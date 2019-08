Řízkování okrasných keřů

Máte v hlavě zakořeněné klišé, že řízkování je složitý proces, který provádí jen profesionálové v zahradnictvích, a proto si na něj rozhodně netroufáte? Pak jste na velkém omylu a to je škoda, protože množení metodou řízkování je velmi levná a navíc i jednoduchá metoda, kterou doma zvládne i mírně zkušený pěstitel.

Hlavní výhody množení pomocí řízkování

Jednou z výhod tohoto způsobu je to, že k jeho uskutečnění nepotřebujeme v podstatě žádné speciální vybavení. Nejhlavnější důvod, proč je tato metoda tak využívaná je to, že při řízkování můžeme získat poměrně velký počet nových rostlin a za velmi krátký čas. Pokud byste se místo řízkování rozhodli například pro výsev, na rostliny byste čekali o mnoho déle a navíc byste se ani nedočkali tak velkých rostlin.

Co vše budu potřebovat?

Jak jsme již zmiňovali v úvodu, jde o metodu levnou. Potřebovat budeme pouze nůž, stimulátor kořenění, květináče, substrát a případně jmenovky a tužku. Vždy myslete na to, abyste měli nůž čistý! Nikdy nepoužívejte nůž, který máte v kuchyni na maso. Řezem totiž rostlině odhalíte její cévní svazky a velmi snadno byste do ní tak mohli zanést nějakou infekci, která by ve finále mohla být pro keř smrtelná. Jmenovky s tužkou si připravte pro případ, že budete řízkovat více okrasných keřů a bude si ke každému zvlášť napsat jmenovku, ať nezapomenete, kde jste si co vysadili.

Více druhů řízkování

I u tohoto způsobu množení okrasných dřevin je více způsobů jak řízkování provádět. Může se jednat o způsob dřevitý (na který jsme se dnes zaměřili), kořenový, nebo očkový (ten se používá opravdu jen ve výjimečných případech). My jsme se zaměřili na dřevitý způsob řízkování, protože je to nejpoužívanější způsob u naprosté většiny okrasných keřů. U některých keřů lze způsobů provádět více a bude tak jen na vás, který si vyberete.

Jak dřevité řízkování provádět a kdy na něj?

Ideální doba pro řízkování vašich okrasných keřů nastává s příchodem pozdního léta. Dobré je nastudovat, které typy okrasných keřů jsou vůbec pro tento typ množení vhodné. Za nejlepší okrasné keře považujeme například ptačí zob, vrba, růže, svída nebo tavolník. Pokud s řízkováním začínáte a nejste si svými schopnostmi jistí, budou pro vás tyto keře ideální. Nejlepší dobou pro práci je měsíc červenec nebo srpen. Tyto keře množíme polodřevitými řízky, které získáme z letošních větviček, které pomalu a jistě začínají dřevnatět. Z rostliny tedy odeberte řízky, které budou dlouhé přibližně 5 až 10 centimetrů. Doporučujeme vám na odebírání řízků používat nůž. Jen v tomto případě bude řez krásně hladký a nebude se v místě řezu třepit. Řez veďte mírně šikmo a vysaďte do sadbovačů. Do půdy je umístěte až další rok, není kam spěchat. S příchodem zimy bude nejjistější sadbovače schovat domů. Můžete je ale také nechat i venku ale v tomto případě je bude potřeba dobře zapustit do půdy.