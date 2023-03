Proměňte sníh v užitečné zásoby vody, které využijete třeba na zahradě

Každoroční nedostatek vody přiměl majitele domů k tomu, aby hledali způsoby, jak se přizpůsobit a připravit na toto období „sucha“. Mnoho z nich proto začalo užívat jako náhradní zdroj vody to, že začali sklízet sníh – zachycování sněhu během zimy pro pozdější použití – což se ukázalo jako potenciálně cenná strategie. Jelikož lidé neustále hledají způsoby, jak snáze přečkat zimu a nedostatek vody, tak sklizeň sněhu poskytuje příležitost využít trápení s odklízením sněhu, což navíc pomáhá majitelům domů ušetřit peníze a připravit se tak na sušší časy.

Výhody sklízení sněhu

Podobně jako sběr dešťové vody zahrnuje sběr sněhu zachycování a ukládání odtoku ze střech, chodníků nebo jiných nepropustných povrchů při tání sněhu. Klíčem k úspěšné sklizni sněhu je řídit odtok tak, aby mohl být použit později, když to bude nejvíce potřeba. Tento proces šetří peníze, šetří vodu a zachovává cenný zdroj, který by jinak skončil v kanalizaci. Protože lidé, kteří sklízí sníh, spotřebovávají méně obecní vody, spotřebovávají také méně energie potřebné k úpravě a dodávání této vody, čímž snižují svou uhlíkovou stopu. Rozbředlý sníh je pro zahrádkáře zvláště výhodný, protože se jedná o čerstvý, pohodlný zdroj vody, který také obsahuje oxid dusnatý, přírodní hnojivo.

Způsoby, jak sklízet sníh u vás doma

Sklizeň sněhu lze snadno provádět v malém měřítku pomocí šikmých střech, dešťových okapů a svodů. Mezi další patří filtr na zachycování listí a jiných nečistot, krytá nádoba na zadržování rozbředlého sněhu a dopravní systém pro dopravu vody z nádoby tam, kde je potřeba, jako je vědro, ruční nebo mechanické čerpadlo nebo gravitační- napájená hadice.

Další možností je sbírat sníh z příjezdové cesty nebo jiného nerušeného místa na pozemku a ukládat jej do kontejnerů. To je běžně označováno jako farmaření na sněhu. I když je farmaření na sněhu často prováděno ve velkém měřítku v lyžařských střediscích, pro majitele domů je také dobrým způsobem, jak uložit sníh pro pozdější použití. Zemědělství na sněhu v podstatě zahrnuje přemisťování sněhu pomocí čehokoli od lopaty po něco pokročilejšího, jako je sněhová fréza, sněžný pluh nebo rolba. Sníh se přenese do oblastí, kde se dá skladovat a nechá se pomalu roztát. Při správném pokrytí mohou tyto sněhové zásoby vydržet dlouhou dobu.

Nejlepší způsoby skladování

Existuje několik způsobů, jak uložit rozbředlý sníh. Nejzákladnějším způsobem je uložit jej do plastových džbánů, které pak lze snadno použít k zalévání zahrady nebo pokojových rostlin. Dešťový sud je pravděpodobně nejběžnějším způsobem skladování rozbředlého sněhu a dešťové vody. Měl by být bezpečně zakryt, aby se do něj nedostaly nečistoty, odradil komáry a jiné škůdce a zabránil nehodám v podobě utonulých zvířat nebo dokonce malých dětí.

Nejlepší sudy na dešťovou vodu pojmou 190 až 200 litrů a mají síťovinu, která zabrání vniknutí nečistot, nástavec, který se připevní. k zahradní hadici a přepouštěcí nebo přepadové hadici, aby se zabránilo tryskání vody a vytváření louže. Před uložením sněhu nebo rozbředlého sněhu do dešťového sudu si přečtěte pokyny výrobce. Zmrzlá voda expanduje, což znamená, že led může poškodit dešťové sudy a připojené hadice. Z tohoto důvodu může být nutné přemístit dešťový sud na místo, kde nebude vystaven mrazu. Alternativně lze vodu skladovat také v zahradním jezírku nebo jímce, která může sloužit jako záložní zdroj vody.

Jak dlouho lze skladovat roztavený sníh

Může být těžké představit si, že se voda zkazí, pokud ale není skladovací jednotka správně utěsněna, voda se může kontaminovat již do 1 týdne. Když je stojatá voda ponechána odkrytá, může se stát živnou půdou pro bakterie a řasy a může být ovlivněna světlem, škůdci a znečištěným ovzduším. Jakmile je voda kontaminována, může se stát pro rostliny toxická. Pro delší skladování je nejlepší použít jednu z výše uvedených nádob. Je také důležité pamatovat na to, že ledová voda může poškodit některé pokojové rostliny, proto ji před použitím nejdříve ohřejte na pokojovou teplotu.

Ošetření roztaveného sněhu

Přestože déšť a sníh produkuje příroda, v době, kdy srážky skončí v našich rukou, mohou obsahovat bakterie, parazity, viry a škodlivé chemikálie. Prach, kouř, částice ve vzduchu a zvířecí výkaly, to vše může vodu kontaminovat. Navíc střešní krytiny, okapy, trubky a další stavební materiály mohou do vody vyluhovat azbest, olovo a měď. Z těchto důvodů Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) varuje, že dešťová voda a voda z roztátého sněhu může způsobit onemocnění a proto není bezpečné ji pít.

Rozbředlý sníh je možné upravit tak, aby byl bezpečný pro spotřebu, avšak může to být nákladné. Voda by měla být nejprve testována na škodlivé bakterie, chemikálie nebo toxiny. Podle CDC možnosti úpravy zahrnují filtraci, chemickou dezinfekci nebo vaření, ale žádná z těchto věcí se nepostará zcela o všechno: „Filtrace může odstranit některé choroboplodné zárodky a chemikálie. Úprava vody chlórem nebo jódem zabíjí některé choroboplodné zárodky, ale neodstraňuje chemikálie ani toxiny. Převaření vody zabije choroboplodné zárodky, ale neodstraní chemikálie.“ Vzhledem k úsilí a nákladům potřebným na úpravu této vody je tedy nejmoudřejší ponechat sklizený sníh pro použití pouze kolem domu a zahrady.

Nejbezpečnější použití roztátého sněhu kolem domu

CDC doporučuje, aby se dešťová voda a roztátý sníh používaly pouze k zalévání rostlin, které se nespotřebovávají, nebo k mytí věcí, které se nepoužívají k vaření nebo jídlu. Nashromážděnou vodu lze použít i na praní; mytí aut, oken nebo budov; k čištění venkovního nábytku; splachování nebo mytí záchodu; a vytírání podlahy. Uskladněná tavenina sněhu by se nikdy neměla používat k pití, vaření, čištění zubů nebo oplachování potravin.