Pračka na útěku: Jak zkrotit stroj, který skáče po koupelně
Možná se vám to už stalo: spustíte pračku, všechno jede, jak má, ale jakmile přijde na ždímání, celá koupelna se promění v taneční parket. Pračka poskakuje, vydává podivné zvuky a pomalu se sunete k otázce, jestli vám nakonec neskončí uprostřed místnosti. Není to jen otravné, ale i nebezpečné – může dojít k poškození hadic, dlažby nebo samotného spotřebiče. Co s tím?
Nejčastější důvody, proč pračka „cestuje“
Pračky jsou citlivé na stabilitu. Pokud není něco v pořádku, pračka se při vyšších otáčkách rozkymácí. Mezi nejčastější důvody patří:
- Nesprávné vyvážení prádla – když máte v bubnu jednu těžkou deku nebo jen pár kusů oblečení, prádlo se nerovnoměrně rozloží a buben hází do stran.
- Křivá podlaha – i malý sklon stačí, aby se pračka rozkmitala.
- Špatně nastavené nožičky – pračka musí stát pevně a rovně, jinak při otáčkách „skáče“.
- Zapomenuté přepravní šrouby – pokud je pračka nová a někdo je neodmontoval, stroj se nedokáže správně stabilizovat.
- Opotřebované tlumiče nebo ložiska – starší pračky se prostě začnou více třást, protože vnitřní části už nemají takovou stabilitu.
Jak to řešit krok za krokem
1. Zkontrolujte rozložení prádla
Pokud perete jednu velkou deku nebo těžký kus látky, zkuste k němu přidat několik menších kousků, aby se prádlo rovnoměrně rozprostřelo. Když buben zůstane vyvážený, pračka se uklidní.
2. Vyrovnejte pračku do roviny
Vezměte vodováhu a zkontrolujte, jestli stojí rovně. Nohy pračky se dají povolit nebo dotáhnout, dokud není stabilní. Důležité je, aby se ani při zatlačení rukou nehýbala.
3. Podložte správně podlahu
Pokud máte dlažbu, která je trochu křivá, nebo kluzký povrch, pomůže protiskluzová podložka. Prodávají se gumové rohože nebo speciální podložky pod nožičky. Ty tlumí vibrace a zabrání pohybu.
4. Zkontrolujte přepravní šrouby
U nové pračky se často zapomínají odmontovat šrouby, které fixují buben při převozu. Najdete je na zadní straně pračky a je potřeba je odstranit podle návodu. Jinak pračka nikdy nebude stát správně.
5. Podívejte se na tlumiče a ložiska
Pokud máte starší pračku, která skáče i přes správné vyrovnání a rozložení prádla, problém může být uvnitř. Tlumiče časem ztrácí účinnost. V takovém případě je lepší zavolat opraváře nebo zvážit výměnu spotřebiče.
Další tipy, jak pračku uklidnit
- Neplňte buben úplně po okraj. Přeplněná pračka má větší tendenci k nerovnoměrnému pohybu.
- Pravidelně čistěte filtr. Zanesený filtr může způsobit vibrace i hluk.
- Používejte menší otáčky při ždímání. Pokud pračka cestuje hlavně při vysokých otáčkách, zkuste je snížit – oblečení sice bude sušší o něco méně, ale ušetříte si nervy i opravy.
- Pračku umístěte ke zdi. Jen pozor, aby nebyla úplně natěsno – potřebuje prostor pro proudění vzduchu i vibrace.
Kdy je čas volat opraváře
Pokud jste vyzkoušeli všechny jednoduché tipy a pračka pořád cestuje, problém bude zřejmě uvnitř – tlumiče, pružiny nebo ložiska. Oprava se dá zvládnout, ale většinou vyžaduje odborníka. Čím dříve zásah přijde, tím menší riziko, že poškodíte celý buben nebo motor.
„Cestování“ pračky není nic neobvyklého, ale nemělo by se podceňovat. Nejčastěji za tím stojí špatně rozložené prádlo, křivá podlaha nebo nevyladěné nožičky. Pomůže i protiskluzová podložka a snížení otáček. U starších praček se může jednat o problém s tlumiči, kde už je potřeba servis.
Správně postavená a vyvážená pračka vám ušetří nejen nervy, ale i peníze za případné opravy nebo škody na koupelně. Takže pokud se vaše pračka příště rozhodne vyrazit na výlet, budete přesně vědět, jak ji zkrotit.
