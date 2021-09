Univerzální pomocník, který zvládne mnoho úkonů

Každý máme v kuchyni alespoň jeden spotřebič, na který nedáme dopustit. Ve vaší kuchyni by rozhodně neměl chybět chopper, který hravě naseká cibuli, bylinky, připraví salsu, pesto nebo vyšlehá smetanu.

Tak schválně, kolikrát se vám stalo, že jste při krájení cibule utírali slzy? Jak dlouho musíte sekat oříšky, abyste je měli opravdu nadrobno a zároveň nebyly po celé kuchyňské lince. Kolik času trávíte přípravou domácího pesta? A co takové ruční šlehání smetany na šlehačku. To vše zvládnete s Delimano JOY sekáčkem PRO během několika vteřin. Nyní navíc s 50% slevou!

Připravte si třeba špenátové pesto, budete potřebovat:

125 g baby špenátu

100 ml olivového oleje

80 g parmezánu

Hrst piniových oříšků

1 stroužek česneku

sůl

Všechny ingredience dejte do sekáčku a stačí stisknout tlačítko na horní straně. Během pár vteřin máte dokonalé pesto, které stačí dát na uvařené těstoviny. Rychlá a skvělá večeře je na světě.

Kdo by nemiloval borůvky. Pokud máte v mrazáku zásoby z letní návštěvy lesa, máme pro vás skvělý tip, jak je zpracovat. Připravte si domácí borůvkovou zmrzlinu. Budete potřebovat:

1 hrnec mražených lesních borůvek

1 řecký jogurt

med

Do sekáčku vložte jogurt, borůvky a med. Vše rozmixujte. Hotovou směs můžete dát do speciálních formiček na zmrzlinu nebo do plastové krabičky. Umístěte do mrazáku a za pár hodin si můžete užívat lahodnou zmrzlinu.

Sekáček má celkovou kapacitu 600 ml. K dispozici máte dva nástavce na sekání – lze použít jednu dvojitou čepel nebo dvě nad sebou. Druhý nástavec je vhodný na šlehání dipů, smetany a vajíček. Výkon 200W. Nyní s 50% slevou jen za 345 Kč. Akce platí do 10. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob. Více informací zde: http://links.delimano.cz/c/20470323