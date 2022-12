Šetření v domácnosti 1: Jak v domácnosti zkrotit žrouty energie

Slovo šetření se dnes skloňuje ve všech pádech. Domácnosti obracejí každou korunu. Přesto spousta lidí má doma doslova žrouty energie. Co máme na mysli? Především sporák, dále lednička a svíti musíme, takže i žárovky nám ukusují z elektriky pořádný krajíc. Co s tím?

Nejúspornější je indukce

Důležité je věnovat pozornost už správnému výběru sporáku, což leckdo podceňuje a když potřebuje nový, sáhne po tom nejlevnějším. Jenže nejlevnější pochopitelně neznamená nejúspornější. Proto je lepší vybírat obezřetně a raději třeba sáhnout hlouběji do kapsy, ale zvolit úsporný model. Investice se vám v budoucnosti vrátí a ještě ušetříte. Za nejúspornější se považují sporáky s indukčními deskami, dále následují sklokeramické ohřevné desky, další na řadě jsou plynové a teprve poté elektrická varianta s litinovými plotýnkami.

Na velkou plotnu patří velký hrnec

Správné hospodyňky vědí, jak úsporně vařit. Co z toho vyplývá? Jednoznačně používat pokličky, ty spotřebu energie sníží i o 30 % a ještě si zkrátíte dobu přípravy jídla. Ve hře je i správný výběr nádobí. Velikost hrnce nebo kastrolu by vždy měla odpovídat velikosti plotýnky. Když na velké plotně sedí malý hrnec, až 40 % energie putuje vniveč. Budete-li používat navíc tlakové hrnce, připíšete si k dobru úsporu dalších 40 %.

Rychlovarné konvičky, aneb někdy je lepší počkat

Velice oblíbené jsou v domácnostech také rychlovarné konvice. Voda na kávu nebo čaj je v nich uvařená na tu šup, ale za jakou cenu? Stojí to zhruba čtyřnásobek energie proti tomu, kdybyste stejné množství vody vařili na elektrické plotýnce. Ano, čas jsou také peníze, ale myslíme si, že v tomto případě je lepší si na kávu chvíli počkat a ušetřit za elektřinu. Vaše peněženka vám poděkuje. Ostatně podobným tempem žerou energii i různé další moderní kuchyňské spotřebiče, třeba roboty, mixéry, toustovače atd. Takže těsto můžete zkusit uhníst vařečkou, bude to trvat o něco déle, ale uspoříte a protáhnete si ruce.

Věnujte pozornost i umístění ledničky

Vaší pozornost by neměla ujít ani lednička. Měla by mít třídu A. Pokud investujete do nové áčkové ledničky, na úsporách se vám peníze vrátí nejpozději do pěti let. Mezi současnými novými ledničkami a modely starými 10 a více let navíc zeje propast – v úsporách je nové varianty trumfnou klidně i o 80 %. Takže i v tomto případě je podstatný správný výběr vhodné chladničky s mrazákem. Když už úsporný model koupíte, nezapomínejte na údržbu. Pravidelným odmrazováním klesá spotřeba energie až o 30 %. Námraza nad 3 mm navíc spotřebu raketově zvyšuje, a to o 75 %. Berte v úvahu i umístění ledničky. Je-li v místnosti, kde je 20 °C a víc, potom už při 21 °C stoupá spotřeba minimálně o 5 °C. Zároveň se snažte nastavit správnou teplotu uvnitř chladničky. Nejvhodnější je 5 °C, k uchování potravin dokonale stačí a spotřeba je optimální, pokud nastavíte nižší teplotu, přinese to další výdaje.

Vsaďte na úsporné žárovky

Leckdo má doma v lustru či lampičce ještě klasickou žárovku třídy E. Přitom úsporné žárovky třídy A vám pomohou k tomu, aby vám zůstalo až 80 % energetických nákladů v porovnání se stále ještě se vyskytující klasikou. Kromě toho můžeme žárovkám typu A přičíst k dobru i skutečnost, že vydrží mnohem déle – klidně až patnáctinásobně. Naproti tomu jim ale škodí časté rozsvícení a zhasínání.