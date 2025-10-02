RSS Facebook Twitter

Podzimní počasí zkouší psí i kočičí seniory. Tohle jim pomůže

Říj 2502 Autor: Claudie Kornelová

Podzim je krásné období, ale pro starší psy a kočky může být trochu náročné. Dny se krátí, teploty klesají a vlhké počasí leze do kostí – stejně jako nám lidem. Pokud máte doma čtyřnohého seniora, určitě jste si všimli, že chlad a sychravo mu dávají víc zabrat než mladšímu mazlíčkovi. Naštěstí se dá spoustu věcí přizpůsobit tak, aby mu podzimní měsíce byly co nejpříjemnější.

pes

Dopřejte vašim starším mazlíčkům na podzim správnou péči o jejich zdraví. Zdroj foto: Pixabay.com – Mel5

Teplo a pohodlí doma

Starší zvířata jsou citlivější na chlad. Klouby mohou bolet, srst už není tak hustá a tělo se hůř přizpůsobuje změnám teplot. Proto je důležité zajistit jim doma opravdu pohodlné místo na odpočinek.

  • Pelíšek mimo průvan: Ideálně tam, kde netáhne od dveří nebo oken.
  • Teplý podklad: Starší psi a kočky ocení měkkou deku, polštář nebo ortopedický pelíšek, který šetří klouby.
  • Teplo u radiátoru: Kočky často hledají teplá místa, a tak jim můžete dát pelíšek poblíž topení. Jen pozor, aby nebylo příliš horko.

Pohyb – méně, ale pravidelně

I když už nemají tolik energie jako dřív, pohyb je pro ně pořád důležitý. Pomáhá udržovat svaly, klouby i psychickou pohodu.

  • Krátké, ale časté procházky: U psů je lepší vyrazit několikrát denně na kratší trasu než jednou na dlouhou.
  • Méně skákání: Vyhněte se prudkým pohybům, skákání z gauče nebo do auta – klouby už nejsou, co bývaly.
  • Hravost podle možností: I starší mazlíček si rád pohraje. Zvolte ale klidnější hry, třeba hledání pamlsků po bytě.

Péče o klouby a zdraví

Podzimní vlhko často zhoršuje problémy s artrózou a bolestmi kloubů. Pokud pes nebo kočka hůř vstávají, kulhají nebo méně skáčou, může jít právě o bolesti kloubů.

  • Doplňky stravy: Glukosamin, chondroitin nebo lososový olej jsou skvělé pro podporu kloubů a srsti.
  • Veterinární prohlídka: Podzim je dobrý čas na preventivní kontrolu – včas odhalené problémy se lépe řeší.
  • Hmotnost pod kontrolou: Každé kilo navíc klouby zatěžuje. Seniorům proto dopřejte kvalitní, ale ne příliš kalorické krmivo.
pes

Hlídejte jejich hmotnost. Pokud by byla příliš vysoká, mohla by zatěžovat klouby a svaly. Zdroj foto: Pixabay.com – CodyGSimpson

Strava a pitný režim

Starší zvířata mívají pomalejší metabolismus a někdy i horší chuť k jídlu. Podzimní chlad ale může zvýšit jejich energetické nároky.

  • Kvalitní granule nebo kapsičky pro seniory: Obsahují méně tuků a více látek na podporu kloubů a imunity.
  • Častější, menší porce: Lépe se tráví a nezatěžují organismus.
  • Dostatek vody: Zvlášť kočky mívají tendenci pít málo. Zkuste fontánku, která je k pití láká.

Podzimní nebezpečí venku

Kromě chladu hrozí i další podzimní rizika:

  • Kluzké chodníky a mokrá tráva: Snadno dojde k uklouznutí.
  • Solící směsi: V zimě dráždí psí tlapky. Už na podzim se vyplatí tlapky po procházce omýt a promazat.
  • Horší viditelnost: Brzy se stmívá, proto je dobré používat reflexní obojky nebo světýlka na obojku.

Duševní pohoda

Starší mazlíčci často víc spí a zdají se klidnější, ale i oni potřebují pozornost. Právě podzim, kdy trávíme víc času doma, je ideální příležitostí věnovat jim společnost.

  • Mazlení a kontakt: Doteky jsou pro ně uklidňující.
  • Mentální stimulace: Hádanky s pamlsky, čichací koberečky nebo jemné hry udržují mozek v kondici.
  • Klid a rutina: Starší psi i kočky mají rádi pravidelný režim. Změny prostředí je mohou stresovat víc než mladší jedince.

Postarat se o staršího psa nebo kočku na podzim neznamená dělat zázraky. Stačí trocha pozornosti navíc – teplé a pohodlné místo, pravidelný pohyb přizpůsobený jejich možnostem, kvalitní strava a láskyplná péče. Odměnou vám bude spokojený mazlíček, který s vámi bude rád trávit podzimní večery. A věřte, že právě tihle chlupatí senioři si naši péči zaslouží nejvíc.

