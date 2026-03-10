Malá koupelna? Využijte zrcadlo a prostor se jako kouzlem zvětší
Malá koupelna je realitou řady domácností. To však neznamená, že nemůže být funkční, krásná a harmonizující. Cest, jak takového cíle dosáhnout, je samozřejmě víc, ale mezi ty nejsnazší a nejelegantnější patří správně zvolené zrcadlo. Může se stát nejen zásadním hráčem při optickém zvětšení prostoru, ale také klíčovým designovým prvkem, jež místnost oživí a dodá jí osobitý styl.
Velké zrcadlo = více prostoru
Jedním z nejúčinnějších triků, jak do malé koupelny vnést světlo, pocit lehkosti a „více místa“, je použití většího zrcadla. Mnoho lidí má obavu, že se tímto krokem prostor zahltí, opak je však pravdou. Velká zrcadla do koupelny přináší vzdušnost, otevřenost a díky odleskům pak místnost i přirozeně prozáří. Jak velké znamená velké zrcadlo? Obvykle se využívá šíře umyvadla. V případě obdélníkového/čtvercového zrcadla se pořizuje zrcadlo přes celou šířku umyvadla (případně o pár centimetrů užší). U kulatého zrcadla se počítá s průměrem, který kopíruje šířku umyvadla. Pokud jste majitelem úzké místnosti, použijte svislou variantu zrcadla, jež místnost vytáhne do výšky a ozvláštní ji.
Zrcadla do koupelny s integrovaným osvětlením
Každý centimetr se počítá. To je motto, které pochopíme v okamžiku, kdy čelíme vybavování malé koupelny. Jak sem všechno vetknout, aniž by prostor působil stísněně a zahlceně? Odpověď je využití chytrých triků a promyšleného vybavení. Zrcadla do koupelny nabízí například integrované LED osvětlení, případně zabudované kosmetické zrcátko. Zabudované světlo nabízí mnohem víc než se na první pohled může zdát. Obvykle můžete regulovat teplotu světla (od praktické bílé, po romantický svit svíčky), ale také jeho intenzitu. Výhodou bývá zabudované vyhřívání, díky čemuž se zrcadlo nemlží. Ovládání bývá přímo na zrcadle. Toto řešení přináší také originální způsob, jak koupelnu osvětlit bez dalších přídavných rušivých prvků.
Na správném místě
Zásadní roli při hře s prostorem je také umístění zrcadla. Obvykle se vybírá takové místo, kde se bude dobře odrážet světlo (ať už denní nebo umělé). Nejčastěji se umisťuje proti dveřím, což však podle řady učení (například feng-shui) nemusí být optimální. Záleží na technických možnostech při zařizování bytu. Alternativou může být umístění proti světlé stěně nebo obkladu. Důležitá je také výška zrcadla. Je důležité, abyste v něm viděli podstatnou část hrudníku a hlavu.
Kulaté, hranaté, s rámem nebo bez?
Další z otázek je, jaký typ zrcadla vybrat. V malé koupelně platí známé pravidlo, že méně je více. Masivní rámy nebo bohaté ornamenty mohou být skvělou volbou, ale musí jim být dopřán prostor. Nesmí se tzv. tlouct s jinými prvky místnosti. Podobně mohou působit tmavé barvy, pokud se s nimi nezachází citlivě. Ty mohou prostor zbytečně zatížit. Jak tedy vybírat?
- Kulatá zrcadla do koupelny: příjemně zjemňují prostor, působí harmonizujícím dojmem a báječně kontrastují s ostrými liniemi nábytku.
- Hranatá zrcadla do koupelny: jsou jasná, přímá, minimalisticky přísná. Jsou ideální volbou do moderních domácností, ale také tam, kde chcete panujícímu chaosu dodat řád.
- Bezrámová zrcadla, případně zrcadla s tenkým rámečkem odlehčují a jsou decentním dekoračním prvkem.
Mezi další otázky patří, zda pořizovat zrcadlo se skrytým upevněním nebo zrcadlo závěsné „na lanku“. Podobně jako v případě rámu záleží na záměru, se kterým prostor vybavujete. Závěsná zrcadla mohou působit příjemně dekoračně, avšak vyžadují nekonfliktnost ostatních prvků.
Zrcadlo vs. zrcadlová skříňka
Zrcadlová skříňka je alternativou pro ty koupelny, kde je výrazný nedostatek úložného prostoru. Koupelna si pak uchovává optickou čistotu a vy máte vše potřebné vždy po ruce. Výhodou bývá integrované osvětlení či zásuvka na holící strojek. Oproti zrcadlu působí více robustně. Přesto si můžete pohrát s dekorem. Vedle klasické bílé, černé a chromu lze získat dekor dřeva anebo kompletně zrcadlové stěny. Oproti efektnímu zrcadlu však může působit více usedle a přeci jen zabírá celkem dost prostoru (a to i z vizuálního hlediska).
Komentáře k článku
Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.