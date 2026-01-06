RSS Facebook Twitter

Už žádné polévky. Takhle využijete kořenovou zeleninu

Led 2606 Autor: Claudie Kornelová

Kořenová zelenina je takový malý zimní poklad. Nenápadná, levná, vydrží v lednici týdny a dá se z ní uvařit spousta věcí. Jenže ruku na srdce: většina lidí ji pořád používá jen do polévky. A pak doma končíme s půlkou celeru nebo osamělou petrželí, která čeká na „lepší časy“.

zelenina

Kořenová zelenina nemusí být jen v polévce. Zdroj foto: Pixabay.com – ZulaM

Když jsem se jednou rozhodla, že zkusím udělat z kořenové zeleniny něco jiného než vývar, zjistila jsem, že právě tahle „obyčejná“ zelenina má v kuchyni mnohem větší potenciál. A tak jsem si dala za úkol najít pár jednoduchých receptů, které chutnají skvěle, jsou rychlé a hlavně — člověka nenapadne, že jsou z něčeho tak běžného, jako je celer nebo petržel.

Tady je výběr těch, které se mi osvědčily nejvíc.

Řepná pomazánka, která chutná i lidem, kteří řepu jinak nemusejí

Tahle pomazánka je moje zimní stálice. Je hotová za pár minut a chutná překvapivě svěže.

Budete potřebovat:

  • 1 větší vařenou nebo pečenou řepu
  • 1 stroužek česneku
  • 2–3 lžíce krémového sýra nebo žervé
  • sůl, pepř
  • trochu citronové šťávy

Postup: Řepu nastrouhejte najemno, přidejte česnek, krémový sýr a dochuťte citronem, solí a pepřem. A to je celé.

Výsledek: Krásná sytě růžová pomazánka, která chutná jemně, ne tak „řepově“, jak by člověk čekal. Skvělá na chleba, ale i jako dip k zelenině.

řepa

Řepná pomazánka chutná na chlebu i jako dip k zelenině. Zdroj foto: Pixabay.com – Jones

Celerový řízek: nejlepší objev zimní kuchyně

Kdo nikdy nezkusil celerový řízek, ten neví, o co přichází. Je to levné, chutné a překvapivě šťavnaté.

Potřebujete:

  • půlku celeru
  • vejce
  • mouku
  • strouhanku
  • sůl, pepř
  • olej na smažení

Jak na to: Celer nakrájejte na 1cm plátky, krátce povařte ve slané vodě (stačí 5 minut). Pak osušit, obalit jako klasický řízek a osmažit dozlatova.

Tip: Do strouhanky přidejte trochu sezamu nebo parmazánu. Z obyčejného celeru se tím stane malý gastronomický zážitek.

Celerový řízek je mimochodem skvělá varianta pro dny, kdy chcete něco „řízkového“, ale bez masa. A přitom má nečekaně dobrou chuť.

celer

Celerové řízky chutnají naprosto skvěle. Zdroj foto: Pixabay.com – Kimberly231

Petrželové hranolky: zimní hit, který nahradí i brambory

Tohle je jednoduchost sama. Petrželové hranolky jsou lehčí než bramborové, rychlejší, a mají jemnou, skoro až oříškovou chuť.

Budete potřebovat:

  • 2–3 velké kořeny petržele
  • sůl
  • olej
  • případně trochu tymiánu nebo rozmarýnu

Postup: Nakrájejte petržel na hranolky, dejte na plech, zakápněte olejem, osolte a přidejte bylinky. Pečte při 200 °C asi 25 minut, dokud nezezlátnou.

Výsledek: Křupavé, lehce sladké hranolky, které mizí z plechu ještě dřív, než stihnete naservírovat večeři.

petržel

Klasické hranolky zná každý, ale už jste zkusili ty z petržele? Zdroj foto: Pixabay.com – Palmaaa

Celerové pyré jako luxusní příloha

Pokud vás omrzely brambory na sto způsobů, zkuste dát šanci celeru.

Co potřebujete:

  • 1 menší celer
  • trochu másla
  • smetanu nebo mléko
  • špetku soli

Celer uvaříte doměkka, rozmixujete s máslem a trochou mléka. Výsledek je neuvěřitelně jemné pyré, které chutná skoro až elegantně.

Hodí se k masu, ale i k pečené zelenině.

celer

Celerové pyré bude chutnat s grilovaným masem. Zdroj foto: Pixabay.com – ErikaBohdanová

Pečená řepa s balzamikem a sýrem

Řepa v troubě chutná úplně jinak než vařená. Je sladší, měkčí a voňavější.

Postup: Řepu nakrájejte na měsíčky, dejte na plech, zakápněte olivovým olejem a trochou balzamika. Pečte 40 minut. Nakonec přidejte balkánský sýr nebo kozí sýr.

Skvělá večeře, která vypadá luxusně, ale stojí pár korun.

řepa

Pečená řepa je nejen dobrá, ale i zdravá. Zdroj foto: Pixabay.com – Fil

Petrželové placičky na rychlou večeři

Petržel je v kuchyni nedoceněná. Když ji nastrouháte jako brambory, dá se s ní kouzlit.

Stačí:

  • nastrouhaná petržel
  • vejce
  • trochu mouky
  • sůl, pepř
  • bylinky
  • tuk na smažení

Uděláte malé placičky a osmažíte dozlatova. Jsou lehké, chutné a skvělé i studené.

petržel

Placičky z petržele? Dobrota, kterou si zamilují i děti. Zdroj foto: Pixabay.com – 6565

Pečený celer s kmínem: jednoduché a výborné

Celer můžete péct úplně stejně jako brambory. Když ho nakrájíte na kostky a přidáte kmín, sůl a olej, získáte výbornou přílohu k masu i salátům.

celer

Celer můžete péct stejně jako brambory. Zdroj foto: Pixabay.com – DonnieS

Kořenová zelenina není jen „do polévky“

To je na ní vlastně to nejhezčí — umí být obyčejná i překvapivá. Za pár korun vykouzlíte jídla, která chutnají skvěle, vypadají hezky a ještě vás dostanou z rutiny zimní kuchyně.

A když vyzkoušíte aspoň jeden z těchto receptů, možná zjistíte, že celer, petržel a řepa mají mnohem víc tváří, než jste tušili.

