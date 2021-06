Tráva spálená od slunce? Poradíme, jak ji zachránit!

Není nic krásnějšího, než pohled na zelenající se a zdravě vypadající trávník. Bohužel s příchodem vysokých teplot se velmi často stává, že se tráva díky sálajícímu slunci velmi rychle spálí a zhnědne. Pokud se to stalo i vám, tak si možná myslíte, že je s trávou konec. To, co se ale na první pohled může zdát jako mrtvá tráva, může být ve skutečnosti tráva pouze „spící“, kterou lze zachránit. My vám nyní řekneme jak.

Pěstování trávy může být složitý proces. Existují různé druhy trav, které v některých podnebích rostou lépe než jiné. Množství slunce, vody, stínu, hnojiva, chození po ní a celková péče jsou faktory, které přispívají ke zdraví našich trávníků. Může existovat několik důvodů, proč vaše tráva hnědne a trávník umírá. Pokud jste na tom vašem objevili malé hnědé skvrnky a vlastníte domácího mazlíčka, tak je nejspíš problémem to, že si z něj váš čtyřnohý mazlíček udělal toaletu.

Větší plochy mrtvé trávy mohou být způsobeny příliš velkým či naopak malým zaléváním, špatnými živinami nebo přehnojováním. Pokud je to i váš případ, tak se nebojte. Existují způsoby, jak ji můžete opět oživit.

„Mrtvá“ tráva nemusí být ve skutečnosti mrtvá

Jak již bylo psáno, pokud jste na své zahrádce objevili hnědou trávu, nemusí být nutně mrtvá. Některé druhy trav jsou tolerantní k suchu v chladnějším počasí po dobu až šesti týdnů. V reakci na nedostatek vody jednoduše přejde do hibernace a zhnědne. Většina travních odrůd je však náchylná k odumírání v extrémně suchých podmínkách, v horkém počasí nebo při silném slunečním světle.

Chcete-li zjistit, jestli je vaše tráva mrtvá, vytrhněte (vytáhněte) hrst hnědé trávy. Pokud půjde vytrhnout (vytáhnout) snadno, pravděpodobně mrtvá je a bude ji třeba odstranit a vyměnit. Pokud zůstane pevně na místě nebo vyžaduje určité úsilí, abyste ji vytáhli, tak pravděpodobně pouze spí a lze ji s určitým úsilím zachránit.

Zalévejte trávu, pokud neprší

Tráva potřebuje vodu, jako každá jiná živá rostlina. Není neobvyklé si myslet, že v klimatu s občasnými dešti bude krásně zelená a v pořádku. Pokud má ale pršet jen několikrát za měsíc, připravte se na to, že bude vyžadovat pravidelné zavlažování. Odborníci na péči o trávník vám mohou pomoci navrhnout vhodný zavlažovací program pro váš trávník. Záleží na základu typu trávy, kterou máte a množství přijímaného slunce a stínu. Chcete-li oživit váš hnědý trávník je dobré, abyste ho začali zavlažovat častěji. Ujistěte se, že za týden přijme asi 3 centimetry vody.

Čerstvě posečenou trávu nechte ležet na místě

V některých případech může mrtvá tráva těžit z čerstvého posekání. Můžete zkusit posekat vaší zahradu a trávu poté nechat ležet na místě. Tráva totiž může fungovat jako své vlastní hnojivo, protože stébla již obsahují dusík, který kořeny potřebují. Zbylé zbytky trávy se rozkládají pomalu a poskytují zdravé živiny bojujícím kořenům. Po zanechání posekané trávy ji však budete muset pravděpodobně rovnoměrně rozhrabat po celém trávníku, abyste se vyhnuly hustým shlukům, které mohou blokovat potřebné sluneční světlo.

Ručně odstraňte nový plevel

Plevel může být viníkem vaší mrtvé či spící hnědé trávy. Jelikož se jedná o nutričního škůdce, který krade to, co potřebuje tráva k růstu. Bere trávě vodu, živiny a dokonce i hnojivo, které kořeny potřebují. Proto je důležité, abyste plevel pravidelně a v čas odstraňovali, než přemůže celou vaši zahrádku. Kromě obvyklých přípravků na hubení plevelů existuje několik způsobů, jak ho trávníku zbavit. Můžete použít preemergentní herbicid nebo hnojivo, které mu brání v růstu. Také můžete použít nástroj na vytrhávání, který ho ručně vykopává i s kořeny. V neposlední řadě můžete na plevel nalít horkou (vroucí) vodu.

Provzdušněte trávník

Kořeny trávy také potřebují kyslík, aby správně rostly. Provzdušňování trávníku je skvělý způsob, jak pomoci oživit hnědou či mrtvou trávu. Vytvoření děr do trávníků, umožní kořenům nezatížený přístup kyslíku. Profesionální firmy mohou tuto službu nabízet především na jaře, aby pomohli oživit spící zimní trávu včas na léto. Snažte se trávu provzdušňovat co nejčastěji. Pokud se na kořeny nakládá v průběhu času příliš mnoho mrtvé trávy, mohou se začít dusit a zdravá tak nemá prostor k růstu. Pomocí hrábí vytáhněte mrtvou trávu 2 cm nad kořeny.

Vyživte trávu kompostem

Rozprostřením tenké vrstvy kompostu na trávník je účinným způsobem, jak okamžitě zvýšit celkový obsah půdy a hustotu živin. Jakmile je vrstva kompostu zavlažena, přírodní hnojivo se vylouhuje do kořenů a poskytne jí zdravý růstový proud. Toto platí zvlášť, pokud je půda předtím provzdušněna. Můžete se o tom poradit s odborníkem na péči o trávník a společně najít ten správný kompost pro vaši zahrádku. Tím oživíte nejen hnědou trávu, ale také podpoříte celkové zdraví vašeho trávníku.