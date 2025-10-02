Podzimní počasí zkouší psí i kočičí seniory. Tohle jim pomůže
Podzim je krásné období, ale pro starší psy a kočky může být trochu náročné. Dny se krátí, teploty klesají a vlhké počasí leze do kostí – stejně jako nám lidem. Pokud máte doma čtyřnohého seniora, určitě jste si všimli, že chlad a sychravo mu dávají víc zabrat než mladšímu mazlíčkovi. Naštěstí se dá spoustu věcí přizpůsobit tak, aby mu podzimní měsíce byly co nejpříjemnější.
Teplo a pohodlí doma
Starší zvířata jsou citlivější na chlad. Klouby mohou bolet, srst už není tak hustá a tělo se hůř přizpůsobuje změnám teplot. Proto je důležité zajistit jim doma opravdu pohodlné místo na odpočinek.
- Pelíšek mimo průvan: Ideálně tam, kde netáhne od dveří nebo oken.
- Teplý podklad: Starší psi a kočky ocení měkkou deku, polštář nebo ortopedický pelíšek, který šetří klouby.
- Teplo u radiátoru: Kočky často hledají teplá místa, a tak jim můžete dát pelíšek poblíž topení. Jen pozor, aby nebylo příliš horko.
Pohyb – méně, ale pravidelně
I když už nemají tolik energie jako dřív, pohyb je pro ně pořád důležitý. Pomáhá udržovat svaly, klouby i psychickou pohodu.
- Krátké, ale časté procházky: U psů je lepší vyrazit několikrát denně na kratší trasu než jednou na dlouhou.
- Méně skákání: Vyhněte se prudkým pohybům, skákání z gauče nebo do auta – klouby už nejsou, co bývaly.
- Hravost podle možností: I starší mazlíček si rád pohraje. Zvolte ale klidnější hry, třeba hledání pamlsků po bytě.
Péče o klouby a zdraví
Podzimní vlhko často zhoršuje problémy s artrózou a bolestmi kloubů. Pokud pes nebo kočka hůř vstávají, kulhají nebo méně skáčou, může jít právě o bolesti kloubů.
- Doplňky stravy: Glukosamin, chondroitin nebo lososový olej jsou skvělé pro podporu kloubů a srsti.
- Veterinární prohlídka: Podzim je dobrý čas na preventivní kontrolu – včas odhalené problémy se lépe řeší.
- Hmotnost pod kontrolou: Každé kilo navíc klouby zatěžuje. Seniorům proto dopřejte kvalitní, ale ne příliš kalorické krmivo.
Strava a pitný režim
Starší zvířata mívají pomalejší metabolismus a někdy i horší chuť k jídlu. Podzimní chlad ale může zvýšit jejich energetické nároky.
- Kvalitní granule nebo kapsičky pro seniory: Obsahují méně tuků a více látek na podporu kloubů a imunity.
- Častější, menší porce: Lépe se tráví a nezatěžují organismus.
- Dostatek vody: Zvlášť kočky mívají tendenci pít málo. Zkuste fontánku, která je k pití láká.
Podzimní nebezpečí venku
Kromě chladu hrozí i další podzimní rizika:
- Kluzké chodníky a mokrá tráva: Snadno dojde k uklouznutí.
- Solící směsi: V zimě dráždí psí tlapky. Už na podzim se vyplatí tlapky po procházce omýt a promazat.
- Horší viditelnost: Brzy se stmívá, proto je dobré používat reflexní obojky nebo světýlka na obojku.
Duševní pohoda
Starší mazlíčci často víc spí a zdají se klidnější, ale i oni potřebují pozornost. Právě podzim, kdy trávíme víc času doma, je ideální příležitostí věnovat jim společnost.
- Mazlení a kontakt: Doteky jsou pro ně uklidňující.
- Mentální stimulace: Hádanky s pamlsky, čichací koberečky nebo jemné hry udržují mozek v kondici.
- Klid a rutina: Starší psi i kočky mají rádi pravidelný režim. Změny prostředí je mohou stresovat víc než mladší jedince.
Postarat se o staršího psa nebo kočku na podzim neznamená dělat zázraky. Stačí trocha pozornosti navíc – teplé a pohodlné místo, pravidelný pohyb přizpůsobený jejich možnostem, kvalitní strava a láskyplná péče. Odměnou vám bude spokojený mazlíček, který s vámi bude rád trávit podzimní večery. A věřte, že právě tihle chlupatí senioři si naši péči zaslouží nejvíc.
