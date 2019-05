Řízené větrání s rekuperací: Přinese vám úspory nákladů na vytápění a vyšší kvalitu vzduchu

Úspory při vytápění jsou dnes alfou a omegou bydlení. Ruku na srdce, ušetřit chce každý. Zdá se, že rekuperace se jeví jako velmi dobré řešení. Vlastně je to docela jednoduché. Z odpadního vzduchu se získává teplo, které se pak předá chladnému čerstvému vzduchu. Do bytů tak putuje předehřátý vzduch. Jednoduché. Jak to ale vypadá v praxi? A má to nějaká úskalí?

Potřebujete dvě části: jednotku a potrubí

Když chceme obytnou budovu vybavit řízeným větráním s rekuperací, vlastně instalujeme dvě části, a sice v případě rekuperační jednotku a potom také potrubní rozvod vzduchotechniky. K rekuperační jednotce se přivede vzduch zvenku. Od jednotky se naopak odvede už spotřebovaný vzduch z místností v budově. V obytných prostorách se nachází potrubí, které rozvádí čerstvý vzduch a zároveň zajistí odtah odpadního vzduchu. Velmi důležité přitom je, aby byl samostatně řešený odtah vzduchu z WC, dále z koupelny a také kuchyně.

Zemní výměník zvýší úspory

V zimě se čerstvý vzduch zvenku předehřívá pomocí výměníku teplem z odpadního vzduchu. Takto můžete ušetřit poměrně velkou částku za topení, což samozřejmě pomůže vaší peněžence. Během léta je to přesně opačné, dochází k ochlazování, klimatizaci. Účinek vytápění a chlazení pomocí rekuperace je možné zvýšit využitím zemního výměníku tepla. O co vlastně jde? Máme na mysli potrubí, které je zakopáno do země, a to v hloubce minimálně 120 cm, většinou to ale bývá 150-200 cm.

Stabilní prostředí musí být dokonalé

Průměr potrubí se řídí tím, kolik vzduchu potřebujete vyměnit. Vytvoříte tak v zemi prostředí, kde jsou jenom minimální změny teplot, ty se zpravidla pohybují v rozmezí 5-15 °C. Stabilní prostředí pak v zimě podporuje zahřívání a v létě naopak ochlazování vzduchu. Podstatné ovšem je, aby výměník byl vybudovaný dokonale. Jinak se v něm bude shromažďovat kondenzát. Kromě toho je velmi důležitá i filtrace.

Investici pečlivě zvažujte

Zdá se tedy, že je všechno snadné a řízená cirkulace vzduchu s rekuperací vám přinese jenom samé výhody. Je to ale opravdu tak jednoduché? Obrovskou výhodou je, že větrání spojené s rekuperací tepla znamená velké snížení nákladů spojených s vytápěním. Ovšem tato rovnice je trochu složitější. Především se tímto způsobem daří snížit tepelné ztráty domu. Vhodné je to třeba pro nízkoenergetické domy. Je ale třeba zmínit, že tam se tato investice bude vracet pomaleji. Vyplatí se to ovšem tam, kde jsou vysoké náklady na vytápění. Protože se topí třeba elektrickými přímotopy, akumulačními kamny apod. V domech, které mají sice velké tepelné ztráty, ale topí se dřevem, se také rekuperace příliš nevyplatí. Je proto třeba pečlivě zvažovat tuto investici.

Lepší kvalita a vlhkost vzduchu

Co je další předností rekuperace? Hlavně je zde důležitá lepší kvalita vzduchu. Tento vzduch je totiž filtrovaný, neobsahuje alergeny a prach, podle toho, jaké filtry jednotka obsahuje. Dále se díky rekuperaci může lépe regulovat vlhkost vzduchu. V panelových domech může být sušší vzduch, naopak ve starších domech po výměně oken nebo zateplení naopak vzduch vlhčí. S pomocí rekuperace dosáhnete stabilní vlhkosti vzduchu.

Aktivní rekuperace potřebuje tepelné čerpadlo

Pokud se pro rekuperaci ve svém domě rozhodnete, musíte se také rozhodnout, zda chcete pasivní, nebo aktivní rekuperaci. Pasivní pracuje tak, že v rekuperační jednotce probíhá výměna tepla a z odpadního vzduchu je ho možné získat i 80 %. Aktivní rekuperace ale teplotu vzduchu dokáže ještě zvýšit. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo. Z vnějšku odebere teplo, přečerpá ho na vyšší teplotu, přičemž se dodá menší množství elektrické energie a pustí do topného systému. Podstatný je fakt, kolik to bude stát. Rodinný domek o dvou podlažích obvykle vyjde rekuperace na 100–200 tisíc. Provozní náklady nebývají příliš vysoké, rekuperace bez zámrzné ochrany má provoz do cca 5000 Kč.