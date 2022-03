Připravte venkovní rolety na novou sezónu

Prodlužující se dny roku jsou první vlaštovkou přicházejícího jara. Čekání si můžete zkrátit přípravou zahrady a exteriéru domu – začněte třeba venkovními roletami.

Po zimě je vždy potřeba udělat generální úklid a připravit vše na novou sezónu. A platí to i v případě venkovních rolet. Pokud jste zanedbali jejich zazimování, jarní servis je přímo žádoucí.

V ideálním případě byste měli opečovávat venkovní stínění stejně často, jako myjete okna. Proč? Prach a další nečistoty se na roletách nestihnou usadit ve větším množství. Jejich očištění tak pro vás bude představovat rutinní úkol, který je otázkou jen několika minut. Zároveň máte neustále přehled o jejich plynulém chodu a víte, jestli venkovní rolety někde nemají nějaké škrábnutí.

Omést a otřít

V prvním kroku je potřeba odklidit větší nečistoty, listí, hmyz či cokoliv, co vítr k oknu během zimy zavál. Rolety spusťte do svislé polohy a pusťte se do ometání. To svedete nejlépe obyčejným smetáčkem s jemnými štětinami. Omeťte nejen rolety, ale zaměřte se i na vodicí lišty.

Nyní přichází na řadu omytí rolet do čista. Připravte si kýbl, hadřík a teplou vodu – více pro tuto chvíli potřebovat nebudete. Lamely i veškeré další povrchy i spáry otřete a nechejte zaschnout.

Pokud se vám zdá, že obyčejná voda na zaschlou špínu nestačí, přidejte trochu mýdla. Rozhodně však vynechejte pískové čističe, ředidla, rozpouštědla a saponáty, které mohou povrch venkovních rolet poškodit.

Funguje vše, jak má?

Nyní se venkovní rolety jen blyští. Ale jak to vypadá s jejich chodem? Součástí přípravy na novou sezónu je i kontrola všech (nejen pohybových) částí rolet. Prohlédněte lamely, postranní lišty i roletový box. Vyjeďte s roletami nahoru a pak je spusťte zase zpět dolů. Je vše v pořádku?

Máte-li pocit, že vaše venkovní rolety vydávají při pohybu neobvyklý zvuk, kontaktujte svého dodavatele a nechejte si odborně poradit.

No a máte hotovo! Vidíte, že to není vůbec nic těžkého, tak se do toho pojďte také pustit.