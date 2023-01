V lednu nastává ideální doba pro výsev letniček

Ani v lednu není čas zahálet, ale začíná být na čase začít se připravovat na jaro a léto. Možná se vám do zahradnických prací ještě nechce, ale věřte tomu, že pokud se přemluvíte, s příchodem jara za to budete opravdu rádi. Než přijde jaro rostliny krásně narostou a poté co bude po třech zmrzlých je můžete vysadit ven.

Před výsadbou můžete vyzkoušet klíčivost semen

Bez správně vyklíčených semínek se neobejdete. Můžete se setkat s tím, že i přes veškerou vaši péči semínka prostě nevyklíčí. Tomu můžete jednoduše předejít tím, že nejprve vyzkoušíte, klíčivost semen. Jen je třeba počítat s tím, že se celý proces o něco prodlouží. Je tedy třeba začít co nejdříve. Zkouška správné klíčivosti navíc není vůbec složitá a poslouží vám k tomu pomůcky, které doma určitě máte. Na pomoc si vezměte kousek vaty, který pořádně namočíte pod vodou. Na takto připravenou vatu pak umístěte semínka květin, které chcete pěstovat. Od každého druhu byste měli na vatičku dát alespoň 20 semínek. Během čtrnácti dnů by semínka měla vyklíčit. Pokud se tak nastane, jsou bohužel vadná a bude třeba pořídit nová.

Doma nebo ve skleníku

Pokud máte na zahradě skleník, máte vyhráno a nemusíte si s ničím lámat hlavu. Pokud ho nemáte, nemusíte zoufat, protože i tak můžete letničky vysadit, ale pouze k tomu budete muset využít teplo svého domova a dodržet pár pravidel. Pokud se vám je podrží dodržet, budete moci na jaře na záhonek vysadit již krásné a silné rostliny, které vám budou dělat radost. A o jaké pravidla vlastně jde? Jedná se především o kombinaci správné zálivky, teploty a světla. Pamatujte na to, že k tomu, aby semínka pořádně naklíčila budou potřebovat o něco vyšší teplotu. Jestliže se vám vše povede a semínka naklíčí je třeba je mít v teplotě, kolem 8-10 °C. Bohužel tedy nemůžete mít semínka doma v bytě, ale je třeba jim najít nějakou chladnější místnost, či chodbu. Rozhodně je nedávejte do tmavého sklepa, protože ke správnému prospívání potřebují i světlo. Sazeničky zalévejte opravdu s rozvahou, pokud to přeženete, začnou pravděpodobně malé rostlince zahnívat kořínky. Udržujte tedy zálivku jen opravdu mírnou.

Dostatek světla je klíčový

K tomu, aby semínka správně vyklíčila potřebují vyšší teplotu, po tuto dobu je klidně můžete mít i ve vytápěném bytě. Ovšem nejspíš zde pro ně bude málo světla. Pro úspěšné vyklíčení semínek je velmi důležité, aby měly dostatek světla a bohužel jim nebude stačit okenní parapet. Můžete jim pomoci tím, že je osvítíte vhodným světlem. Pokud ale máte na zahradě vytápěný skleník máte vyhráno. Skvělé místo pro semínka bude také ve vytápěné zimní zahradě, nebo v prosklené verandě.

Jaké rostliny se hodí k lednovému výsevu

V lednu nemůžete vysévat všechny letničky na které si zrovna vzpomenete. Vše má svá pravidla a u zimního výsevu letniček tomu není jinak. V tomto období je ideální vysévat například petúnie, lobelky, aksamitníky, astry, afrikány či ostálky. Mimo letniček můžete klidně v lednu začít pěstovat i určité druhy trvalek, mezi které se řadí například pelargonie, šalvěj, begonie, dračíky nebo karafiáty.