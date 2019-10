Topinambury – ideální zelenina pro diabetiky

Tato alternativa má skoro stejné složení, jako klasické brambory. Najdete v nich tedy bílkoviny, železo, křemík, jedno procento tuku, 16% inulínu a draslík. Místo velkého obsahu škrobu, v topinambuře najdete právě inulín a právě díky tomu představují ideální variantu zeleniny pro diabetiky. Inulín je sice pro lidský žaludek nestravitelný a tím pádem ani nezvyšuje krevní cukr.

V tlustém střevě však velmi podporuje růst užitečných probiotických bakterií. Velmi dobře chutnají i syrové, proto je můžete velmi často najít v salátech, kde se vyskytují nakrájené na jemné plátky. Samozřejmě se také využívají jako klasická příloha, mohou se opéct v troubě a také z nich můžeme udělat náhražku klasické bramborové polévky. Pokud se pustíte do jejich vaření, nezapomeňte do vody přidat také kapku citronové šťávy, nebo trochu octa. Díky tomu hlízy nezmodrají a zůstanou přirozeně bílé. Pokud jste zvyklí na klasické brambory, jistě dobře víte, že než se uvaří, chvíli to trvá. U topinamburu je tomu ale jinak. Hlízy jsou velmi měkké, a proto se vaří jen velmi krátkou dobu.