Proč vám v zimě není v posteli dobře? Možná máte špatné povlečení
V zimě se z postele stává tak trochu útočiště. Venku tma, lezavo, člověk se vrací domů zmrzlý a jediné, po čem touží, je zalézt do peřin. A přesně v tu chvíli se ukáže, jestli máte povlečení, které vás obejme, nebo takové, ve kterém se prvních deset minut třesete zimou a pak se v noci potíte jak v sauně.
Dřív jsem řešila hlavně vzor. Květinky? Kostky? Minimalistické jednobarevné? Až později mi došlo, že důležitější než to, jak povlečení vypadá, je to, z čeho je. Zimní materiál totiž musí zvládnout tři věci najednou: hřát, dýchat a nepřehřívat. A to neumí každý.
Tady je moje osobní „mapa“ zimních materiálů – co od nich čekat, na co si dát pozor a pro koho se hodí.
Flanel – zimní klasik, který zahřeje hned
Flanel je taková ta jistota, po které sáhne většina lidí, když přijde listopad. Vypadá jako normální bavlna, ale povrch má jemně počesaný, takže je na dotek měkký a hned po vlezní do postele nehřeje „až za chvíli“, ale okamžitě.
Co na flanelu miluju:
- člověk nemusí zahřívat studený hladký povrch,
- je příjemně měkký,
- ideální pro zimomřivce,
- super do ložnic, kde je klidně jen 16–18 °C.
Jediné mínus?
Když se někdo hodně potí, může mu být ve flanelu až moc teplo. Flanel sice dýchá líp než syntetika, ale pořád je to teplejší bavlněná varianta. Takže pro ty, kdo v noci topí jako malý radiátor, to může být až příliš.
Bavlna – univerzál, který nikdy neurazí
Klasická 100% bavlna je spolehlivý základ. Není přehnaně teplá, ale ani studená. Je prodyšná, snese časté praní a hodí se do domácností, kde:
- není v ložnici vyloženě zima,
- spíš řešíte přehřívání než prochlazení,
- střídáte materiály podle ročního období.
Na zimu je bavlna fajn pro ty, kteří nechtějí „chlupaté“ materiály, ale zároveň nechtějí saténový chlad. S kvalitní bavlnou a dobrou peřinou se dá přežít i lednová noc.
Bavlněný satén – pro ty, co nemají rádi „chlupaté“ materiály
Bavlněný satén je pořád bavlna, jen jinak utkaná. Na dotek je hladší, jemnější a působí maličko luxusněji. Nechladí tak jako pravý (syntetický) satén, ale oproti flanelu je „lehčí“ a méně hřejivý.
Hodí se pro:
- lidi, kteří nemají rádi flanel ani mikroplyš,
- ty, co chtějí jemné, splývavé povlečení,
- ložnice s normální teplotou kolem 19–21 °C.
Je to taková zlatá střední cesta – příjemné na kůži, prodyšné, ale ne „chlupaté“.
Mikroplyš/mikroflanel – extrémní teplíčko pro zmrzlíky
Tohle je kapitola sama pro sebe. Kdo jednou vlezl do povlečení z mikroplyše nebo mikroflanelu, ten ví, že zima v něm v podstatě neexistuje. Je to jako když se člověk zabalí do huňaté deky.
Výhody:
- hřeje skoro okamžitě,
- ideální do opravdu chladných ložnic,
- milují ho děti a velcí zimomřivci.
Nevýhody:
- většinou je to syntetika (horší pro ty, kteří se potí nebo mají citlivou pokožku),
- někdo má pocit, že se v tom až „peče“,
- v přetopených bytech může být doslova peklo.
Za mě je to materiál vhodný tam, kde je fakt zima – chalupy, ložnice v patře pod střechou bez topení, domy, kde se netopí na vysoký komfort. Do normálně vytápěných bytů bych ho volila spíš opatrně.
Krep – pro ty, kteří nechtějí teplo „na max“, ale ani chlad
Krep je takový zvláštní mezičlánek. Není vyloženě zimní, ale má jednu výhodu – je vzdušnější, takže se pod ním tolik nezapaříte. Pro lidi, kteří v noci mění teplotu jak chameleoni (chvíli zima, chvíli horko), to může být dobrý kompromis.
Je příjemný tam, kde:
- se topí víc,
- někdo sdílí postel ve dvou (dva lidé = víc tepla),
- nechcete mít těžké, huňaté povlečení.
Len – překvapivě dobrý i v zimě
Len si většina lidí spojuje spíš s létem, ale docela dobře funguje i v zimě. Len dýchá, odvádí vlhkost a přizpůsobuje se teplotě těla – takže když je vám teplo, nepřehřívá, a když je chladněji, nepůsobí studeně jako syntetické materiály. Na začátku může být trochu „tvrdší“, ale po několika praních změkne.
Hodí se pro:
- ty, co se v noci potí,
- alergiky,
- milovníky přírodních materiálů.
Tak co je teda nejlepší?
Upřímně – záleží, jak spíte a jak topíte.
- Pokud jste zimomřiví a ložnice je chladná – flanel nebo mikroplyš.
- Pokud máte doma normální teplotu a nechcete se přehřívat – kvalitní bavlna nebo bavlněný satén.
- Pokud se v noci potíte – spíš bavlna nebo len, ne huňaté materiály.
- Pokud spíte ve dvou a generujete hodně tepla – klidně stačí bavlna, krep, len.
Neexistuje jedno povlečení „pro všechny“. Ale existuje povlečení, které je ideální pro váš způsob spaní. A možná stojí za to si zimu rozdělit: na začátek flanel, na největší mrazy mikroplyš a na závěr zimy zase zpět k bavlně. Tělo to ocení víc, než si myslíme.
