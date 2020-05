Už je po „zmrzlých“: začínáme s otužováním a výsadbou

Většina zahrádkářů moc dobře ví, že náchylné druhy zeleniny je potřeba sázet na záhon až po „zmrzlých“. Třebaže jsou jara čím dál teplejší, ranní mrazíky přidají nejednu vrásku mnohým zahrádkářům a zemědělcům. V polovině května pak podle pranostiky přicházejí ledoví muži: Pankrác, Servác a Bonifác (12.-14.5.). Zahrádkáři bedlivě sledují předpovědi počasí a v případě, že už zaseli či vysadili choulostivé druhy, čeká je těžká práce při přikrývání úrody.

Mráz popálí zejména vodnaté stonky a listy

Zahnědlé, poněkud zkoucené listy na výhonech brambor a zcela zničená sadba rajčat. Právě to je důvod, proč s výsadbou počkat až do druhé poloviny května, kdy už by přízemní mrazíky neměly zlobit snad nikde na našem území. „Brambory je vhodné přikrýt netkanou textilií. Kde to jde, rostliny přikrývám kbelíky a květináči“, radí paní Jitka, zkušená zahradnice. Až do zmrzlých pak nechává ve skleníku sadbu rajčat a paprik.

„Květináčky navíc chrání mladé rostlinky před slimáky. Druhy, které slimáky přímo přitahují navíc chráním granulemi, které slimáky hubí. Vybírám takové, aby nebyly jedovaté pro psy, kteří se nám po zahradě běžně pohybují“. Doplňuje paní Jitka své jarní zahrádkářské rady a dodává, že určitě zkusí ochranu i ve formě rozdrcených vaječných skořápek.

„Ledoví muži spalují mrazem ovoce“. Ano, v půlce května je v plném květu většina ovocných stromů. Zejména v mrazových kotlinách pak o úrodu přijde nejeden zahrádkář. Ostatně také jste si všimli, že letos nebyli na pultech k sehnání česká jablka? Letos bude menší úroda meruněk, ale podobná situace, jako byla loni snad u většiny druhů ovoce tuto sezónu nenastane.

Začínáme s otužováním

Pokud jste si předpěstovali sadbu v interiéru, je potřeba ji před výsadbou alespoň týden otužovat. Přes den sazenice vyneste ven, na noc je ale vždy schovejte do chladnější místnosti, kde ale teplota neklesne po 10 stupňů. Podobně si počínejte i v případě, že jste v interiéru rychlily kany nebo třeba jiřiny a kaly. Celodenní pobyt venku v mobilních nádobách nebo na záhonu mohou být až koncem května.

Otužováním by si měly projít i balkonové rostliny, které také alespoň týden na noc uklízíme. Balkonovky se nám odvděčí včasným kvetením a kompaktnějším růstem.

Co dál?

Ostříhejte odkvetlé tulipány, aby se cibule zbytečně nevysilovaly.

Chraňte mladé rostliny před slimáky. Pomoci si můžete chemickými granulemi, nebo malé rostlinky denně večer zakrývat. Večer se totiž zvyšuje vzdušná vlhkost a slimáci vylézají.

Sbírejte skořápky od vajec a rozdrcené pak použijte do kompostu nebo zapravte do půdy.

Přihnojte pokojové rostliny, nejsnadnější způsob jsou tyčinková hnojiva.