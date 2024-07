Proč si k bazénu pořídit protiproud? Výhody, které vás přesvědčí

Máte doma bazén a přemýšlíte, jak si koupání ještě více zpříjemnit a ozvláštnit? Pak byste rozhodně měli zvážit pořízení protiproudu. Tento chytrý doplněk vám přinese spoustu výhod a udělá z vašeho bazénu místo pro aktivní plavání, relaxaci i zábavu pro celou rodinu. Pojďme se podívat na hlavní důvody, proč je protiproud skvělou investicí.

Co je to bazénový protiproud a jak funguje?

Bazénový protiproud je jednoduché, a přesto robustní a výkonné zařízení, které se instaluje na stěnu bazénu. Skládá se z čerpadla (motoru) a těla protiproudu s tryskou. Čerpadlo nasává vodu z bazénu a pod tlakem ji vhání zpět do bazénu skrz trysku, čímž vytváří silný proud vody.

Ovládání protiproudu je velmi intuitivní. Intenzitu proudu vody můžete například u protiproudu ELEGANCE od Albixonu snadno regulovat elektropneumatickým spínačem umístěným přímo na těle protiproudu. Nemusíte tak nikam odbíhat, vše pohodlně nastavíte během koupání.

Výhody protiproudu do bazénu

1. Aktivní plavání si užijete kdykoliv

S protiproudem si můžete dopřát pravidelný plavecký trénink přímo ve svém bazénu. Silný proud vody vám umožní plavat na místě, aniž byste se museli neustále otáčet na konci bazénu. Zlepšíte si tak fyzickou kondici a užijete si plavání v soukromí, bez nutnosti jezdit na přeplněná veřejná koupaliště.

2. Relaxace a masáže proudem vody

Protiproud není jen pro aktivní plavání, ale nabízí i skvělé možnosti relaxace. Nechte se unášet bublajícím proudem vody a dopřejte si blahodárné masáže. Proud vody příjemně promasíruje vaše svaly, uvolní napětí a pomůže vám odplavit starosti všedních dní.

3. Zábava pro celou rodinu

Bazén s protiproudem se stane oblíbeným místem i pro ostatní členy rodiny. Děti si užijí skotačení v proudu vody a vymýšlení různých vodních her. I dospělí ocení osvěžující proud vody a možnost trochu si zařádit.

4. Cenová dostupnost a zvýšení hodnoty bazénu

Přestože je protiproud nemalým zařízením, jeho pořizovací cena je překvapivě příznivá. Jedná se o chytrý doplněk, který se stane funkčním a estetickým vylepšením vašeho bazénu.

Jak naplánovat instalaci protiproudu?

Pokud vás výhody protiproudu zaujaly a rozhodli jste se pro jeho pořízení, je důležité promyslet jeho umístění a instalaci. Protiproud lze nainstalovat jak do nově budovaných, tak i do již hotových bazénů. Montáž se však v detailech liší podle typu bazénu.

Čerpadlo protiproudu by mělo být umístěno co nejblíže k bazénu, ideálně do vzdálenosti 1 metru. Optimální je instalovat ho společně s ostatní bazénovou technologií přímo do šachty k bazénu. Čerpadlo musí být umístěno pod úrovní hladiny bazénové vody, protože není samonasávací.

Přesný postup montáže protiproudu se liší podle typu bazénu a protiproudu. Vždy je nejlepší svěřit instalaci odborné firmě, která má s montáží zkušenosti: ALBIXON.

Pokud vás výhody protiproudu zaujaly, naplánujte si jeho pořízení a instalaci ještě teď, ať si ho stihnete pořádně užít. Nechte se unášet proudem vody a starosti všedních dní pusťte z hlavy.