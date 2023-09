Vertikální zahrady: Ideální řešení pro malé prostory!

Ať už máte rozsáhlou sbírku pokojových rostlin nebo bohatou venkovní zahradu, s hledáním místa pro zeleň se setkávají jak začátečníci, tak zkušení zahradníci. Jedním ze způsobů, jak ušetřit místo na pozemku, který neomezuje váš pěstitelský potenciál, je přestavba na vertikální zahradu. Tento styl zahradničení využívá vertikální konstrukce, jako jsou stěny, mříže, ploty a dveře, které poskytují rostlinám oporu pro růst směrem vzhůru. Tuto prostorově úspornou techniku lze použít k pěstování květin, bylinek a zeleniny, a to jak uvnitř, tak venku.

Co je vertikální zahrada

Vertikální zahradničení je umění využívat vertikální prostor k pěstování rostlin, ať už je vystavujete v závěsných koších, podél mříží, nebo instalujete celou živou stěnu. Vertikální zahrada převrací typickou strukturu zahrady. Namísto plochého nebo vodorovného záhonu se vertikální zahrady instalují podél nějakého typu vertikální podpory.

Výhody vertikální zahrady

Existuje mnoho důvodů, proč si někdo může chtít vytvořit vertikální zahradu uvnitř svého domu nebo na dvorku. Zaprvé, vertikální zahrady jsou skvělé pro lidi, kteří nemusí mít dostatek místa na dvorku, ale přesto chtějí mít nějakou barvu a zeleň. Vertikální zahradu si můžete pořídit i v případě, že máte jen malou terasu v bytě. Kromě toho, že vertikální zahrady výrazně šetří místo, pomáhají také rostlinám v okolí, které potřebují ochranu před slunečním zářením a větrem. Vertikální zahradničení může také ušetřit spotřebu vody, protože voda kapající z horní vrstvy bude zalévat i rostliny pod ní.

Jak pečovat o vertikální zahradu

Nároky na péči o vertikální zahradu do značné míry závisí na typech pěstovaných rostlin a zvolené variantě kompozice. Existují však určité obecné zásady údržby, které je třeba při pěstování vertikální zahrady dodržovat.

Světlo

Začněte tím, že najdete místo, na které dopadá dostatek slunečního světla. Světlo bude záviset na rostlinách, které se rozhodnete pěstovat, ale měli byste vybrat takové místo, kde budou mít vaše rostliny alespoň šest hodin slunečního svitu. Umístění blízko okna je obvykle nejlepší a umožní vám snadněji kontrolovat, zda rostliny dostávají přímé nebo nepřímé sluneční světlo.

Zalévání

Udržování vlhkosti u rostlin může být v závislosti na nádobě obtížnější nebo naopak snazší. Musíte mít pěstební médium, které zadržuje dostatek vody, aby rostliny nevyschly, ale zároveň nezadržuje příliš mnoho vody, takže nehrozí, že se rostliny utopí. Nejlepší způsob, jak efektivně zavlažovat vertikální zahradu, je začít nahoře a postupovat dolů. Voda bude stékat dolů a vy si tak můžete být jisti, že rostliny ve spodní části nepřelejete. Pokud je vaše vertikální zahrada venku, zvažte investici do dešťové hůlky, abyste se dostali i do těžko přístupných míst.

Půda

Při vytváření vertikální zahrady se zaměřte na dobře propustnou půdu. Je důležité, aby půda nezadržovala přebytečnou vodu a byla provzdušněná. Při péči o tento typ zahradního systému byste také měli často kontrolovat hladinu půdy.

Nejlepší rostliny pro vertikální zahrady

Ve vertikální zahradě se bude dařit všem rostlinám, které jsou vhodné pro pěstování v nádobách. Při výběru rostlin pro vertikální zahradu mějte na paměti, že rostliny s mělkými kořeny, jako jsou jednoleté květiny, zelenina a bylinky, se v nádobě uplatní lépe než trvalky. Pnoucí rostliny jsou obecně jedny z nejlepších pro pěstování ve vertikální zahradě, protože vytvářejí krásný efekt podél plotů, mříží a jiných vzpřímených konstrukcí.

Mnoho druhů zeleniny potřebuje ke svému růstu hluboký kořenový systém, což na zdi není vždy možné. Ale stále existují možnosti, které můžete vyzkoušet – listová zelenina, jako je salát nebo špenát, má mělký kořenový systém, který je vhodný pro pěstování v nádobách. Skvělou volbou, díky svému mělkému kořenovému systému, jsou také bylinky, včetně máty, petržele a rozmarýnu.

Nápady na vertikální zahrady

Při vytváření vertikální zahrady si můžete vybrat z několika různých kompozic. Jednou z oblíbených metod je zavěšení sbírky rostlin v květináčích na svislé plochy, jako jsou mříže a okna. Na větších dvorech mohou konstrukce, jako jsou altány, pergoly a oblouky, vytvořit pocit zahradní místnosti a nabídnout ústřední bod v prostoru. Případně můžete vytvořit kapesní zahrádku, které dosáhnete zasunutím rostlin do kapes z plátna. Nebo jednoduše umístěte rostliny na stěnu se zabudovanými otvory.

Živá stěna

Živá stěna je v podstatě vnitřní ekosystém rostlin a obvykle zahrnuje druhy, kterým se daří celoročně. Jednou z výhod živých stěn je to, že nám umožňují začlenit do interiéru množství rostlin, aniž by bylo příliš těsno. Živé stěny obvykle obsahují stovky rostlin – kdybychom je umístili na podlahu, zabíraly by příliš mnoho místa. Další bonus: instalace rostlin se zdvojnásobí jako živé umění na stěnách.

Plátěný organizér na boty

Vertikální zahrada může být jednoduchá, jako zavěsit plátěný držák na boty na zadní stranu dveří v oblasti, kam dopadá dostatek slunečního světla. Jednou z výhod interiérové zahrady, jako je držák na boty, je, že péči o rostliny a kulinářské využití máte na dosah ruky. Každou drážku pro boty vyplňte malými rostlinami v květináčích, například bylinkami, a použijte nádoby s tácky pro zachycení odtékající vody.

Okenní truhlíky

V okenních truhlících se dobře daří rostlinám s mělkým kořenovým systémem, jako jsou mnohé bylinky a některé jednoleté květiny. Okenní truhlíky mohou být skvělou volbou v závislosti na stylu vašeho domu a efektu, kterého chcete dosáhnout. Budete muset zvážit, jak budou namontovány, v závislosti na materiálu exteriéru vašeho domu. V případě cihly nebo štuku je třeba vrtat, aby bylo možné kotvy nainstalovat.

Hraniční rostliny

Když lidé přemýšlejí o vertikálních zahradách, často se jim vybaví malé rostliny v květináčích. Prostor však můžete ušetřit i s rostlinami, které rostou přímo v zemi. Další skvělou možností pro vertikální zahradu jsou rostliny ve stylu sloupů, jako jsou stromy. Vytvářejí větší vizuální dojem a mohou rozčlenit různé rostliny nebo struktury v zahradě. Výhodou je, že se nemusí pěstovat s podpěrami.

Závěsné koše

Závěsné koše jsou jedním z nejjednodušších způsobů, jak pěstovat rostliny, aniž by zabíraly drahocenný prostor v zemi, na okenních parapetech a jiných konstrukcích, kde se běžně nachází zeleň. Závěsné koše jsou skvělé, pokud máte k dispozici minimální prostor a především nevyžadují náročnou instalaci ani velkou údržbu.

Plovoucí police

Pokud chcete vystavit své rostliny v interiéru, zvažte zavěšení plovoucích polic na stěny. Plovoucí police lze umístit strategicky tak, aby rostliny v květináčích mohly vyplňovat prázdná místa.

Mřížka

Pokud chcete na zahradu přidat více zeleně, ale nemáte dostatek místa na zemi, zvažte přidání mříže. Pěstujte v blízkosti tažné rostliny nebo kvetoucí liány, které porostou podél konstrukce a časem ji vyplní. Tažné rostliny jsou krásným doplňkem vertikálních zahrad. Díky tomu, že se táhnou nebo visí, mají krásný prodlužující efekt, který působí velmi organicky a dramaticky, zejména podél vertikální konstrukce.

