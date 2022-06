Víte proč je bambus výjimečný?

Bambus, je tráva, o které jsme dříve moc nevěděli. Respektive věděli jsme, že v Číně a v Japonsku z něj stavějí svá obydlí a že bambus milují pandy, ale jeho použití se hojně rozšířilo a to i do oblastí, které by nás nenapadly.

Jeden z mnoha druhů bambusu roste na českých zahradách, pro svou dekorativnost, rychlý růst a celkovou nenáročnost je velmi oblíbený. Snad každý někdy měl doma stonek nepravého bambusu a ve vodě mu dlouho dělal parádu. A když ne rostlinku, tak znáte bambusové rolety anebo jste byli v asijské restauraci a tam bambus snad přidávají do všech masových a zeleninových směsí. Bambus je rostlina 21. století a není to přehnané tvrzení, v následujícím textu vás o tom přesvědčíme.

Pěstovat bambusy – to se musí!

Nemáte zahradu? Nevadí, bambus to zvládne i v bytě a bude vám dělat radost. Je trávovitého vzhledu a má rád teplo, ale nemusí zvládnout přímé sluneční světlo a substrát by nikdy neměl vyschnout. V dnešní době, kdy je v módě mít zelenou rostlinu v koupelně, je bambus vhodným adeptem, protože miluje vlhko.

„Nepravým“ bambusem je rostlina označovaná jako „Lucky Bamboo“ neboli dračinec pruhovaný a čeledí se řadí k palmám. Snadno byste si ho ovšem s bambusem spletli. Mívá kroucený stonek a je velmi dekorativní, a jak jsme již napsali výše, můžete ho mít ve vodě, ale když pustí kořeny, snadno ho i zasadíte.

Ten má vkus, kdo má v bytě bambus!

Jak víme, tak stonky bambusu jsou duté rourky, které po uschnutí ztvrdnou. Mohou být různé velikosti, podle druhu a stáří bambusu. Bambus je opravdu kouzelná rostlina, roste velmi rychle, některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně! Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu 5 až 6 týdnů, a poté se radikálně zpomalí.

Z dutých dřevnatých rourek se vyrábí nekonečné množství produktů a mají nespočetně mnoho způsobů využití. Mezi nejoblíbenější formu využití bambusu patří produkt bambusové rolety nebo žaluzie, různé pergoly, oplocení nebo stěny. Ze stébel bambusu se vyrábí nábytek, nádoby, hole a také hudební nástroje. Ze štípaných stonků se dělají rohože, pletou se koše, v posledních letech mnoho restaurací přešlo na bambusová brčka a lunchboxy i s bambusovými příbory. Bambus se dostává do popředí i jako předmět denní potřeby a to je zubní kartáček nebo tyčinky na čištění uší. Rozšiřuje se také oblečení z bambusových vláken, které se vyrábí stejným způsobem jako viskóza. Nejenže má antibakteriální a antistatické vlastnosti, ale oceníte i jemnost, kterou lze přirovnat k hedvábí nebo kašmíru. Díky neobvyklé pružnosti, kterou má například spodní prádlo z bambusových vláken, se velmi dobře přizpůsobí vašemu tělu.