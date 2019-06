Repelenty Predator zajistí letní pohodu doma i na výletech

Komáři, mouchy, muchničky nebo klíšťata dokážou pořádně otrávit jarní a letní pohodu. Proto se vyplatí myslet včas na základní prevenci, na účinné repelenty.

Nepříjemné bzučení, bolestivé bodnutí, otravné svědění. Anebo objev přisátého klíštěte, boj s jeho bezpečným odstraněním a obava před možnou nákazou. Věci, které bohužel patří k létu, ale bez kterých bychom si ho mnohdy užívali víc. Ať už jde o výlety v přírodě, večer u ohně, posezení s přáteli u grilovačky, pobyt s dětmi na zahradě. Naštěstí existují pomocníci, kteří nás dokážou ochránit před útoky klíšťat, komárů, much, muchniček a dalším dotěrným hmyzem – účinné repelenty.

Účinný repelent představuje základní a silnou ochranu před klíšťaty a komáry, pro které se stanete prakticky neviditelnými. Aplikaci navíc díky speciálnímu uzávěru zvládnete v jakékoli pozici. Za vším stojí účinné látky, mezi ty nejznámější patří DEET, Icaridin či IR3535. Se všemi se setkáte i v repelentech Predator, které nově nabízejí také BIO repelent fungující na bázi přírodních olejů, jako je eukalyptol, citronelal a další.

Jaký repelent vybrat?

Když budete přemýšlet nad tím, po kterém repelentu sáhnout, vždy zvažte, do jaké oblasti ho potřebujete, jak dlouho by měl působit i jak citlivou máte pleť. Třeba základní repelent Predator nabídne dobu účinnosti 2-4 hodiny, Predator Forte s vyšším obsahem účinné látky 4-6 hodin a Predator Maxx plus s extrémní účinností dokonce 6-8 hodin. Proto je vhodný pro dlouhodobý pohyb v přírodě nebo v místech se zvýšeným výskytem hmyzu včetně exotických destinací, kde existuje nebezpečí přenosu závažné nemoci. Pro malé děti od 3 měsíců a osoby s citlivou pokožkou je zase vhodný repelent Predator Junior.

Mezi repelenty Predator najdete i nejrůznější „vychytávky“, třeba v podobě repelentu určeného k impregnaci oděvu, obuvi, stanů, spacích vaků, moskytiér nebo dětských kočárků. Predator Outdoor Impregnace se hodí i lovcům nebo rybářům, protože je bez parfemace, navíc poskytne efektivní ochranu před komáry a klíšťaty po dobu až 28 dní, a to i po vyprání oděvu. Novinkou je pak repelent Predator Aloha, který ochrání jak před klíšťaty a dotěrným hmyzem, tak před slunečními paprsky – díky ochrannému faktoru SPF30.

Kompletní sortiment účinných repelentů Predator najdete na www.naserepelenty.cz