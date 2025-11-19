RSS Facebook Twitter

Vážení zahrádkáři, pozor! Takhle ochráníte zahradní domek před zimní zkázou – a vlhkost nemá šanci

Lis 2519 Autor: Claudie Kornelová

Na jaře a v létě je zahradní domek naším pomocníkem i útočištěm. Schováváme v něm sekačku, hadice, květináče nebo nářadí, a občas si tam člověk na chvilku zajde jen tak – načerpat klid mezi vůní dřeva a hlínou. Jenže když přijde podzim a zima, stává se z domku spíš opomíjené místo, kam už nechceme ani nakouknout.

domek

Zahradní domek potřebuje na zimu trochu péče, aby nezačal plesnivět. Zdroj foto: Pixabay.com – Kim88

A to je chyba. Právě v zimě je totiž domek nejvíc vystavený vlhkosti, mrazu a proměnlivému počasí, které mu může pořádně uškodit. Ať už máte malou kůlnu nebo větší dřevěný domek, pár kroků před zimou dokáže rozhodnout o tom, jestli vám vydrží roky – nebo začne pomalu chátrat.

Dřevo potřebuje ochranu

Základem všeho je dřevo. A to je materiál krásný, ale živý. Reaguje na změny teplot i vlhkosti, roztahuje se, pracuje, nasává vodu. Pokud ho na zimu neošetříte, začne se kroutit, praskat a šednout, a v horším případě se na něm objeví plíseň nebo hniloba.

Co udělat na podzim

  • Zkontrolujte nátěr. Pokud je poškozený nebo matný, obnovte ho – ideálně impregnační lazurou s UV ochranou a odpuzovačem vody.
  • Nechte dřevo dýchat. Při nátěru nikdy nezakrývejte dřevo úplně neprůhlednou vrstvou, protože musí přirozeně odvádět vlhkost.
  • Zkontrolujte střechu a okapy. Zatékající voda je největší nepřítel. Ujistěte se, že těsnění funguje a odtok vody je volný.
  • Ošetřete prahy a spodní části stěn. Ty bývají nejvíc namáhané a často přicházejí do kontaktu se sněhem a blátem.

Tip: Pokud je domek starší, zvažte přidání ochranného nátěru s voskem nebo pryskyřicí – odpuzuje vodu a výrazně prodlouží životnost dřeva.

Jak uskladnit nářadí, aby přežilo zimu

Nářadí a vybavení jsou často dražší než samotný domek. Proto se vyplatí jim věnovat chvilku péče, než je uložíte na zimu.

Kovové nářadí

  • Všechno důkladně očistěte od hlíny a zbytků rostlin.
  • Poté osušte a lehce potřete olejem nebo silikonovým sprejem, aby nezačalo rezivět.
  • Pokud máte nářadí s dřevěnou rukojetí, můžete je natřít lněným olejem, který zabrání vysychání a praskání.

Elektrické vybavení

Sekačku, pilu nebo fukar na listí vždy vyčistěte, zkontrolujte kabely a baterie. Pokud to jde, uložte je do sucha a chladu – ne však do mrazu. Akumulátory je lepší vyndat a skladovat zvlášť při pokojové teplotě.

Hadice, kropítka, plastové nádoby

Tyto věci nesmí zůstat venku s vodou uvnitř – při mrazu popraskají. Vypusťte zbytky vody a nechte je uschnout. Hadice je dobré stočit a pověsit, aby se nezlomily.

domek

Všechno nářadí důkladně očistěte a kabely smotejte. Zdroj foto: Pixabay.com – FilipG66

Větrání – klíč k suchu

Jedna z největších chyb, kterou lidé dělají, je, že domek na zimu uzavřou úplně hermeticky. Jenže dřevo i uložené věci v něm dýchají, a pokud se vlhkost nemá kudy dostat ven, začne se uvnitř srážet. Výsledkem bývá plíseň, zatuchlý vzduch a rezavé nářadí.

Proto je důležité nechat domek mírně větrat – buď malým větracím okénkem, nebo otvorem s mřížkou. Stačí, aby vzduch pomalu cirkuloval.

Tip: Můžete dovnitř položit misku s kuchyňskou solí nebo hrubou rýží, které přirozeně pohlcují vlhkost. Existují i vlhkoměry, které vám pomohou hlídat, jestli se uvnitř nedrží příliš vody.

A co podlaha?

Mnoho zahradních domků má podlahu z prken nebo betonu. A právě odspodu často přichází nejvíc vlhkosti. Pokud máte dřevěnou podlahu, zkontrolujte, jestli není poškozená nebo plesnivá.

Pomoci může:

  • Gumová rohož nebo plastová podložka pod regály – zabrání přímému kontaktu s vlhkem.
  • Podesty na nožkách – nářadí nebo bedny s půdou nikdy nenechávejte přímo na zemi.
  • Izolační fólie nebo asfaltová lepenka pod podlahou – ideální, pokud domek teprve stavíte.
podlaha

Pokud máte dřevěnou podlahu, zkontrolujte, jestli není mokrá. Zdroj foto: Pixabay.com – JoseM

Extra tipy pro zimu

  • Nenechávejte v domku tekutiny, které mohou zmrznout. Barvy, hnojiva nebo oleje skladujte v interiéru.
  • Přikrývejte citlivé věci plachtou. Zabráníte prachu i kondenzaci.
  • Jednou za čas domek navštivte. I v zimě se vyplatí ho větrat a zkontrolovat, zda se někde nedrží voda.

Na jaře bude děkovat

Když domek před zimou pořádně připravíte, na jaře s ním nebudete mít žádnou práci. Dřevo zůstane pevné, vybavení suché a všechno bude přesně tam, kde jste to nechali.

A až zase přijde první teplý den a vy otevřete dveře, místo zatuchlého vzduchu vás přivítá vůně suchého dřeva a čistoty – tak, jak to má být.

