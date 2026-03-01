RSS Facebook Twitter

Včelí trávník dobývá zahrady. Víte, proč o něm všichni mluví?

Bře 2601 Autor: Claudie Kornelová

Když se řekne dokonalý trávník, většina z nás si představí rovnoměrně zelený koberec bez jediného kvítku. Jenže právě takový trávník je pro přírodu skoro k ničemu. Vypadá sice upraveně, ale hmyz na něm nenajde vůbec nic k jídlu. A právě proto se v poslední době začíná mluvit o takzvaném včelím trávníku.

včela

Včelí trávník je čím dál populárnější. Zdroj foto: Pixabay.com – JohanLauda

Nejde o žádnou složitou zahradnickou vědu ani o divokou louku, kterou byste museli sekat kosou. Včelí trávník je v podstatě obyčejný trávník, jen v něm necháte místo i drobným květům. A ty pak přilákají včely, čmeláky i další užitečný hmyz.

Jaký je rozdíl oproti klasickému trávníku

Na první pohled je rozdíl docela nenápadný. Tráva zůstává nízká, můžete po ní chodit, sekat ji i používat jako běžný trávník. Jen mezi stébly tu a tam vykoukne sedmikráska, jetel nebo jiný drobný květ.

Typické rostliny ve včelím trávníku:

  • jetel plazivý,
  • sedmikrásky,
  • mateřídouška,
  • popenec,
  • nebo nízké druhy zvonků.

Nejde o to, aby byl trávník plný květin jako louka. Stačí pár druhů, které během sezóny postupně kvetou.

Proč se o včelím trávníku tolik mluví

Důvod je jednoduchý. Včely a další opylovači mají v krajině čím dál méně potravy. Pole jsou často jednolité, zahrady dokonale zastřižené a květin ubývá.

Přitom i malý trávník u domu může udělat velký rozdíl. Když v něm necháte kvést jetel nebo sedmikrásky, hmyz si k vám cestu najde velmi rychle.

Navíc má včelí trávník i praktické výhody:

  • nemusí se sekat tak často,
  • lépe snáší sucho,
  • působí přirozeněji,
  • a většinou nepotřebuje tolik hnojiva.

Jak si včelí trávník založit od začátku

Pokud plánujete nový trávník, je to vlastně nejjednodušší varianta. V zahradnictvích se prodávají směsi, které obsahují travní semena i květiny vhodné právě do včelího trávníku.

Postup je stejný jako u běžného trávníku:

1. Půdu zbavte plevele a kamenů.

2. Povrch urovnejte hráběmi.

3. Vysejte směs semen.

4. Lehce zapravte do půdy a zalijte.

Pak už stačí jen trpělivost.

trávník

Vypěstovat ho je velmi snadné. Zdroj foto: Pixabay.com – Vanessa121

Jak proměnit trávník, který už máte

Mnohem častější je situace, kdy už trávník existuje a člověk ho nechce celý rušit. I to jde vyřešit poměrně jednoduše.

Na jaře:

  • posekejte trávník co nejníž,
  • povrch lehce prohrabte,
  • dosijte směs květin,
  • a zalijte.

Květiny se postupně uchytí mezi trávou. Některé vykvetou ještě ten rok, jiné až příští sezonu.

Údržba je jednodušší, než byste čekali

Možná si říkáte, že takový trávník bude náročnější. Ve skutečnosti je to naopak.

Stačí:

  • sekat zhruba jednou za tři týdny,
  • nehnojit příliš,
  • a nechat vždy část plochy kvést.

Když budete sekat příliš často, květiny nestihnou vykvést. Ideální je sekat postupně po částech.

Kam se hodí nejlépe

Včelí trávník je ideální do míst, kde se tolik nechodí. Třeba:

  • do rohu zahrady,
  • pod stromy,
  • kolem plotu,
  • nebo na chatu či chalupu.

Na plochu, kde si hrají děti nebo kde máte zahradní nábytek, si klidně nechte klasický trávník. Kombinace obou variant funguje nejlépe.

trávník

Pěstovat ho můžete nejen na chatě. Zdroj foto: Pixabay.com – NoraZ

Zahrada, která opravdu žije

Možná to zní jako drobnost, ale když se v trávníku objeví první květy a kolem nich začnou poletovat čmeláci, je to úplně jiný pocit. Zahrada najednou nepůsobí tak stroze. Je živější, barevnější a přirozenější.

A přitom vás to nestojí víc práce, spíš naopak. Stačí přestat bojovat s každým kvítkem a dát přírodě trochu prostoru. Včelí trávník je vlastně jen o tomhle jednoduchém rozhodnutí.

