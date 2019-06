Úsporné žárovky versus LED žárovky: Která v boji zvítězí?

Každý z nás přemýšlí neustále o tom, jak v domácnosti ušetřit nějakou tu korunu. Snaha o úspory se samozřejmě týká i osvětlení. Určitě velmi dobře víte, že klasické žárovky nejsou z ekonomického pohledy efektivní, takže už je vyřadili i ti nejzavilejší staromilci. Trochu složitější dilema vzniká u otázky, zda svítit úspornými nebo LED žárovkami. Pojďme se na tento problém podívat trochu blíže.

Prosvítíte 15 % z celkové spotřeby

Zkuste se zamyslet nad tím, kolik celkové spotřeby energie ve vaší domácnosti připadá na osvětlení. Tipněte si. Nebudeme vás napínat. Většinou je to asi 15 % spotřebované energie, někdy to ale může být i 20 %. Přitom byste určitě tuto spotřebu snížili na minimum. Můžete se vám to podařit výběrem nejvhodnějšího typu žárovek.

Nejde jenom o energii, ale i náklady nové žárovky

Pokud jste vyměnili klasické žárovky za úsporné, ušetříte až 80 % původní spotřeby energie na svícení. V celkovém součtu tato výměna ve čtyřpokojovém bytě může pomoci ušetřit až 3000 Kč, a to je příjemný příspěvek do rozpočtu. Nejde přitom jenom o náklady na spotřebu energie jako takové, ale i skutečnost, že klasické žárovky musíte vyměňovat mnohem častěji, což s sebou nese další náklady za nové žárovky. Jenom pro představu: zatímco klasickou žárovku měníte v lustru minimálně dvakrát do roka, úsporné i LED žárovky vám vydrží svítit bez potíží i několik let.

Časté rozsvícení úsporkám nesvědčí

Snížení nákladů ovšem není jediným plus osvětlení úspornými žárovky. Úsporky mají navíc až 15krát delší životnost. Na druhou stranu je třeba upozornit na jednu věc. Časté rozsvícení a zhasínání úsporným žárovkám docela škodí (doporučuje se doba mezi zapnutím a vypnutím alespoň 30 minut). Proto se příliš nehodí do místností jako je WC, koupelna, nebo schodiště, místa, kam sice chodíme často, ale vždy tam trávíme jenom poměrně krátkou dobu. Tam je vhodnější zvolit LED osvětlení. Zároveň mají úsporky ještě jednu nectnost – ubývá jim svítivosti. Pokles svítivosti je cca 20 % po 5 letech. Také je u nich patrný delší náběh na plný výkon, a to hlavně při nižších teplotách.

A co LED žárovky?

Jejich spotřeba může být v porovnání s úspornými žárovkami asi třikrát nižší. Tedy jejich využití je ekonomicky ještě výhodnější. Na druhou stranu jsou pořizovací náklady na ně vyšší. Proto je třeba brát v úvahu že návratnost LED žárovky je delší. Pokud bychom LEDky porovnali s klasickými žárovkami, pak v onom čtyřpokojovém bytě můžete touto změnou ušetřit klidně i skoro 4500 Kč. Když na pomyslné váhy položíme na jednu misku úspornou žárovku, na druhou potom LED žárovku, pak s LEDkou máte ročně v kapse úsporu ještě o cca 1800 Kč více (bere v úvahu spotřebu ve zmiňovaném čtyřpokojovém bytě).

Co je tedy výhodnější?

Řada výrobců uvádí, že přechod z úsporek na LED žárovky vám může ušetřit až 40 % nákladů na svícení. Abyste ale měli kompletní úvahu, musíte započítat i cenu LED žárovky, která je vyšší než u úsporky (cena úsporné žárovky je proti LEDce zhruba poloviční). Na druhou strany má LED žárovka delší životnost, a to až 25 000 hodin. Tím se dá říci, že se vyšší investice do ní kompenzuje – při posuzování delšího časového období jsou LEDky i tak výhodnější. Dobré je, rozmyslet si také, co chcete přechodem na LED osvětlení získat. Nejde totiž jenom o nějakou tu korunu navíc, ale i to, že se zbavíte nepříjemné vlastnosti úsporných žárovek. Tedy skutečnosti, že se jejich životnost krátí každým vypnutím a zapnutím.