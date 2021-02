Tipy, jak zabránit zamlžování brýlí při nošení roušky

Nošení roušky může být nepohodlné nebo dokonce přímo frustrující. Zvlášť, když jsme na to nebyli doposud zvyklí. Lidé, kteří nosí brýle a musí mít při výkonu své práce masku povinně na obličeji proto mnohdy čelí těžkým výzvám v podobě jejich nepříjemného zamlžování. Zdravotníci, kteří jsou na její pravidelné nošení již zvyklí, proto vyvinuli řadu užitečných řešení o které se s vámi nyní rádi podělíme. Zamlžování brýlí se tak stane minulostí.

Jak zastavím zamlžování brýlí?

U lidí s brýlemi může nošení masky vést k zamlžování čoček a snížení viditelnosti. Jak vydechujete, teplých vzduch stoupá vzhůru z horní části masky. Jakmile zasáhne studené sklo, ochladí se a sklo zamlží. Tím jste nuceni brýle neustále sundávat, abyste je očistili a poté zase nasazovat, čímž se vystavujete riziku infekce. Klíček je tedy prevence nebo minimalizace zamlžování. Zde je několik tipů.

Mýdlo a voda

Toto je pravděpodobně nejoblíbenějším trikem proti zamlženým brýlím. Umyjte si brýle mýdlem a vodou (nebo například běžným prostředkem na mytí nádobí), poté je nechte uschnout volně na vzduchu nebo je osušte hadříkem z mikrovlákna. Tento typ látky se obvykle dodává zdarma s každým párem. Můžete si také zakoupit levné utěrky z mikrovláken od optometristů. Mýdlo snižuje povrchové napětí a zabraňuje tvorbě mlhy na čočkách. Věda, která za tím stojí spočívá v tom, že se tak vytvoří „film povrchově aktivní látky“, který pomůže zamezit zamlžení.

Pěna na holení

Dokonce i obyčejná pěna na holení dělá zázraky. Jednoduše naneste krém na čočky. Glycerin v něm obsažený vám pomůže vytvořit ochranný povlak. Poté je důkladně umyjte a osušte měkkým hadříkem (nebo nechte uschnout na vzduchu) a můžete vyrazit.

Sprej proti mlžení brýlí

Toto je nejpohodlnější a nejrychlejší způsob, jak si pomoci ihned. Sprej proti mlžení brýlí, který je běžně k dostání v obchodech či na internetu. Stejně jako u triku s mýdlovou vodou, může i zde jedno stříknutí pomoci minimalizovat povrchové napětí na vašich čočkách, které pak zabrání zamlžování. Ujistěte se však, že je přípravek kompatibilní s vaším typem čoček nebo se stávajícím povlakem na čočkách.

Páska

Chcete-li zcela uzavřít či výrazně zmenšit mezeru mezi maskou a tváří, tak ji přelepte páskou. Tím dojde ke snížení množství procházejícího horkého vzduchu. Sportovní a lékařské pásky jsou dobrou volbou, protože jsou určeny k použití na kůži. Ve srovnání s ostatními tipy na našem seznamu to ale nemusí být nejlepším řešením, protože páska může působit na obličeji nepříjemně, zejména pro ty, kteří mají citlivou pokožku.

Zvlhčení látky

Jemné zvlhčení látky na roušce (ve vrchní části – v oblasti nosu) také pomůže v boji proti zamlžování. Jelikož se horký vzduch bude zachytávat do vlhkého místa a ne na vaše brýle.

Všití kancelářské spony

Pro ty z vás, kteří si vyrábějí vlastní roušky, zkuste při výrobě do otvoru nahoře vložit materiály, které jsou tvarovatelné a odolné ve srovnání s drátem, který najdete na jednorázových maskách. Vyzkoušejte třeba kancelářskou sponu na papír. To vám pomůže zajistit těsné uchycení kolem nosu a maska bude o to účinnější.

Vložte papírový kapesníček

Jedním z nejjednodušších triků proti zamlžování je vrstvení čistých, suchých kapesníčků uvnitř masky, kde je nosní drát. Budou působit jako absorpční vrstva pro vlhkost z vašeho dechu. Nezapomeňte je pravidelně měnit za nové, aby se vám nezačali množit bakterie a viry!