Úklid, který byste měli dělat každý den

Domácí práce se občas dokážou nahromadit až do toho bodu, kdy to vzdáme dříve, než vůbec začneme. My vám ale nyní přinášíme profesionální tipy a kroky přímo od úklidových firem, které vám každodenní domácí práce o mnoho usnadní. Uklízení ještě nikdy nebylo tak zábavné a snadné!

Vytvořte si seznam

Prvním a nejdůležitějším krokem při každodenním úklidu je, abyste se podívali na každou místnost v domě a vytvořili si kontrolní seznam priorit. Tím máme na mysli, abyste si vytvořili body činností, které tam chcete udělat (umytí oken, vyluxování atd.) a po jejich dokončení si je mohli odškrtnout ze seznamu.

Minimalizujte možné rozptýlení

Při práci není nic horšího, než když vás začne něco rozptylovat a vy zkrátka odejdete od rozdělaného. Vypněte si proto televizi, hovory nechte nahrát na záznamník a do místnosti si přineste všechny potřebné čistící prostředky, abyste zabránili zbytečným výletům pro ně. S úklidem začněte odshora (odstranění pavučin, prachu) a postupně se propracovávejte až dolů (čištění koberce, vytírání podlahy).

Uklízejte za pochodu

Pokud někde vidíte špínu, nečekejte další týden, než se ji nahromadí ještě více – zkrátka ji ihned odstraňte. Věřte, že odstranění čerstvé nečistoty je mnohem rychlejší, než té, která má čas se usadit. Nechte všechny členy rodiny, aby si stlali postel sami. V každé koupelně (pokud jich máte víc) nechte koš na špinavé prádlo.

Připomeňte své rodině, že pokud špinavé prádlo do koše vloží ihned po svléknutí, budou pak mít mnohem více času na příjemnější aktivity, než hledání špinavého prádla mezi čistým v jejich pokojích. Před spaním ukliďte obývací pokoj a pusťte myčku na nádobí. Díky tomu začnete čistě každý další den.

Odstraňte nepořádek

Správná organizace a zbavení se nepořádku pomůže každé domácnosti vypadat dobře. Pravidelně proto procházejte skříně a zbavujte se věcí a předmětů, které již nevyužíváte a nebo nebudete potřebovat. Darujte staré oblečení, elektroniku a nábytek charitativním organizacím nebo lidem, kteří to potřebují. V kuchyni si nechte košík na poštu, noviny a klíče od auta, aby byly vždy na stejném místě.

Úklid pokoje po pokoji

I ten nejuklizenější dům potřebuje občas větší očistu. Zde je jednoduchý seznam, který pomůže vaší domácnosti, aby se dostala do špičkového stavu.

Kuchyň

Umyjte a navoskujte dřevěné podlahy

Vytřete vinylové podlahy

Vyčistěte chladničku a spíž

Vyměňte police

Otřete skříňky

Koupelna

Umyjte okna zevnitř i zvenčí

Oprašte parapet – ale dejte pozor, aby se prach nedostal do vzduchu

Vyčistěte koupelnové zrcadlo

Ošetření oken

Vyperte závěsy

Umyjte žaluzie – nejlepší je použít nařízlou houbičku na nádobí

Těžké závěsy nahraďte lehčími nebo průhlednějšími pro nový vzhled

Nábytek

Vyleštěte dřevěný nábytek

Vyčistěte a opravte čalounění

Vyluxujte polštáře od prachu

Vyluxujte a umyjte podlahu pod skříněmi a dalším nábytkem

Skříně

Shromážděte nepoužívané/malé/staré oblečení a darujte ho

Vyluxujte a jemně otřete dno skříně

Otřete prach z polic

Zavěste vonící sáček, který skříň osvěží a odstraní můry (nejlepší je například s vůni levandule)

Podlahy

Posypte koberec jedlou sodou a nechte ji přes noc účinkovat. Ráno vyluxujte. Soda krásně odstraní pach zašlého koberce či jiné nevábné vůně. Pro všechny vchody do vašeho domu si pořiďte vchodové rohože, které zachytávají nečistoty. Díky tomu nebudete muset vytírat a luxovat podlahu tak často.