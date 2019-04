Vadí vám, že klasická rajčata mají málo dužiny a mnoho šťávy? Zkuste pěstovat steaková, která můžete i grilovat

Nebaví vás pěstovat si na zahradě stále stejná klasická rajčata? Rádi byste zkusili nějakou změnu? Jestli ano, potom zpozorněte. Nyní vrcholí doba, kdy byste si měli vysít a vypěstovat sazenice, což se týká i v Čechách nadmíru oblíbených rajčat. Rozhodně byste neměli na nic čekat a chopit se příležitosti. Nekupovat předpěstované sazenice klasických rajských, ale trochu zaexperimentovat a najít si něco, co vám třeba bude vyhovovat mnohem více. Třeba steaková rajčata.

Výborný tip do omáčky

Otravuje vás u klasických rajčat, že v nich vlastně najdete spoustu šťávy a jenom malou část dužiny? Vadí vám to při přípravě jídel z rajčat, že máte hodně odpadu a málo dužiny? Když salát z klasických rajčat nesmíte hned, stane se nepříjemnou mokvající směsí, kde je hodně tekutiny, ale málo dužiny na skus, která je navíc nehezkly zvadlá. Něco podobného platí i přípravě omáček na těstoviny. I tam získáte minimum dužiny, a přitom potřebujete právě ji, aby omáčka získala hustou konzistenci. Steaková rajčata ale nabízejí něco lepšího.

Slaná chuť připomíná maso

Nemusíte se bát ukrojit si ze steakového rajčete plátek a ten třeba lehce ogrilovat. Nehrozí nebezpečí, že se vám během zpracování rozpadne, což by se u klasického rajčete rozhodně stalo. Steaková rajčata se totiž skládají z velkého množství dužiny skrytého v přepážkách. Díky tomu drží pohromadě. Mají také příjemnou, sladkou chuť. Promítá se do ní ale i trochu slanosti, právě proto se jim říká steaková. Asociuje mnohdy maso. Proto mají v kuchyni velice univerzální využití. Hodí se třeba do omáčky, do masové směsi, do zeleninové směsi k dušení i do polévky.

Zkuste je vysadit na zahradu

Velkou výhodou je i skutečnost, že jde o opravdu velké plody, které klidně váží i celý kilogram. Odrůdy jsou například Cherokee purple, Beef steak nebo české Býčí srdce. Barva steakových rajčat se pohybuje od růžové a červené přes žlutou až po tmavohnědou. Zkuste proto letos nečekat na sazenice klasiky a zkusit si předpěstovat svoje obří steaková. A pokud se na předpěstování přece jenom necítíte, pátrejte v zahradnictví po sazenicích steakových i jiných druzích, třeba maliinových. Ta jsou příjemná třeba tím, že nemusíte prostřihávat větvičky. Plody mají srdcovitý tvar, jsou malinové barvy a jsou chutná pro přímou konzumaci i třeba na šťávu. Rajčat je mnoho druhů a ta obří představují zajímavou alternativu. Byla by chyba zůstávat jenom u klasiky.