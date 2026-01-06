Už žádné polévky. Takhle využijete kořenovou zeleninu
Kořenová zelenina je takový malý zimní poklad. Nenápadná, levná, vydrží v lednici týdny a dá se z ní uvařit spousta věcí. Jenže ruku na srdce: většina lidí ji pořád používá jen do polévky. A pak doma končíme s půlkou celeru nebo osamělou petrželí, která čeká na „lepší časy“.
Když jsem se jednou rozhodla, že zkusím udělat z kořenové zeleniny něco jiného než vývar, zjistila jsem, že právě tahle „obyčejná“ zelenina má v kuchyni mnohem větší potenciál. A tak jsem si dala za úkol najít pár jednoduchých receptů, které chutnají skvěle, jsou rychlé a hlavně — člověka nenapadne, že jsou z něčeho tak běžného, jako je celer nebo petržel.
Tady je výběr těch, které se mi osvědčily nejvíc.
Řepná pomazánka, která chutná i lidem, kteří řepu jinak nemusejí
Tahle pomazánka je moje zimní stálice. Je hotová za pár minut a chutná překvapivě svěže.
Budete potřebovat:
- 1 větší vařenou nebo pečenou řepu
- 1 stroužek česneku
- 2–3 lžíce krémového sýra nebo žervé
- sůl, pepř
- trochu citronové šťávy
Postup: Řepu nastrouhejte najemno, přidejte česnek, krémový sýr a dochuťte citronem, solí a pepřem. A to je celé.
Výsledek: Krásná sytě růžová pomazánka, která chutná jemně, ne tak „řepově“, jak by člověk čekal. Skvělá na chleba, ale i jako dip k zelenině.
Celerový řízek: nejlepší objev zimní kuchyně
Kdo nikdy nezkusil celerový řízek, ten neví, o co přichází. Je to levné, chutné a překvapivě šťavnaté.
Potřebujete:
- půlku celeru
- vejce
- mouku
- strouhanku
- sůl, pepř
- olej na smažení
Jak na to: Celer nakrájejte na 1cm plátky, krátce povařte ve slané vodě (stačí 5 minut). Pak osušit, obalit jako klasický řízek a osmažit dozlatova.
Tip: Do strouhanky přidejte trochu sezamu nebo parmazánu. Z obyčejného celeru se tím stane malý gastronomický zážitek.
Celerový řízek je mimochodem skvělá varianta pro dny, kdy chcete něco „řízkového“, ale bez masa. A přitom má nečekaně dobrou chuť.
Petrželové hranolky: zimní hit, který nahradí i brambory
Tohle je jednoduchost sama. Petrželové hranolky jsou lehčí než bramborové, rychlejší, a mají jemnou, skoro až oříškovou chuť.
Budete potřebovat:
- 2–3 velké kořeny petržele
- sůl
- olej
- případně trochu tymiánu nebo rozmarýnu
Postup: Nakrájejte petržel na hranolky, dejte na plech, zakápněte olejem, osolte a přidejte bylinky. Pečte při 200 °C asi 25 minut, dokud nezezlátnou.
Výsledek: Křupavé, lehce sladké hranolky, které mizí z plechu ještě dřív, než stihnete naservírovat večeři.
Celerové pyré jako luxusní příloha
Pokud vás omrzely brambory na sto způsobů, zkuste dát šanci celeru.
Co potřebujete:
- 1 menší celer
- trochu másla
- smetanu nebo mléko
- špetku soli
Celer uvaříte doměkka, rozmixujete s máslem a trochou mléka. Výsledek je neuvěřitelně jemné pyré, které chutná skoro až elegantně.
Hodí se k masu, ale i k pečené zelenině.
Pečená řepa s balzamikem a sýrem
Řepa v troubě chutná úplně jinak než vařená. Je sladší, měkčí a voňavější.
Postup: Řepu nakrájejte na měsíčky, dejte na plech, zakápněte olivovým olejem a trochou balzamika. Pečte 40 minut. Nakonec přidejte balkánský sýr nebo kozí sýr.
Skvělá večeře, která vypadá luxusně, ale stojí pár korun.
Petrželové placičky na rychlou večeři
Petržel je v kuchyni nedoceněná. Když ji nastrouháte jako brambory, dá se s ní kouzlit.
Stačí:
- nastrouhaná petržel
- vejce
- trochu mouky
- sůl, pepř
- bylinky
- tuk na smažení
Uděláte malé placičky a osmažíte dozlatova. Jsou lehké, chutné a skvělé i studené.
Pečený celer s kmínem: jednoduché a výborné
Celer můžete péct úplně stejně jako brambory. Když ho nakrájíte na kostky a přidáte kmín, sůl a olej, získáte výbornou přílohu k masu i salátům.
Kořenová zelenina není jen „do polévky“
To je na ní vlastně to nejhezčí — umí být obyčejná i překvapivá. Za pár korun vykouzlíte jídla, která chutnají skvěle, vypadají hezky a ještě vás dostanou z rutiny zimní kuchyně.
A když vyzkoušíte aspoň jeden z těchto receptů, možná zjistíte, že celer, petržel a řepa mají mnohem víc tváří, než jste tušili.
Komentáře k článku
Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.