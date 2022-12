Šetření v domácnosti 2: Jak úsporně prát a neživit drobnou elektroniku zbytečně energií

Pračka patří k nezbytným součástem domácnosti. Neobejdete se bez ní. Jenže schroupne také docela velký díl z energie, za kterou platíte. Navíc se přičítá také spotřeba vody, která zejména u starších modelů bývá dost velká. To samé můžeme říct i myčce nádobí. Kromě toho je byt plný drobnějších elektronických zařízení, které polykají energii tak trochu nenápadně.

Zvolte úsporné programy

Jak tedy prát, aby to moc nestálo? Prvním krokem je ověřit si, jestli vůbec máte dostatečně množství prádla, abyste s ním dokázali pračku naplnit. Pokud ne, je lepší ještě počkat, až přibydou další vhodné kousky. Prát se zpola naplněnou pračkou samozřejmě není zrovna ekonomické. Může ale samozřejmě nastat i situace, kdy na nějaké oblečení spěcháte, potřebujete ho. V takovém případě tedy budete s ne zcela naplněným bubnem. Tehdy alespoň navolte úsporný program. Nebojte, vypráno bude dobře, protože i velmi krátké programy, čili rychlopraní vyperou naprosto dostatečně.

Se studenou vodou to zvládnete také

Pracovat byste měli také s teplotou praní. Když ji snížíte, ušetříte s přehledem čtvrtinu nákladů na energie. Je-li prádlo špinavé pouze v malé míře, zkuste i praní ve studené vodě, tam bývá energetická úspora ještě daleko vyšší, dosahuje klidně i 80 %. Nové modely praček A také zároveň významně spoří vodu. Vlastníte-li tedy starší model pračky, u kterého máte pocit, že žere příliš mnoho vody, pak je úvaha o investici do nové pračky určitě na místě. Vložené peníze se vám v budoucnosti rozhodně vrátí. Při praní byste rovněž měli používat značkové prášky. Přestože bývají dražší, můžete s nimi bez potíží a s výbornými výsledky, a to i při nízkých teplotách. Investice do nich se tak rovněž vrátí.

Myčka přinese až 60 % úspor

Máte doma myčku nádobí nebo stále ještě myjete klasicky ve dřezu? Pokud kývete na druhou variantu, pak byste měli o jejím pořízení uvažovat. Říkáte si, že je to zbytečnost, která jenom přináší plýtvání vodou? Jste na velkém omylu. Srovnání mytí nádobí klasickým způsobem pod tekoucí vodou a v myčce totiž jednoznačně hovoří pro myčku. Je při ohřívání vody úspornější až o 60 %. Překvapuje vás to? Možná ano, ale je to tak. Pochopitelně za předpokladu, že myčku pouštíte naplněnou. Samozřejmě uvažujte o myčce tehdy, když je vás v domácnosti více, pro jednotlivce se to nevyplatí. Zapomeňte na tekoucí vodu. Naplňte si dřez horkou vodou s jarem, omyjte, vypusťte a natočte druhý dřez s teplou vodou na oplach. Je to úspornější než nechat valit příval teplé vody rovnou z kohoutku.

Nenechte televizi a počítač spát

V domácnosti se ale vyskytují některé další přístroje, které polykají dost energie, ačkoliv bychom to do nich třeba ani neřekli. Například televizor. Největším mlsalem je v tomto ohledu starý klasický CRT přijímač, mnohem lépe jsou na tom LCD monitory a konečně nejméně nám z energetického koláče ukrojí plazmová obrazovky. Dobrým pomocníkem je také časovač, s ním vám nebude televize hrát tehdy, když jste usnuli. Jakmile od ní odcházíte, vypněte ji úplně. I velmi oblíbený stand by režim, kdy můžete po chvíli obrazovku zapnout v pohodlí dálkovým ovladačem z křesla, aniž byste se k ní přiblížili, také ubírá energii. Kromě toho možná v bytě podobných přístrojů, které v poklidu spinkají ve stand by režimu, najdete v domácnosti více, například DVD přehrávač nebo počítač v režimu spánku. Berte v úvahu, že každý z nich vás něco stojí. A zamyslete se i nad samotným počítačem, klasická PC jsou energeticky náročnější než notebooky.