konečné a vlků bude i v dalších letech pomalu přibývat a to je rozhodně dobrá zpráva. Vlci se k nám navíc vrací naprosto přirozeně. Rozhodně nejde o jejich umělé vysazování do našich lesů.

Jak jsou na tom ostatní evropské státy?

Česká republika rozhodně není jedinou zemí, do které vlci nacházejí cestu zpět. Podobný trend jako u nás zaznamenali také v Dánsku, Nizozemí nebo v Belgii. Do Čech vlci nejčastěji přichází ze západního Německa, nebo Polska. Oproti tomu na Moravě a Slezsku nejčastěji potkáme vlky ze slovenských a polských Karpat.

Proč jsou vlci v naší zemi potřeba?

Možná si říkáte, že vlky v naší zemi vlastně ani nechcete a nenapadá vás žádný důvod, proč by zrovna tato zvířata měla být pro naši krajinu potřebná. Je tomu ale úplně naopak. Vlci jsou v krajině potřeba zejména kvůli regulaci počtu již přemnožené srnčí populace. Vlci se řadí mezi predátory, pro které jsou kořistí zejména velcí kopytníci. V případě, že vlčí smečka napadne hospodářská zvířata, stát v současné době nahradí zemědělcům veškeré způsobené škody. Rozhodně tedy nemusíte mít obavu z nějaké ztráty. Dále je také možné požádat o pomoc při zabezpečení stád právě proti jejich napadení vlkem. Pokud se tedy řadíte mezi hospodáře, kteří bydlí na území s výskytem vlků, rozhodně je na místě udělat veškerá možná opatření. Je třeba také zmínit to, že navzdory tomu, že vlčí populace stále stoupá, tak naopak případů napadení hospodářských zvířat vlkem ubývá a to je rozhodně pozitivní zpráva.

Vlk jako chráněné zvíře

K tomu, že se u nás těmto zvířatům začalo dobře dařit, také přispělo zejména to, že ho Evropská unie začala považovat za zákonem chráněné zvíře. Nemůže se tak tedy již stát, že by byl vlk vyhuben tak, jako tomu bylo dříve. Momentálně se nejvíce objevují zejména na Šumavě, Krušných horách, Lužických horách a Moravskoslezských Beskydech. Aktuální počet jedinců je přibližně kolem 30.

Napadení člověka vlkem

Další věc, která vás určitě také napadla, je strach z procházek. Je tedy na místě bát se, že na vás na procházce vlk zaútočí? I když na to tato šelma nevypadá, jde v podstatě o plaché zvíře, které rozhodně nemá žádný důvod útočit na procházejícího člověka. Pokud vás někde uvidí, s největší pravděpodobností se lekne a uteče. Stejně jako většina u nás žijících zvířat bude z vás mít větší strach než vy z něho a bez důvodu na vás rozhodně útočit nebude. Za posledních 50 let bylo v celé Evropě zaznamenáno celkem jen 9 případů, ve kterých byl člověk napaden vlkem. Rozhodně se tedy oblíbených procházek nemusíte vzdávat ani v případě, že bydlíte v oblasti, ve které se vlci vyskytují.