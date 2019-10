Sklízíme kořenovou zeleninu

Známý filosof Sokrates prohlásil, že jíme proto, abychom žili, ale nežijeme proto, abychom jedli. Člověk se během historie naučil jíst a posléze i pěstovat rostliny a její části. A s oblibou tak činí až do dnešních dní.

Zelenina je zdravá, to nám do hlavy vtloukají odmalička. A je to samozřejmě pravda. Obsahuje vitamíny, vlákninu, enzymy, minerální látky. Konkrétně kořenová zelenina, na kterou se v tomto článku zaměříme, vyniká vysokým obsahem antioxidantů, polysacharidů a dalších pro tělo nezbytných látek. Její konzumace je tak skvělou prevencí proti rakovině, cukrovce, obezitě, kardiovaskulárním chorobám a artritidě.

Hlavní výhodou kořenové zeleniny obecně je spolu s výše zmíněným obsahem prospěšných látek také její sladovatelnost, tedy možnost jejího dlouhodobého uložení v čerstvém stavu. Celer, mrkev, ředkev, tuřín, vodnice, křen, všechny tyto druhy můžeme dlouhodobě skladovat. V zemi na záhoně vydrží bez problémů křen, černý kořen a pastiňák.

Zelenina pro skladování

Hlavním sklizňovým obdobím je konec léta a začátek podzimu. Část úrody většinou slouží k okamžité spotřebě a část uskladníme na zimu. Zelenina pro skladování musí být dobře uzrálá. Samotná sklizeň by měla probíhat za slunného a suchého počasí, nižší teploty nejsou překážkou. Zeleninu nikdy neuskladňujte namrzlou ani navlhlou, brzy by začala hnít.

Jak při sklizni postupovat?

Podzimní sklizeň bývá jednorázová a poměrně náročná na přípravu. Připravte si patřičné nářadí, vozíky, přepravky a jiné skladovací obaly. Zeleninu jemně vytáhněte z půdy a opatrně z ní odrolte půdu. Bulvami netřeste o sebe ani o zemi, mohly by se poškodit a začít uhnívat. Velkou pozornost věnujte i prostorám, v nichž zeleninu budete skladovat.

Připravte si sklep na skladování

Skladovacími prostory bývají nejčastěji sklepy, chladírny či vybraná pařeniště. Několik dní před skladováním sklep vyčistěte, vydezinfikujte a dobře vyvětrejte. Každý sklep musí mít dobře fungující větrání, v zimě by v něm ale teplota neměla klesnout pod nulu. Vyvarovat byste se také měli vlhkosti ve sklepě, která stojí za vznikem tzv. skládkových chorob skladované zeleniny.

Vypěstujte si vlastní osivo

Možností zpracování kořenové zeleniny je ale víc, ať již se jedná o její konzervování, sterilování, zmrazování, nakládání či sušení. Ze své zeleniny také můžete získat vlastní osivo. Pokud chcete být svým vlastním semenářem, je zapotřebí ji nechat přezimovat a pokračovat v jejím pěstování i následující rok, kdy coby dvouletka vykvete a vytvoří semena. A z nich vám následující sezonu po náležitém uskladnění vyklíčí další rostlinka. A cyklus se může opakovat.