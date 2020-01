Přiložte do kamen

Pořádná zima se nám letos sice vyhýbá, ale i přesto oheň v kamnech i krbech hoří a plápolá. Ať už vytápíte dům dřevem nebo uhlím celou sezónu, nebo si rádi užíváte romantiku hořícího ohně v krbu, myslete na bezpečné, a čisté uklizení popela.

Na úklid popela není vhodný běžný vysavač a úplně zapomeňte na vysavač s papírovým sáčkem. I zdánlivě vychladlý popel může skrývat žhavý uhlík, který by mohl způsobit nemalé nepříjemnosti, a v tom lepším případě „jen“ zničit vysavač.

Stará dobrá klasika vymetení popela smetáčkem na kovovou lopatku a do kovového kýble je velmi prašným řešením. Lehký popel se dokáže rozlétnout po celém pokoji a vše intenzivně začernit. Jemné částečky se dostanou všude, na police, do skříní i do šuplíků. Pro práci s popelem je vhodný speciální vysavač, který má k tomu uzpůsobenou a ohnivzdornou nejen sběrnou nádobu, ale také ostatní příslušenství včetně sací hadice.

Chytře na popel

Pro vysávání popela, ale i dalších suchých nečistot je vysavač Kärcher AD 4 Premium přímo stvořen. Integrovaný výfukový filtr nevypustí žádné nečistoty ven a odfiltruje i malé částice prachu. Když během vysávání zmáčknete tlačítko čištění filtru, odstraníte z něj nánosy nečistot, a ještě tím zvýšíte sací výkon. Celá sběrná nádoba je kovová a má praktickou rukojeť, která umožňuje pohodlné vysypání nečistot, aniž byste se ušpinili. Z kovu je vyrobena i hubice a hadice, která má navíc horní vrstvu z PVC. Odolný materiál zajišťuje maximální bezpečnost vám i vaší domácnosti.

Podívejte se jak je úklid popela s tímto vysavačem snadný

Veškeré příslušenství je uloženo přímo na vysavači, vždy po ruce a připraveno k použití, kdy a kde je zrovna potřeba.

Vysavač využijete nejen na vysávání popela, ale i jinde v domácnosti, kde je potřeba vysát suché či hrubé nečistoty – dílna, kůlna, sklep, garáž apod. Během léta ho stejně dobře zúročíte při čištění venkovního grilu.

Cena: 3300 Kč www.karcher.cz