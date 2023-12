Už máte dárek pro svou kočku? Tyhle mají nejraději

Vánoce plné vůni a světel jsou skoro za dveřmi. Toto období si užíváme spolu se svými blízkými, mezi které bezesporu patří i naše kočičky. Není tak divu, že i pro ni určitě plánujete koupit nějaký pěkný dárek, jež by ji potěšil. I ony tu přece jsou pro vás, když se po náročném dni vrátíte z práce a umí vám zvednout náladu i v těch nejtěžších chvílích. Pokud si nejste jistí, co by vaší kočce udělalo radost, zkuste se podívat na naše tipy, co mají kočky nejradši.

Dělejte jí radost po celé adventní období!

Chcete, aby si vaše kočička užívala celé adventní období, které má své kouzlo a je plné očekávání? Můžete zkusit každý den loupat adventní kalendáře pro kočičku, kde na ni čekají různé pamlsky. Předvánoční mlsání neudělá radost jen jí, ale i vám, protože si společně můžete zahrát třeba hru, kdy kočička musí pamlsek vyčmuchat. Navíc i vy budete každý den překvapení, co další dvířka kalendáře ukrývají.

Vánoční dárek, se kterým se trefíte do chutí každé kočce!

U domácích mazlíčků platí klasické přísloví, že láska prochází žaludkem ještě více než u lidí. Vánoční dárek by tak měl obsahovat nějaké oblíbené dobrůtky. Ideální volbou jsou vánoční dárkové balíčky pro kočičku, které obsahují různé pamlsky a někdy i hračku pro radost. S dárkovými balíčky pro kočku získáte mix výborných pochoutek za výhodnější cenu, potěšíte tak nejen svého mazlíčka, ale i sebe. Sváteční mlsání pro kočky totiž může posloužit i jako odměna při společných svátečních hrách.

Chcete udělat radost někomu blízkému, který si potrpí na svou kočičku? Pak můžete vsadit na dárkové poukazy, se kterými páníček vybere to, co má kočička nejraději. Potěšíte tak nejen kočičku, ale šplhnete si i u páníčka.

Co dalšího dávají lidé svým kočičkám pod stromeček?

Chcete si sestavit ideální dárek pro vaši kočku sami? Pak se můžete podívat i na ostatní dárky pro kočky, které patří mezi velmi oblíbené. Vybírat můžete z řady speciálních konzerviček, paštik a hraček. Zapomenout byste pak neměli na to, že kočky přímo milují vůni šanty, takže je potěší i drobný plyšák s touto voňavou náplní.

Vánoce jsou i skvělou příležitostí, kdy můžete uzpůsobit své bydlení pro kočku. Pořídit jí můžete pěkné škrabadlo, s čímž i ochráníte svůj nábytek, ale i nový pelíšek. U pelíšků se mimořádné oblíbenosti těší kukaně, ve kterých má kočička pocit soukromí a bezpečí, obdobně jako je tomu u kartonových krabic. Každý majitel kočky přece ví, že kartonové krabice a další skrýše kočky prostě milují.

Ideální vánoční dárek pro kočku je i fontána s níž pitná voda stále chutná jako čerstvá. Kočky jsou přeci jen od přírody poměrně vybíravá zvířata, což jen podtrhuje jejich elegantní vystupování s jistým krokem. V kočičí povaze je i určitá samostatnost, takže by každá kočka měla mít nějakou tu hračku, se kterou si může hrát i sama.

Neméně oblíbené jsou jako dárek pro kočky různé potravinové doplňky, které přispívají ke správné funkci imunitního systému, ideálnímu stavu pokožky a srsti a jejich celkové vitalitě.

Pár rad na závěr

Při výběru dárku pro kočičku si dejte pozor na případné alergie a vyhněte se produktům z kravského mléka, které je pro kočky špatně stravitelné. V kvalitních zverimexech najdete řadu jiných pochoutek, které kočičku potěší.