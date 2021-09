Provoňte svůj dům – zdravě a bezpečně!

Léto se s námi pomalu loučí a co nevidět dorazí podzim se svými propršenými dny, které přímo vyzývají k tomu, abychom se zachumlali pod deku s hrnkem čaje a dobrou knížkou. A co by to bylo za podzimní atmosféru bez příjemné, relaxační vůně linoucí se ze zapálené svíčky?

A právě zde leží kámen úrazu – ačkoliv si to mnoho z nás neuvědomuje, nesprávně zvolená svíčka může do vzduchu spolu s omamnou vůní vylučovat i spoustu zdraví škodlivých látek.

Pokud si podzim bez bytu provoněného vůní skořice či vanilky neumíte představit, nevěšte hlavu! V tomto článku vám přinášíme několik rad, jak provonět svůj byt zdravě a bezpečně.

Parafín rozhodně ne!

Mihotavý plamínek svíčky zútulní každý sychravý podzimní večer. Než ji al zapálíte, ujistěte se, že není vyrobena z parafínu. Parafínové svíčky jsou sice mnohonásobně levnější, ale z dlouhodobého hlediska vám jejich pálení může přinést vážné zdravotní problémy.

Nejen, že se parafín vyrábí z ropy a poté je pro získání pěkné bílé barvy chemicky bělen, ale jeho spalování uvolňuje do vzduchu toxické těkavé organické sloučeniny. Více o této problematice si můžete přečíst zde.

Není vosk jako vosk

Další alternativou parafínových svíček jsou svíčky z vosku. Bohužel ani zde není správný výběr tak jednoznačný, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Často narazíte například na svíčky z palmového vosku, který, ač není zdraví škodlivý, představuje velkou zátěž pro životní prostředí. Kvůli palmovému oleji, ze které se vyrábí, jsou totiž devastovány deštné pralesy.

Ideálními kandidáty jsou vosk včelí a vosk sójový. Včelí vosk je však jedním z nejdražších vosků, a většina z nás tedy sáhne spíše po levnější alternativě, vosku sójovém. Jeho cena sice také patří k těm vyšším, ale to hravě vyrovná delší doba hoření. Zde je třeba dbát především na jednu věc – zkontrolujte, že se nejedná o produkt z GMO zemědělství!

Aroma difuzér jako ekonomická i stylová alternativa

Pokud vám jde ze všech těch vosků hlava kolem, máme pro vás ještě jednu alternativu – aroma difuzér. Nejen, že se jedná o jednorázovou investici, díky čemuž ušetříte stovky korun na propálených svíčkách, ale také se o velice stylový doplněk pro váš obývací pokoj nebo ložnici.

A přestože na trhu narazíte na designové kousky za astronomickou cenu, nebojte se jít u svého prvního aroma difuzéru do levnější varianty.

Například řetězec obchodů Lidl nabízí krásný aroma difuzér v imitaci dřeva – prohlédnout si ho můžete například v aktuálním letáku pro eshop. Nejen, že se nabízí ve dvou různých barevných variantách, ale právě teď ho na Lidl e-shopu můžete koupit s 30% slevou.

Vůně, vůně, vůně…

Ať už jste se rozhodli zůstat u tradičních svíček, či okusit kouzlo aroma difuzéru, v obou případech je třeba dbát ještě na jednu věc – správný výběr vonné esence. A ne, teď se nebavíme o té pravé kombinaci vůní, ale jejich zdravotní nezávadnosti.

Podobně jako vosk, i vonné esence totiž mohou být zdrojem zdravotních potíží, například úporné bolesti hlavy. Ať už vybíráte svíčku nebo kupujete vonný olej do aroma difuzéru, je třeba dát pozor na složení vonné složky. Mělo by se jednat o přírodní vonné silice, ne o chemickou vůni, kterou známe například z osvěžovačů vzduchu.

Aroma podzimu

Když jsme si ujasnili, jak vybrat zdravotně nezávadnou variantu, je konečně čas přejít k té zábavnější části – výběru těch správných podzimních vůní! V následujícím seznamu si určitě vybere tu pravou vůni právě pro váš byt, ať už ve formě vonného oleje do aroma difuzéru, nebo sójové svíčky: