Prošla by vaše kuchyně zdravotní inspekcí?

Možná si myslíte, že vaše kuchyně je dokonale čistá. Opak je ale pravdou. Všechna ta zákoutí a rohy jsou dokonalými úkryty pro bakterie a ošklivý hmyz. I některé zdánlivě neškodné předměty – utěrky, ubrusy či kliky od dveří – mohou skrývat nebezpečné viry, které by vám a vaší rodině mohly způsobit zdravotní potíže. Pojďte spolu s námi projít tento „bezpečnostní“ seznam, který vám pomůže udržet vaši kuchyň čistou a rodinu zdravou.

Osvěžte své podlahy

Podlaha v kuchyni může být živnou půdou pro bakterie a viry. Dřevěné podlahy jsou obzvláště náchylné ke kontaminaci . Proto je tolik komerčních kuchyní (restaurace, fast foody, kuchyňky v kancelářích) vybaveno dlažbou. Bohužel i malta mezi dlaždicemi může obsahovat nepříjemné bakterie. Pokud doma něco vylijete na podlahu, ihned to utřete papírovou utěrkou a denně vytírejte podlahu. Dezinfikujte dřevěné podlahy roztokem octa a vody a poté je opláchněte čistou vodou. Pokud máte dlažbu a nebo vinylové podlahy očistěte je roztokem bělidla a vody nebo čpavku a vody. NIKDY ale nemíchejte dohromady čpavek a bělidlo, jelikož produkují toxické výpary.

Vydrhněte ovoce a zeleninu

Syrové ovoce a zelenina jsou dobré pro naše zdraví – pokud se tedy nehemží kontaminanty. Horní vrstva čerstvých produktů může obsahovat bakterie a chemikálie způsobující nemoci, takže když krájíte ovoce či zeleninu – ať už zakoupené v místním obchodě či na farmářských trzích – můžete přenášet bakterie do svého jídla. Překvapivě, nejšpinavější z položek v obchodě jsou citrusové plody (včetně citronů, limetek, mandarinek a pomerančů). Jelikož se těchto produktů dotýká velké množství lidí, měli byste si je před konzumací vždy důkladně umýt. Použijte roztok octa a vody spolu s malým kartáčem, abyste se ujistili, že je vaše jídlo opravdu čisté.

Dodržujte pokyny pro skladování potravin

Ať už si cestou do práce kupujte sendvič a nebo se vám již nějaký povaluje doma v lednici a cítíte, že je slanina v něm zkažená a nebo jsou na něm viditelné stopy po plísni, tak si hlavně neříkejte, že to nevadí a stejně ho sníte. Data vytištěná na obalech produktů opravdu nikdy nepodceňujte. Postupujte podle přesných pokynů pro jejich skladování, abyste je udrželi co nejdéle čerstvé a vždy vyhoďte to, co je již po době expirace. Možná si teď říkáte, že je to samozřejmost a nemusíme to tu ani uvádět. Divili byste se ale, kolik lidí dokáže sníst prošlé potraviny, což má za následek ošklivé zdravotní problémy.

Dezinfikujte rukojeti a knoflíky

Než si večer půjdete lehnout, ujistěte se, že je kuchyně správně uklizená a vyčištěná. To přesně totiž dělá každý správný vedoucí v restauraci. Je to chytrá strategie. Když si ji doma osvojíte, tak si můžete být jisti, že nebudete zanedbávat důležitá místa na která byste jinak běžně zapomněli. Mezi tyto problémové části patří knoflíky od sporáku, rukojeti skříněk a spotřebičů, stěna za troubou a další povrchy, které se běžně potřísní. Pomocí kuchyňského odmašťovače otřete všechny zmíněné věci a nakonec je vydezinfikujte směsí octa a vody.

Zabraňte křížové kontaminaci

Existuje důvod, proč jsou restaurace zásobeny malou armádou kuchyňských utěrek. Používání stejné utěrky pro otření stolů, sebrání jídla ze země či vysušení rozlitého drinku by zvýšilo riziko křížové kontaminace. Doma se však pravděpodobně dopouštíte přesně této chyby. Pomocí jedné či dvou utěrek si utřete ruce od vaření, otřete rozlitou vodu a usušíte mokrou kuchyňskou desku. Chcete-li zabránit šíření bakterií, vždy si utírejte ruce a utírejte nádobí separátními utěrkami. Namočte je do dezinfikační směsi bělidla a vody a pokud je to možné, tak je denně měňte za nové a čisté. Další rychlý tip? Držte se papírových utěrek, co se týká rozlitých tekutin