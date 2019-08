Venkovský styl: Vsaďte na stylové doplňky inspirované přírodou

Bydlení ve venkovském stylu rozhodně není přežitek. O oázu klidu, která bude inspirována krásou přírody i osvědčenými tradicemi, stojí i současná mladá generace. Kvalitní materiály, přirozené odstíny a přírodní textilie se stávají doménou nejen opečovávaných chalup, ale také městských bytů a moderních venkovských příbytků. Jak vybrat stylové doplňky, které podtrhnou interiér zařízený ve venkovském duchu?

Kvalitní materiály jsou základ

Už jste investovali do masivního dřevěného nábytku? Nebo jste na půdě či v bazaru objevili opravdové poklady s příběhem – židle, stolky, křesla, skříně – a s péčí jste jim dopřáli nový háv? Nepodceňte ani výběr textilií. Rozhodně volte přírodní materiály, jako jsou bavlna, len, vlna či kašmír (a to platí v jakémkoli interiéru). Nejenže domovu sluší, ale také bez výhrad plní nároky na funkčnost. Huňaté ručníky budou nejen krásné, ale i skvěle savé, zachumlání do peřin bude skutečné pohlazení, deky a dekorační polštáře budou svádět k příjemnému lenošení.

Víte, že bavlněné povlečení v provedení jersey nevyžaduje žehlení? To samé platí pro krepovou variantu. Přírodní materiály jsou příjemné na dotyk a navíc mají skvělou vlastnost – odvádět vlhkost. S citem vybraný textilní vzor dokáže podtrhnout rustikální atmosféru, rozzářit místnost s nedostatkem denního světla i doladit k dokonalosti důmyslný a útulný venkovský styl interiéru.

Kuchyň: srdce domova

Můžete se pochlubit kuchyní s kachlovými kamny? Nebo jste do příbytku pozvali modernu? V každém případě si srdce vašeho domova (chaty, maringotky, srubu) zaslouží i kvalitní utěrky. Takové, které vás nebudou dohánět k šílenství tím, že nevsáknou ani kapku vody. A takové, na které bude radost pohledět. Pak vsaďte na přírodní materiál – 100% bavlnu. Syntetiku přes práh nepouštějte. Bavlněné froté, vaflové i kombinované utěrky najdete v pestré kolekci kuchyňského textilu tradiční české značky Matějovský. Když máte jasno o materiálu, zbývá vybrat vzor. S výšivkou, bordurou, s potiskem, pruhované nebo jednobarevné? Na detailu záleží, ale o spokojenost z prožitého času na oblíbeném místě jde úplně nejvíc.

Barevná paleta? Vybírejte přírodní tóny

S barevností venkovského interiéru buďte zpočátku obezřetní – notoricky známé rčení „méně znamená více“ v tomto případě platí dvojnásob. Vybírejte jednoduchý koncept, kterému může vévodit bílá či smetanová, případně v kombinaci se zemitými či jemnými pastelovými odstíny. Venkovské bydlení má být především útulné, decentní výmalba nechá vyniknout designovým solitérům i pečlivě zvoleným doplňkům. Pro venkovský styl jsou typické půvabné květinové vzory, pruhy, i patchwork. Rozhodně nešlápnete vedle ani s jednobarevným textilem. Polštářků a jemných plédů není nikdy dost!

V jaké stylu si zařizujete bydlení Vy?

Foto: Matějovský a.s.