Svědí vašeho pejska kůže? Těchto 7 přírodních prostředků vám s tím pomůže

Vzpomeňte si, jak nepříjemné je, když vás svědí pokožka, ať už jde o suchou kůži, kousnutí hmyzem nebo vyrážku. Je těžké soustředit se na něco jiného než na svědění a na to, jak úžasný pocit je, když se poškrábete, že? Ačkoli vám škrábání může přinést chvilkovou úlevu, tak nakonec může svědění ještě více zhoršit. A teď si představte, že váš pejsek se cítí stejně mizerně, pokud ani u něj svědění prostě nepřestává. Naštěstí existuje hned několik domácích prostředků, které vašemu psovi od svědění uleví.



Ne každá příčina svědění vyžaduje, že musíte psovi nasadit léky nebo léčbu na předpis. K domácím lékům patří například koupele z koloidních ovesných vloček, rybí olej či jedlá soda. Přestože tyto metody dokážou nabídnout určitou úlevu a zmírnit nutkání ke škrábání, je důležité, abyste se vždy nejprve poradili s veterinářem. Ten vám může pomoci léčit všechny základní příčiny přetrvávajícího nebo chronického svědění, ať už se jedná o alergii, bleší kousnutí nebo autoimunitní poruchu.

Varování: Před použitím některého z níže popsaných domácích prostředků se nejprve poraďte se svým veterinářem, abyste zjistili, zda svědění nezpůsobuje nějaký zdravotní problém. Pokud váš veterinář vyloučil jakékoli zdravotní potíže, zkuste níže uvedené domácí prostředky, které by mohly vašemu psovi ulevit.

Heřmánek a zelený čaj

Heřmánek a zelený čaj jsou dobře známé pro své uklidňující a protizánětlivé účinky u lidí, ale zrovna tak dobře fungují i u psů. Pokud vašeho psa trápí horké a svědivé skvrny na kůži, zkuste mu dopřát uklidňující koupel v heřmánku nebo zeleném čaji.

Zde je návod, jak na to: Naplňte vanu nebo umyvadlo vlažnou vodou a nechte v ní tři až pět minut louhovat několik sáčků zeleného čaje. Poté čajové sáčky vyjměte a nechte psa ve směsi máčet po dobu alespoň pěti minut. Pokud chcete ošetřit konkrétní místo na kůži svého psa, namočte sáček čaje a nechte jej zcela vychladnout, než jej nanesete přímo na postižená místa.

Koloidní ovesné koupele

Tento starodávný lék není jen babskou povídačkou – koupel s koloidními ovesnými vločkami může vážně zklidnit svědivou kůži vašeho psa tím, že zmírní zánět a odplaví alergeny, které se zachytí v srsti. Ať už si koupíte předem připravené koloidní ovesné vločky (vyrábějí se rozemletím ovsa na jemný prášek a následným vařením, aby se z něj vytáhl koloid), nebo si sami rozemelete obyčejné ovesné vločky bez cukru na prášek, protizánětlivé vlastnosti koloidních ovesných vloček mohou zmírnit zarudnutí, otoky a svědění a ochladit horkou kůži vašeho psa. Navíc jsou ovesné vločky pro psy netoxické, takže se nemusíte bát, kdyby se váš pes olízl.

Zde je návod, jak na to: Ovesné vločky rozemelte na jemný prášek a smíchejte s vodou, aby vznikl mléčný roztok. Umístěte psa do vany, roztok nalijte na jeho tělo a jemně jej vetřete, přičemž zvláštní pozornost věnujte nejsvědivějším místům. Poté nechte směs ovesných vloček působit na jejich kůži asi 10 minut, nakonec důkladně opláchněte a jemně osušte ručníkem.

Jablečný ocet

Jablečný ocet je především chutnou přísadou při vaření, věděli jste ale, že ho lze použít i k léčbě mírných kvasinkových infekcí na kůži? Stačí, když v čisté lahvičce s rozprašovačem smícháte 50 % jablečného octa a 50 % vody a pak roztokem postříkáte svědivá místa na vašem psovi. Pokud má váš pes podrážděné tlapky, můžete směs použít k jejich příjemné, uvolňující koupeli po dobu až pěti minut. Jablečný ocet však nikdy nepoužívejte na poraněnou kůži, jelikož může způsobit další podráždění.

Varování: Jablečný ocet by se nikdy neměl používat na poškozenou kůži nebo otevřené rány – tento postup může být pro psa velmi bolestivý a ještě zhoršit příznaky. Nikdy nepoužívejte čistý koncentrovaný ocet – vždy ho zřeďte vodou. Nikdy nepřidávejte ocet psovi do vody, jelikož by mu to mohlo způsobit gastrointestinální potíže a poškození zubní skloviny.

Rybí tuk

Rybí olej neboli omega-3 mastné kyseliny prokazatelně pomáhají zlepšovat stav srsti a snižovat záněty v celém těle. Omega 3 mastné kyseliny se obvykle dávkují v kapslích nebo tekutinách, mají minimální vedlejší účinky (některá zvířata mohou být příležitostně náchylnější k plynatosti nebo měkké stolici) a dokonce jsou publikovány údaje, které potvrzují přínos pro zdraví srsti, kloubů, srdce, ledvin a mozku.

Aloe Vera

Pokud jste se někdy spálili na slunci, pak jste již určitě zjistili, že přírodní aloe vera vám může zachránit život. Nejenže je aloe silným léčebným prostředkem, ale dokáže také snížit zarudnutí a odvést nepříjemné teplo od pokožky. Gel z aloe vera navíc můžete aplikovat přímo na postižená místa vašeho psa. Většina obchodů s potravinami a drogerií prodává stoprocentně přírodní aloe vera přípravky. Také si, pokud ji pěstujete, můžete sklízet gel z rostliny aloe vera přímo doma.

Varování: Ujistěte se, že používáte gel z aloe vera, který neobsahuje alkohol – jinak riskujete popálení kůže vašeho psa a zhoršení příznaků.

Jedlá soda

Jedlá soda, která je základem každé spíže, dokáže mnohem víc, než jen to, že pomůže vašemu pečivu vykynout. V kombinaci s vodou a smícháním do husté pasty může jedlá soda vysušit vyrážky na kůži, zmírnit svědění a snížit zarudnutí či zánět. Stačí smíchat 50 % jedlé sody s 50 % vody a pastu nanést na svědící místa na kůži vašeho psa. Asi po 20 minutách ji zcela opláchněte. Pro větší hydrataci směsi přidejte trochu (ale opravdu jen trochu) kvalitního kokosového oleje.

Vyvážená strava

Někteří psi mohou být alergičtí na různé složky v krmivech pro psy, včetně kuřecího a hovězího masa a/nebo pšenice či lepku. Tyto alergie pak mohou vést ke svědění kůže. Vyzkoušejte eliminační dietu, abyste zjistili, jaké konkrétní alergie na krmivo váš pes má, a poté tyto složky nahraďte. Mezi běžné náhrady patří krmiva s lososem, který je bohatý na omega-3 mastné kyseliny, které mohou také pomoci snížit zánět, zlepšit trávení a podpořit zdraví kůže. Jen nezapomeňte: Před změnou stravy vašeho psa nebo přidáním jakýchkoli nových doplňků byste se měli vždy poradit s veterinářem.

Kdy byste měli zavolat veterináře

Mírné svědění, které se čas od času objeví, obvykle nebývá známkou nějakých vážnějších zdravotních potíží. Pokud se ale u vašeho psa začnou objevovat další příznaky, jako je časté nebo vytrvalé svědění, olizování konkrétního místa, potíže s ulehnutím nebo neklid ze svědění, ztráta chuti k jídlu nebo depresivní nálada, obraťte se co nejdříve na svého veterináře.

Je důležité začít včas léčit základní příčinu silného, chronického svědění vašeho psa, aby se zabránilo vzniku otevřených ran, horkých míst nebo infekcí v kůži. V závislosti na příčině může veterinář předepsat perorální léky, medikované šampony, masti na předpis nebo jiné léky a/nebo ošetření, které zmírní příčinu svědění a zároveň zklidní zanícenou kůži.

Varování: Pokud svědění vašeho psa zůstává stejné, zhoršuje se, nebo se u něj objevují praskliny na kůži, je čas vyrazit k veterináři.

