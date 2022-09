Příběh bublinkové fólie

Praskáte rádi bublinky? Tak to nejste sami. Bublinková fólie je známá především díky svému úžasnému uklidňujícímu účinku, kdy zmáčknete příjemně měkkou bublinku, až se ozve to vytoužené, tlumené „prask“.

Kromě uklidňujících účinků má pochopitelně bublinková fólie své nezastupitelné místo v balení. Skvěle tlumí nárazy a její povrch je šetrný ke zboží, které je do ní zabaleno. Přidejte k tomu jednoduché používání a hlavně nízkou cenu a obalový besteller je na světě. V počátcích e-commerce obchodování do ní bylo zabalena většina zasílaného zboží. Jenže žádný strom neroste až do nebe. S nástupem zájmu o udržitelné balení e-shopy přišly na to, že fólie z plastu nedělá na zákazníky zrovna dobrý dojem. A to se výrobci bublinky můžou zaklínat sebevíc, jak je snadno recyklovatelná (což je většinou pravda). V současné době je trendem balit spíše do papíru, jehož recyklace je v celoevropském měřítku efektivnější než u plastů. Takže, jak to bude dál, to není úplně lehké odhadnout. Hodně bude záležet na tom, zda se výrobcům fólie podaří spotřebitele přesvědčit, že polyetylén, z kterého je bublinka vyrobena, nezatěžuje životní prostředí více než papír a vlnitá lepenka.

Jak ale vůbec bublinková fólie přišla na svět? To musíme v čase nazpět do roku 1957 do městečka Hawthorne v USA, které dnes tvoří předměstí New Yorku. Pánové Alfred Fielding a jeho obchodní partner Marc Chavannes řeší zakázku na moderní tapetu se zajímavou texturou. Opakovaně to zkouší tepelným svařováním dvou typů polyetylénových závěsů, které se jinak používají do sprch. A s výsledkem nejsou spokojeni. Zas a znovu se totiž vytvářejí na povrchu vzniklé „tapety“ bublinky ze zbytkového vzduchu…

Spokojen nebyl ani zadavatel tapety a zakázku pánové nezískali. Naštěstí je však vzniklá fólie zaujala a tak začali vymýšlet, na co by se dala využít. Nadějně vypadalo využití jako izolace, například do skleníků. To však příliš nefungovalo.

Průlom přišel až se společností IBM v roce 1961. Tou dobou už měli pánové založenou společnost Sealed Air corp., podáno asi 400 patentů, využití, které by přinášelo pravidelné tržby však žádné. IBM zrovna začínalo distribuovat svůj nový počítač „ IBM 1401“, první, který se prodával hromadně a potřeboval využít ochranu jeho citlivých součástek během přepravy. A bublinková fólie se k tomu skvěla hodila. Do té doby totiž fixačních a výplňových materiálů bylo překvapivě málo. Jistě existovala dřevitá vlna nebo sláma, ale ta se pro balené počítačů opravdu i kvůli své prašnosti moc nehodila. A novinový papír, který se hojně využíval, špinil a vlastně ani moc neochránil. Bublinková fólie to vyhrála na celé čáře. IBM mohl začít distribuovat své počítače doslova ke dveřím zákazníků bez obav z poškození. A jeho příklad začalo následovat mnoho dalších firem. Bublinková fólie se začala masově šířit.

Postupně samozřejmě vzniklo mnoho typů. Fólie s menšímu bublinkami se používají pro malé zboží, naopak velké bublinky lépe ochrání rozměrné a těžké předměty. Fólie se navíjí na menší i větší role a může být opatřena perforací pro snadné odtržení archu. Barva není samoúčelná, pokud jste se setkali s růžovou bublinkou, pak vězte, že má antistatické vlastnosti, aby se předešlo nechtěnému výboji, který by mohl poškodit elektronické součástky.

Bublinková fólie žije stále. Jedná se o vynález, který způsobil revoluci v přepravě zboží a významně přispěl k rozvoji celé éry, kdy dominuje e-commerce.