Umíte se starat o vodu ve vířivé vaně a spa?

Málokdo z nás má majordoma, aby vířivku ošetřoval za vás. Snad bazén nebo jezírko si můžeme nechat servisovat, ale vířivka zůstane většinou na nás. To poslední, co chceme je nevzhledná až závadná voda a zbytečné hodiny práce s čištěním navíc. Jako se vším, i zde je pravidelná krátká údržba a dohled lepší, než nechat ji měsíce ladem bez dozoru. Ne každá vířivka má ozonátor a průběžně na 38°C dohřívaná voda je ideální teplota pro růst všech mikroorganizmů.

Po zátěži, kdy jsme měli večírek s přáteli, vyžaduje vířivka jiný zásah než při průběžném dohledu. I když jsme se osprchovali, do vody zaneseme pot, drobné lupínky pokožky, sliny, prach, či jiné nečistoty, které spotřebují veškeré „hlídače kvality vody“. Jinými slovy vyčerpá se veškerá chemie a spolu s výše uvedenými nečistotami zaneseme do vody mikroorganizmy, které se mohou ve vodném prostředí a ideální teplotě úměrně bioodpadu množit. Některé nepotřebují ani světlo, ani kyslík, jiné se budou množit do doby, než dostupný kyslík vyčerpají. Umím si představit, že následující den je náročný a nechce se nám nic, natož čistit vířivku. ALE! Když bychom zapomněli, nic neudělali a víko otevřeli po třech týdnech, … raději vodu vypusťte! Vodou plýtvat nesmíme, tak raději nezapomeňte a jděte k vířivce hned další den. Propláchněte důkladně filtr, zašokujte vodu (AKCE FIZZI Chloršok SPA, OXYLIGHT), přidejte štamprli VLOČKy SPA a nechte filtrovat několik hodin, než dostane voda jiskru. Pak dávkujte podle volby bezchlorový GUANICID SPA nebo chlorový KOMPLEXON SPA, abyste do vody dostali ty hlídače. V již ošetřené a propláchnuté vodě vydrží delší dobu, navíc jsou širokospektrální, obsáhnou jak bakterie, tak řasy.

Při průběžném dohledu, kdy jste ve vodě 2 týdny nebyli anebo chodíte jednotlivě obden, šokovat nemusíte. Filtr propláchněte podle zátěže a průběžně jednou za dva až tři týdny doplňte průběžné přípravky GUANICID SPA či KOMPLEXON SPA, které mimo dezinfekčních a algicidních složek, umí rovněž vločkovat a oxidovat organické nečistoty.

Před vypuštěním vody při její výměně nezapomeňte ČISTIČem SPA zbavit potrubí a trysky provozem naneseného biofilmu. Ten by se jinak mohl ze stěn uvolňovat a kazit vzhled vody, navíc spotřebovává zmíněné „hlídače“. Před napuštěním vody po výměně nezapomeňme vyčistit vnitřní povrchy přípravkem NA USAZENINY SPA, plochy se vyhladí a budou opět příjemné na omak. Bezprostředně po napuštění vody použijeme STABIL SPA, který zamezí usazování vápenatých solí nebo rezavému zbarvení způsobeném dalšími kovy jako je železo, které může i pitná voda obsahovat. Po aplikaci STABILU SPA počkejte několik hodin, zkontrolujte hodnotu pH (TESTERem 3v1) a případné odchylky od ideálního rozmezí (pH 7,2–7,6) vyrovnejte přípravky PH PLUS SPA nebo PH MINUS SPA.

Po šokování tabletou AKCE FIZZY CHLORŠOK SPA nebo KOMPLEXONem SPA bychom měli jít do vířivky, až hladina chloru klesne pod 0,6 mg/l (ppm). Pokud dále chceme používat bezchlorovou chemii GUANICID SPA, tak musí být množství chloru 0 mg/l. Obvykle to zabere 2-3 dny, proces lze nicméně urychlit přípravkem NEUTRALCHLOR z naší modré bazénové řady.

Pavel Míča za tým Vodnáře, https://www.vodnar.cz