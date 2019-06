Proč nesekat trávu úplně nakrátko?

Patříte mezi milovníky anglického trávníku, který musí být naprosto dokonalý a sebemenší travní nitka vyvyšující se nad ostatní vás přivádí takřka k infarktové situaci? Možná děláte chybu. Sekat trávník úplně nakrátko se nemusí vyplatit. Hned vám vysvětlíme proč.

Pro hmyz je to past

Možná patří nakrátko posekaný trávník mezi největší chloubu vaší zahrady. Jenže to znamená i obrovské množství vody, které potřebujete na udržování zeleného pažitu. A v dnešní době, kdy suchá léta bez dešťů přibývají, je to tak trochu hazard s vodou. Na udržení zeleného trávníku budete potřebovat spoustu vody, které se vám potom nebude dostávat jinde. Nehledě na to, že z pohledu udržitelnosti životního prostředí je to opravdové plýtvání. Navíc nakrátko posekaný trávník sice má možná hezkou barvu, ale nenajdete tu příliš mnoho druhů rostlin a třeba pro hmyz je vysloveně pastí. Vlastně tu spáchá sebevraždu a nechá se sezobat ptáky. Protože v téhle monokultuře úkryt nenajde. Takže můžete mít sice příjemně posekanou plochu nakratinko, ale přírodě tím nijak nepomůžete, a navíc vaše spotřeba vody bude giganticky růst. Co s tím?

Přilákáte třeba motýly

Zkuste být tak trochu líným zahradníkem a nesekat trávník neustále dokola. Nechte ho jednoduše trochu vyrůst. Sami pak uvidíte, že spotřeba vody nebude tak vysoká a trávník vydrží déle. Také najednou zjistíte, že se na vaší zahradě třeba objevili motýli, protože je přilákala nějaká kytička, která v trávníku rozkvetla. Vyšší trávník je také odolnější vůči vnějším vlivům. Snáze si udržuje svůj vodní režim, nevyschne tak rychle. Posekáním nakrátko naproti tomu vytvoříte sekačkou strniště, které v horkých letních dnech začne rychle vysychat. A vám nezbude nic jiného, než zalévat a zalévat. A má to vůbec smysl? Není lepší užít si trochu pohody a koukat na trošku přerostlý trávník, kde vykoukne nějaká ta květina, na kterou usedne motýl.? Samozřejmě vás nenabádáme k tomu, abyste svoji zahradu proměnili v džungli, ale trocha zdrženlivosti při sekání je rozhodně na místě.

Sekačkou se to přece zvládne rychle!

Spousta lidí na kritiku sekání na extrémně nízký trávník argumentuje tím, že má přece sekačku a s tou zvládne velice rychle. A voda? Berou si přece svoji vlastní, ze své studny, tak o co jde? Jenže tahle logika je docela krátkozraká. Když se takhle budou chovat všichni, zásoby spodních vod se rychle vyčerpají. Ve výsledky se pak snižuje hladina spodních vod všem. A z trávníků vyrábíme strniště, které okamžitě vyschne. Točíme se tak v bludném kruhu sekání trávníku a následné obrovské spotřeby vody při zalévání – jinak trávník zelený prostě neudržíte. Co tenhle koloběh přerušit a zkusit to jinak? Pomůžete přírodě a zároveň ušetříte spoustu vody.