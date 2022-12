Tipy pro skladování (nejen) Vánočních dekorací

Zdobení domova je jednou z nejpříjemnějších věcí na svátcích. Všechny ty krásné girlandy, barevné koule, umělohmotní sobíci. Pokud budete mít výzdobu uspořádanou na začátku sezóny a na jejím konci, kdy vše důkladně uklidíte a uložíte, je pravděpodobnější, že vám zůstane také dobrá nálada. Zde je několik skvělých tipů a rad, jak každoročně správně uložit sváteční předměty, aby byly snadno přístupné a v dobrém stavu připraveny pro další sezóny.

Proveďte inventuru všech svátečních dekorací

Shromážděte všechny sváteční dekorace a proveďte jejich inventuru. Všechny předměty, které již nechcete, darujte nebo prodejte a poškozené vyhoďte. Uspořádejte ozdoby podle typu, abyste si udělali lepší představu o tom, jak je budete následně skladovat. Moudře si vyberte úložný prostor. Podkroví, garáže a sklepy často nemají klimatizaci a mnohdy v nich bývá zvýšená vlhkost a pohybující se škůdci, což by mohl být další problém. K uskladnění si proto vybírejte plastové a gumové kontejnery, protože jsou vzduchotěsné a odolávají vlhkosti.

Vytvořte si speciální prázdninovou sadu náčiní. Drobné nářadí a předměty, které pravidelně používáte k balení dárků a zdobení, uložte do krabice od bot, velkého uzavíratelného (nejlépe na zip) sáčku nebo ideálně do plastového kontejneru vhodné velikosti. Mohou sem patřit předměty jako háčky na ozdoby, stuhy, lepicí páska, visačky na dárky, permanentní fixy, nůžky, náhradní sváteční žárovky atd.

Když je budete mít uspořádané a připravené, usnadní vám to balení a zdobení dárků. Nezapomeňte krabici označit permanentním fixem a samolepkou. Takto označte každou nádobu k ukládání předmětů, abyste v případě potřeby věděli, kam sáhnout.

Pomocný tip: Vytvořte si další úložný prostor na zemi instalací úložných polic na sváteční předměty a dekorace.

Jak skladovat ozdoby

Sváteční ozdoby skladujte opatrně. Některé ozdoby mohou být křehké a potřebují tak ochrannou nádobu, ve které budou bezpečně uloženy a nedojde k jejich rozbití či rozdrcení. Jednou z možností je zakoupení průhledných plastových boxů a jejich použití speciálně pro tyto účely.

Dále postupujte tak, že vystřihnete kus kartonu, který umístíte na dno boxu. Poté pomocí lepicí pistole připevněte ke kartonu papírové kelímky. Do nich následně můžete zabalit ozdobu, kterou nejprve zabalíte do hedvábného papíru a uložíte po jedné do každého z kelímků. Po naplnění kelímků zavřete víko boxu a označte jej samolepkami a permanentním fixem, abyste jej později snadno našli. Pro lepší organizaci mějte různé druhy ozdob seskupené dohromady (skleněné se skleněnými, plastové s plastovými).

Pokud se vám nechce vyrábět výše zmíněný ochranný box, můžete si také zakoupit již hotové komerčně dostupné boxy na ukládání ozdob, které jsou speciálně navrženy pro ukládání křehkých ozdob na internetu.

Pomocné tipy: Pokud je to možné, nevyhazujte původní krabičky na ozdoby. Jsou to skvělé úložné nádoby. Kartony od vajec lze znovu použít k uskladnění menších rozbitných ozdob.

Jak skladovat vánoční osvětlení

Vánoční světýlka uchováte rozmotané tak, že je omotáte kolem kousků kartonu vystřižených tak, aby se vešly do plastových úložných boxů. Pomocí nůžek nebo kuchyňského nože udělejte na protilehlých rozích kartonu malý zářez. Tyto zářezy můžete použít pro zástrčky na obou koncích kabelu. Označte přihrádku typem světla uvnitř. Můžete si také zakoupit navijáky na světla určené pro dlouhé šňůry venkovního osvětlení, abyste je udrželi rozpletené a snadno rozmístěné. Pokud byla vaše světla dodána na cívce, cívku nevyhazujte, ale použijte ji k navinutí světel a jejich uložení.

Bezpečnostní upozornění: Vyměňte vypálené nebo rozbité žárovky a zlikvidujte roztřepené nebo jinak poškozené prameny. Sváteční svíčky skladujte na chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Pro ještě lepší ochranu je před uskladněním zabalte do plastové fólie.

Jak skladovat umělé vánoční stromky a věnce

Umělé stromky a věnce skladujte v odolných skladovacích pytlích a nádobách určených k jejich ochraně. Nebo je můžete skladovat v původních obalech, pokud je ještě máte. Zakupte si tašku na uskladnění stromků s popruhy na přenášení a kolečky, která vám usnadní přenášení, zejména u větších umělých stromků. Nepoužité krabice na klobouky (či krabice čtvercového tvaru) mohou být báječným pomocníkem, co se skladování věnců týká.

Jak skladovat balící papír

Naučte se správně skladovat nepoužitý balicí papír. Balicí papír, který není pečlivě uložen, se může snadno potrhat a zmačkat, a tím se stát nepoužitelným. Kartonové trubky, které vám zůstanou po spotřebování konce role dárkového papíru, lze použít k uložení zbytků balicího papíru. Uložte si proto několik těchto trubiček stranou pro použití pro příští rok. Nakonec můžete role dárkového papíru uložit do závěsného pytle na oblečení. Tím získáte další úložný prostor a papír nebude ležet na podlaze, čímž nedojde k jeho poškození.

Vaše sváteční dekorace a další předměty jsou nyní uspořádané a připravené pro příští sezónu.