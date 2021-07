Tipy, jak opticky zvětšit malou místnost

Malé místnosti jsou útulné a efektivní, ale často mohou působit stísněně a obtížně na organizaci. Naštěstí existuje mnoho způsobů, jak lze malou místnost opticky zvětšit. Zde je několik chytrých nápadů a tipů, které vám k tomu pomohou.

Vybírejte světlé barvy

Tmavé barvy jsou v malých místnostech špatnou volbou. Jak bylo navrženo odborníky, světlejší barvy vytváří iluzi větší plochy. Tmavá schémata, i když jsou trendy a designová, se nejlépe využijí na větších plochách. Pokud byste je použili pro malou místnost, vytvořilo by to dusivý pocit, jako by se stěny přibližovaly k sobě a místnost se zmenšovala.

Nábytek s viditelnými nohami

Nábytek, který má viditelné nohy, dokáže dokonale vytvořit efekt většího prostoru ve srovnání s velkými kusy nábytku. Ty, když jsou umístěny přímo na podlaze bez nohou, se mohou zdát na malém prostoru příliš velké a objemné. Nábytek s nohama oproti tomu přitahuje oči a pozornost a vytváří také mnohem více světla.

Vytvořte iluzi

Pracujte s magií zrcadel. Ta jsou totiž ideálním doplňkem k tomu, že místnost díky nim vypadá mnohem větší. Zrcadla lze nainstalovat na posuvné dveře od šatní skříně nebo jako obložení celé stěny (nejlépe v blízkosti okna). Zrcadla slouží dvěma prospěšným účelům: Zaprvé se do místnosti odráží obrazy, doplňky, tapetování, nábytek a světlo z lamp nebo vnitřního osvětlení. Zadruhé, během dne, kdy přirozené sluneční světlo proudí dovnitř okny, se odráží od zrcadel, čímž je místnost světlejší a působí prostornějším dojmem.

Přidejte pruhy

Pruhy – vertikální i horizontální – mohou vytvořit iluzi většího prostoru. Svislé pruhy pomáhají přitáhnout pozornost očí směrem vzhůru a vodorovné pruhy pomáhají místnosti, že vypadá širší. Nezapomeňte vybrat barvy, které ladí se zbytkem vašich povrchových úprav a látek v místnosti.

Volte světlé podlahy

Stejně jako u barevných schémat může výběr světlé podlahy vytvořit iluzi většího prostoru. Pokud nemáte možnost nahradit podlahy z tmavého dřeva či koberce, použijte předložky (koberečky) světlé barvy, které na ně položíte, abyste pokryli co největší část plochy. Ať už použijete koberečky nebo vybíráte zbrusu novou podlahu, vyberte takové barvy, které doplní barvu stěn.

Monochromatická barva

Vyberte schéma jedné barvy, které bude mít různé odstíny a texturu. Vybírejte mdlé barvy, jako je slonová kost, krémová, bílá, bledě modrá nebo žlutá a světle šedá. Světlejší barvy působí dojmem, že jsou otevřené a vzdušné. Můžete použít několik tmavých doplňků, jako je pohovka, polštáře, váza, abyste zvýraznili světlé stěny a zdůraznili strukturu, aniž by to mělo negativní účinek.

Průhledný nábytek

Vyberte si průhledný nábytek, jako je například skleněný konferenční stolek nebo skleněná vitrína. Průhledný nábytek přispívá k tomu, že se z malé místnosti stane otevřenější, ale přitom bude působit jako užitečná plocha a jedinečný designový prvek. To je skvělý tip, jak udělat malý obývací pokoj větší.

Prosté čalounění

Vyberte si prosté čalounění v jednotvárné barvě namísto kusů s rušnými vzory, tak uděláte obývací pokoj větší. To pomůže malému prostoru cítit se otevřenější a méně chaotický. Hladké čalounění také zachovává čisté linie kusů nábytku, díky čemuž se místnost cítí úhledně a spořádaně.