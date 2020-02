Poradna: Vlhkost a plíseň v bytech a domech pod drobnohledem

Na dotazy odpovídá Irena Kovářová, specialista v oblasti vlhkosti a plísní v domech a bytech a brand manager značky Ceresit – Henkel

„Každý rok zažíváme to stejné. S jarem, sotva se trošku oteplí, vyrážíme na naši chatu na Sázavě. Když tam vejdu, cítím všude zatuchlinu. Musím vše vyprat, vyvětrat, a stejně když se co týden vracíme, pořád mám pocit, že to tam tak divně páchne. Myslíte si, že to je způsobené vlhkostí?“

Předpokládám, že se v chatě přes zimu netopí. Nejspíše se vám zde drží více vlhkosti a ta pak má za následek zatuchlý vzduch a případně plísně. Pomůže razantní větrání. Když přijedete po delší době, pořádně vyvětrejte, nenechávejte v chatě lůžkoviny, ručníky ani další oblečení. Dlouho nevětraný a chladný prostor bohužel vytváří ideální prostředí s větší vlhkostí, kde se rády množí plísně. Pomůžete tomu použitím některého z pohlcovačů vlhkosti. Ideální je nainstalovat jej před zimou, než chatu zazimujete. Nemusíte se obávat, pohlcovače Ceresit Stop Vlhkosti Aero 360 pracují bez elektrické energie i v době, kdy na chatě nejste. Nyní s nadcházejícím jarem je můžete naistalovat, když budete na pracovní týden odjíždět do města, budou pracovat samy. Když byste ale nalezla např. v rozích nebo za skříněmi plíseň, je potřeba ji nejprve zničit. Pomůže např. sprej Ceresit Stop Plísni All in One.

„V koupelně máme pořád orosená zrcadla a je tu takový těžký vzduch, čím to je?“

Tento jev je velmi rozšířený zejména v koupelně. Když se sprchujete, koupete, perete prádlo, sušíte jej nebo žehlíte, dostává se voda do vzduchu, ta se pak sráží na hladkých chladných plochách jako je zrcadlo. Doporučuji po každém sprchování, nebo podobné činnosti ihned vyvětrat – pustit větrák naplno, nebo otevřít okno. Je potřebné, aby se vzduch vyměnil. Když to nedostačuje, nebo to není možné, pak použijte speciální pohlcovač Ceresit Stop Vlhkosti Aero Kopelna – je vytvořen tak, aby pomáhal udržovat vlhkost na optimální úrovni.

„Chci se zeptat, jak poznám, že máme doma vyšší vlhkost. Slyšela jsem, že může způsobovat vážná onemocnění?“

Můžete si vlhkoměrem vlhkost ve vzduchu změřit. Optimální je okolo 45–65 %, nižší znamená suchý vzduch, vyšší příliš vlhkosti. Oba extrémy jsou špatné. Nemusíte ale kupovat vlhkoměr, existují testery, které vám jednorázově ukážou, jak je na tom vaše domácnost. Některé projevy vyšší vlhkosti můžete pozorovat i sama. Klasickým příkladem jsou rosící se okna nebo zrcadla.

„Nově nyní používám Ceresit na vlhkost, takový ten bílý. Hezky se dole tvoří kapky, to je dobře vidět, jak funguje. Chci se ale zeptat, jestli ta vysrážená voda nemůže přetéct.“

Ne, pohlcovač Ceresit STOP VLHKOSTI pracuje na základě absorpčních tablet, které se díky tomu, jak nasávají vodu, postupně rozpouští. V momentě, kdy se rozpustí úplně, voda zatím nedosáhne ke kraji nádoby. V ten moment stačí vylít vodu, vyměnit tabletu a vše funguje dál.

„I když máme relativně novou koupelnu, není ani rok stará, máme spáry okolo sprcháče zašedlé. Ať drhnu, jak drhnu, nejde to. Asi jsou to plísně že?“

Zašedlá či dokonce začernalá místa okolo vany, sprchového koutu nebo umyvadla způsobují plísně. Když se dostanou do silikonu, nepomůže sebelepší drhnutí. Prostě jsou již uvnitř. Přesto mám tip. Díky Ceresitu Re-New velmi snadno překryjete původní silikon. Má protiplísňové účinky, a tak pomáhá zamezovat růstu plísní. Tato úprava trvá jen pár minut a zvládne jí každý. Spáry pak budou bez poskvrnky.

„V rohu okna se mi objevila plíseň. Na zdi je už divný šedivý flek a roste. Jak se toho zbavím?“

Nejdřív je důležité zničit plíseň a pak jí vytvořit takové podmínky, aby se nevracela. Na začátek doporučuji použít sprej Ceresit Stop Plísni All in One. Stačí jej nastříkat na skvrnu a okolí, nechat působit a pak setřít mokrým hadříkem. Druhý krok je ovšem vytvoření takového prostředí, kde se plísně nebudou tvořit. Plísně mají rády vlhko, proto je potřeba udržovat vlhkost na optimální úrovni. K tomu stačí nainstalovat Ceresit STOP VLHKOSTI, který pohlcuje nadměrnou vlhkost. Toto by mělo stačit. Pomůže také nechat malinký prostor mezi nábytkem a zdí, prostor tak může lépe dýchat.

