Pouštění lodiček je stále živá tradice

Jedním z nejrozšířenějších zvyků je bezesporu lití olova. Ovšem to je pro někoho natolik náročné, že se tomuto zvyku obloukem vyhne. Zkuste si to letos zjednodušit a mnohdy nebezpečné lití olova vyměňte za pouštění lodiček, které krásně doladí atmosféru zdobení stromečku a pečení cukroví a vánočky. Ostatně to jsou asi 3 nejvíce živé tradice napříč celou republikou. Přidat k nim můžeme ještě rozkrojení jablíčka a trhání barborek.

Vypusťte plovoucí svíčky či ořechové skořápky na vodu a nechte si poodhalit svůj osud v následujícím roce

V prvé řadě by si každý člen rodiny měl lodičku na vodu ve velké míse vypustit na hladinu sám. Ale tím to nekončí, také by si jí měl sám vyrobit. Zcela nejjednodušší je vyrobit lodičku z poloviny vydlabaného vlašského ořechu, kterou naplníte voskem a dodáte knot. Pokud se vám nechce rozehřívat vosk, sáhněte po malých dortových svíčkách, které nahřátím spodku připevníte na dno ořechové skořápky.

Ještě jednodušší verzí jsou plovoucí svíčky, které zakoupíte v každém druhém obchodě. Jsou kulovitého tvaru, ale už jsme viděli i přímo voskové lodičky.

Výkladů, které jsou spojeny s touto tradicí je hned několik

Například vypouští-li lodičku svobodná dívka a skořápka dopluje na druhou stranu misky, pak se v následujícím roce vdá. Když se svíčky všech z rodiny sejdou uprostřed, značí to, že rodina zůstane ve zdraví a spolu i v dalším roce. Pokud svíčka zůstane u břehu, majitele lodičky nečeká žádná změna a celý další rok zůstane doma. Pokud se dráha vaší lodičky spojí s lodičkou někoho jiného, znamená to lásku a dobré pracovní podmínky. První lodička naopak označuje osobu, která bude v následujícím roce dominantní. Pokud se vaše lodička dostane do středu, vyrazíte do světa na zkušenou a možná také natrvalo. Když vám lodička vydrží nad vodou nejdéle z celé rodiny, znamená to, že vás čeká dlouhý a šťastný život.

Pokud chce zodpovědět nějakou konkrétní otázku týkající se lásky, rodiny, práce, úspěchů, zdraví nebo majetku, měla by být zcela jasně formulována a měl by ji pokládat v okamžiku, kdy bude zapalovat svíčku a vypouštět ji na vodu.