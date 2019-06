Stavební pouzdro a dveře včetně odborné montáže? Mand CZ vše zařídí

Mand CZ vyřeší problém s nedostatkem místa ve vašem interiéru. Posuvné dveře do stavebního pouzdra jsou praktickým a velmi rafinovaným prvkem, který vaše bydlení oživí.

Jaký je nejčastější neduh moderního interiéru? Nedostatek místa! Neustále řešíme, že se nám něco někam nevejde, že máme nedostatek úložných prostorů, že musíme volit nejrůznější úsporná skládací řešení všeho možného… ale my v Mand CZ víme, jak na tento problém snadno vyzrát. Posuvné dveře do stavebního pouzdra představují rafinované řešení, díky kterému vás už nedostatek místa trápit nebude. Pomohou vám velmi efektivně a za přijatelnou cenu využít váš interiér do posledního centimetru.

Posuvné dveře při svém otevření elegantně „zmizí“ do pouzdra ve stěně

Zatímco křídlo otočných dveří zabírá při otevírání zbytečné místo, které označujeme za „mrtvý prostor“ – tedy prostor, který nelze využít, ač zůstává při zavřených dveřích volný. Posuvné dveře proti tomu při svém otevření do stavebního pouzdra „zmizí“. Velmi snadno se tak oddělí nebo naopak propojí dvě sousední místnosti. Pokud dveře nepotřebujete zavírat vůbec, můžete nechat dveře stále otevřené – kromě toho, že vám při tom vůbec nepřekáží, docílíte velmi moderního efektu propojených místností.

Stavební pouzdro lze umístit do zdiva i sádrokartonu

Jak si ale lze takové stavební pouzdro pro posuvné dveře představit? Zcela laicky můžeme říci, že se jedná o kapsu ve stěně (ta může být ze zdiva i sádrokartonu), do které se zasouvá dveřní křídlo. To může být z nejrůznějších materiálů, třeba i ze dřevěného masívu. Pouzdro se skládá z kapsy, dorazového dílu a v horní části pouzdra umístěné kolejnice s posuvnými vozíčky pro snadný posun.

Posuvné dveře vás oproti klasickým otočným dveřím nijak neomezují ani při volbě bytového zařízení. Dveře posuvné do pouzdra jsou velmi minimalistické, neruší. Nehodí se jen do moderního interiéru, skvěle zapadnou úplně všude.

Stavební pouzdra Eclisse představují absolutní špičku na trhu

Stavební pouzdra jsou hitem současného interiérového designu, a protože si v Mand CZ potrpíme na maximální kvalitě, šli jsme rovnou za originálem. V naší nabídce najdete stavební pouzdra Eclisse, která představují špičku na světovém trhu. Díky vysoké kvalitě zpracování a mimořádně promyšlené konstrukci nemají v dnešní době pouzdra Eclisse konkurenci. Firma vyrobí každý den asi 1300 pouzder, která putují k zákazníkům po celém světě. Neusíná ale na vavřínech – neustále své produkty testuje, vyvíjí, inovuje a zdokonaluje dle moderních trendů.

V Mand CZ vám s výběrem ideálního stavebního pouzdra pomůžeme. Dveře všeho druhu jsou naší vášní a posuvné dveře jsme si zamilovali na první pohled. V našem stylovém showroomu v Libušské ulici na Praze 4 se můžete o dokonalosti posuvných dveří do stavebního pouzdra sami přesvědčit. Přeci jen číst o něčem a vidět na vlastní oči jsou dvě různé věci. V našem showroomu vám navíc rádi s výběrem poradíme, seznámíme vás s kompletním sortimentem, pomůžeme vybrat vhodné doplňky – například kliky na dveře – a nakonec se domluvíme i na dodávce a profesionální montáži.