Podzim je ideální dobou pro objednání a uskladnění dřeva na zimu: Poradíme vám, jak na to!

Blíží se podzim a s ním i chladnější dny a večery. Pro milovníky útulné atmosféry domova nebo pro majitele krbu je to čas, kdy začínáme přemýšlet o zásobách dřeva na zimní topení. Uskladnění dřeva na zimu má svá pravidla a dobrá příprava je klíčem k úspěšnému a efektivnímu vytápění v chladných měsících. V tomto článku vám poradíme, jak na to správně.

Bod č. 1: Dřevo na oheň vždy řádně naskládejte

Správně naskládané palivové dřevo je méně náchylné k napadení hmyzem nebo hlodavci a umožňuje dřevu vyschnout na kvalitní palivové dřevo.

Náhodné naházení palivového dřeva na hromadu nebo do koše neumožňuje dostatečnou cirkulaci vzduchu. Cirkulace vzduchu je nezbytná k tomu, aby dřevo vyschlo do podoby zralého palivového dřeva, k čemuž může dojít pouze v případě, že je správně naskládáno.

Dřevo uprostřed hromady je obzvláště důležité, protože je pravděpodobnější, že se v něm bude udržovat vlhkost, což by mohlo mít za následek houby, předčasný rozklad nebo plísně. Pokud se tedy nastěhujete do domu s nesouvislou hromadou palivového dřeva nebo pokud získáte dřevo, které bylo takto uskladněno, zkontrolujte, zda není vlhké, správně ho naskládejte a spalte nejprve krajní kusy, zatímco kusy uprostřed hromady nechte před použitím vyschnout.

Udržování dřeva v suchu

Většina vlhkosti ve dřevě se uvolňuje přes odříznuté konce, což znamená, že důležitou součástí udržování dřeva v suchu je zajistit, aby bylo dřevo skladováno s odkrytými konci. Na to je třeba dávat pozor bez ohledu na vzor, který jste zvolili pro ukládání na hromadu, nebo na to, co používáte ke skladování dřeva.

Většina lidí vytváří jednořadé stohy palivového dřeva, takže můžete zajistit, aby byly odříznuté konce odkryté tím, že každý kus umístíte tak, aby odříznuté konce směřovaly dopředu a dozadu stohu. Existují některé metody stohování, které zahrnují umístění každé vrstvy směrem k jinému směru, aby se zvýšilo proudění vzduchu, takže jakým směrem se vaše odříznuté konce tváří.

Udržujte svůj zásobník stabilní

Při skládání hromady palivového dřeva nebo plnění regálu se vyhněte rovným svislým řadám. Místo toho skládejte dřevo na sebe, jako byste skládali cihly při stavbě zdi. Sloupy cihel naskládané přímo na sebe nejsou stabilní a určitě se převrátí. Totéž platí pro palivové dřevo. Při přidávání výšky na hromadu překrývejte řady, abyste ji udrželi stabilní.

Nestabilní hromada může spadnout na domácí zvířata nebo děti, proto je správné uspořádání hromady důležitým bezpečnostním opatřením.

Možnosti stojanů na palivové dřevo

Nejjednodušším a nejpohodlnějším způsobem skladování palivového dřeva je použití stojanu na palivové dřevo. Stojany se snadno shánějí, jsou obvykle poměrně cenově dostupné a dodávají se v různých velikostech a stylech, které vyhovují vašim potřebám. Jsou vhodné pro udržení dřeva nad zemí a uspořádání a usnadňují ukládání palivového dřeva, aniž byste o tom museli dlouho přemýšlet.

Stojan na palivové dřevo si můžete vyrobit také sami, a to tak, že do země zatlučete kůly, které stabilizují boky hromady, a postavíte základ, který ji udrží mimo zem. Můžete pro něj postavit kryt, nebo můžete hromadu jen přikrýt plachtou, když bude pršet nebo sněžit.

Pokud skládáte hromadu dřeva pod okapem kůlny nebo na kryté terase, mohou tam již být sloupky, které mohou sloužit jako podpěry pro boky vaší hromady.

Bod č. 2: Dřevo na oheň ukládejte nad zem

Nejlepší je skladovat palivové dřevo alespoň několik centimetrů nad zemí. Pokud jsou stohy naskládány přímo na zemi, nedochází k řádné cirkulaci vzduchu, což může do hromady vnést vlhkost a zabránit vyschnutí zeleného dřeva na kvalitní palivové dřevo. Kontakt se zemí a přísun vlhkosti může vést k několika problémům, včetně napadení hmyzem, špatně hořícího dřeva, plísní, hub a bakterií. Hmyz, bakterie a vlhkost mohou způsobit, že se vaše palivové dřevo předčasně rozpadne.

Vybudování základny

Použití stojanu pro skladování palivového dřeva je nejjednodušší způsob, jak udržet dřevo mimo zem, umožnit lepší cirkulaci vzduchu a vyhnout se některým z výše uvedených problémů nebo je omezit. Pokud stojan nemáte, můžete dřevo udržet mimo zem tím, že vytvoříte základ, na který ho naskládáte. K tomu můžete použít cihly, škvárové bloky, palety, dřevěný odpad, 2×4 nebo dokonce některá polena palivového dřeva.

Alternativy nadace

Pokud nemůžete postavit základ nebo použít stojan, abyste dřevo udrželi mimo zem, existuje několik dalších možností, jak dřevo udržet v suchu. Jednou z možností je položit štěrk před uložením dřeva na hromadu. Štěrk jako základna pro skladování palivového dřeva zlepšuje odvodnění.

Další možností je naskládat dřevo na stávající cihlovou, betonovou nebo dlážděnou terasu. Tyto tvrdé povrchy nezadržují vlhkost jako půda, takže to pomůže udržet hromadu sušší. Pokud se rozhodnete naskládat palivové dřevo na cihly, beton nebo dlažební kostky, mějte na paměti, že to může způsobit změnu barvy nebo zabarvení terénu pod hromadou.

Bod č. 3: Udržujte dřevo v suchu

Nyní jste již pravděpodobně pochopili, že udržení dřeva v suchu je jedním z hlavních cílů správného skladování palivového dřeva.

Proč musí být palivové dřevo suché?

Suché palivové dřevo je bezpečnější a lépe hoří. Proto byste měli palivové dřevo před použitím v krbu nebo ohništi nechat vyzrát. Zelené dřevo je čerstvě nařezané dřevo, které ještě není řádně vysušené. Ve většině případů trvá nařezanému dřevu přibližně šest měsíců, než se stane plně vyzrálým a připraveným ke spalování. Spalování zeleného dřeva má za následek více kouře a méně účinný oheň. Pokud ho spalujete v krbu, vede také ke zvýšenému hromadění kreozotu, což může být nebezpečné. Pokud ho spalujete v interiéru, může to zvýšit hladinu oxidu uhelnatého ve vaší domácnosti.

Pokud je ochucené (vysušené) palivové dřevo vystaveno nadměrné vlhkosti, hoří také při nižších teplotách, produkuje více kouře a páry, nehoří tak dobře, vytváří více kreozotu a je nebezpečné pro vaše zdraví.

Mám dřevo přikrýt, aby se udrželo suché?

Zelené dřevo je vlhké, protože vlhkost ještě neopustila buňky dřeva. Skladování zeleného palivového dřeva musí umožnit jeho dýchání a další vysychání, aby se z něj mohlo stát vyzrálé dřevo pro použití v krbu nebo ohništi. Přikrývání zeleného dřeva je jednou z nejčastějších chyb, kterých se lidé při skladování palivového dřeva dopouštějí. Zelené dřevo byste neměli přikrývat plachtou ani jiným materiálem, pokud se nechystá pršet. Pokud zelené dřevo přikryjete za deště, nezapomeňte ho po ustání deště odstranit.

Když se do zralého dřeva dostane vlhkost, může také navlhnout. Z tohoto důvodu byste měli suché dřevo přikrýt vždy, když se chystáte pršet nebo sněžit (pokud ho nemáte v kůlně nebo pod přístřeškem). Když neprší, můžete přikrýt i zcela vyzrálé dřevo, ale není to nutné a může to vést k zadržování vlhkosti nebo k ještě lákavějšímu prostředí pro zvěř.

Jak zakrýt dřevo

Když používáte plachtu nebo jiný materiál k zakrytí hromady zeleného nebo vyzrálého dřeva, nechcete zakrýt celou hromadu od země až nahoru. Dřevo tak nebude moci dýchat. Místo toho zakryjte pouze horní část stohu a spodní část stohu nechte otevřenou a nezakrytou, aby mohla cirkulovat vzduch. Pokud chcete zakrýt komín od vrcholu až k zemi, když prší, ujistěte se, že jste kryt odstranili, jakmile přestalo pršet, aby se umožnilo opětovné proudění vzduchu.

Pokud chcete sklad palivového dříví zakrýt, abyste ho částečně skryli nebo aby bylo dřevo čistší, existují prodyšné kryty, které lze použít. Některé regály na palivové dřevo jsou dodávány s plným krytem, který lze použít tímto způsobem nebo k ochraně dřeva před deštěm. Tento způsob je vhodné použít na suché dřevo, ale měli byste se vyhnout zakrývání zeleného dřeva – i s prodyšným krytem – dokud není zcela vyzrálé.

Pokud máte dostatek prostoru a rozpočtu, můžete si postavit kůlnu nebo přístřešek, který budete používat pro skladování palivového dřeva a který vám umožní uspořádat a chránit vaši hromadu dřeva vizuálně příjemnějším způsobem.

Bod č. 4: Neskladujte palivové dřevo v interiéru

Nyní, když jsme si ujasnili, jak je důležité udržovat dřevo suché a spalovat pouze suché, vyzrálé dřevo, přejděme k dalším důležitým aspektům, jako je například místo jeho skladování.

Není dobré skladovat palivové dřevo uvnitř domu. Pohodlí mít polena vždy po ruce přímo u krbu je lákavé, ale nejlepší je skladovat palivové dřevo venku a do domu nosit pouze polena, která plánujete ten den spálit. Díky tomu si můžete užívat oheň, aniž byste museli pokaždé, když potřebujete poleno, chodit ven, a zároveň většinu palivového dřeva bezpečně uchováte venku.

Proč skladovat palivové dřevo venku?

Je téměř jisté, že vaše palivové dříví je domovem směsice mravenců, termitů, pavouků a dalšího hmyzu, který byste si do domu nechtěli přivést. Mezi poleny mohou žít i myši. Navíc, i když teď mezi poleny žádné myši nežijí, jakmile přinesete hromadu dřeva dovnitř a necháte ji nějakou dobu na jednom místě, mohou se tam nastěhovat myši, pavouci a další živočichové.

Je také důležité si uvědomit, že palivové dřevo potřebuje před spálením možnost vyschnout. Skladování zeleného nebo částečně vysušeného dřeva uvnitř neumožní dřevu řádně vyschnout. Proto, i když by mělo být veškeré palivové dřevo skladováno venku, je ještě důležitější skladovat zelené palivové dřevo vždy venku.

Kromě toho, že zelené dřevo poskytuje domov škůdcům a neumožňuje mu řádně vyschnout, skladování palivového dřeva v domě také zvyšuje riziko úniku jisker z krbu a zapálení hromady dřeva.

Možnosti skladování palivového dřeva uvnitř budov

Pokud dáváte přednost skladování dřeva uvnitř, můžete uskladnit vyzrálé palivové dřevo v kůlně. Nejlepší je, pokud je tato kůlna mimo váš domov. Pokud chcete mít palivové dřevo opravdu nablízku a nechcete pro něj chodit ven, můžete také zvážit jeho uskladnění v garáži. Díky tomu zůstane suché a bude k němu pohodlný přístup, kdykoli bude potřeba. Pokud je však vaše garáž připojena k domu, máte stejný problém, a to poskytnout pohodlné místo pro termity, myši, pavouky a další živočichy, kteří si zde mohou vytvořit domov.

Bod č.5 : Neskládejte palivové dřevo k domu

Mnoho lidí skladuje palivové dřevo naskládané u domu. Jedná se o výhodné umístění, díky kterému jsou polena stále po ruce. Okap zároveň pomáhá chránit dřevo před deštěm a sněhem. To jsou oba dobré důvody, proč si sklad palivového dřeva postavit vedle domu, ale celkově to není dobrý nápad.

Nejdůležitějším důvodem, proč neskladovat palivové dřevo u domu – nebo dokonce příliš blízko domu – je to, že je vysoce hořlavé a mohlo by se snadno vznítit od zbloudilých jisker z lesního požáru nebo z vašeho ohniště, grilu, chimény nebo krbu na terase.

V blízkosti oken nebo dveří vedoucích do vašeho domu se také mohou vyskytovat živočichové. Přívětivé prostředí v blízkosti vchodů vybízí hlodavce, hmyz a hady, aby se usídlili hned za dveřmi nebo okny. To jim usnadňuje cestu do vašeho domova nebo se stává problémem pro vás, vaše děti nebo vaše domácí zvířata, když vcházejí do domu a vycházejí z něj. Kromě toho může skládání čehokoli k vašemu domu vytvořit buď prostředí, nebo cestu pro myši a potkany, což může vést k problémům s hlodavci nebo zhoršit stávající problémy.

Jako vždy musíme dbát také na to, aby dřevo zůstalo suché. Cirkulace vzduchu je ztížena, když je dřevo naskládáno u stěny. Tím se zpomaluje proces vysychání zeleného dřeva a zvyšuje se pravděpodobnost, že se v hromadě dřeva udrží vlhkost, která může vést ke vzniku hub nebo plísní. Pokud skládáte palivové dřevo u zdi nebo plotu, ponechte mezi konstrukcí a dřevem alespoň několik centimetrů, aby bylo umožněno proudění vzduchu.

Bod č. 6: Dřevo na topení skladujte mimo psí výběhy a hřiště

Zajistěte bezpečnost svých domácích mazlíčků a dětí umístěním palivového dřeva mimo místa, která často navštěvují. Prvním důvodem, proč to udělat, je zabránit tomu, aby se v blízkosti psího výběhu nebo dětského hřiště usídlili pavouci, hadi a hlodavci.

Bezpečnější je také držet ho dál od psího výběhu a hracích ploch, abyste předešli případným zraněním způsobeným pádem dřeva. Správně naskládaná hromada dřeva se pravděpodobně nepřevrhne, ale domácí zvířata nebo děti pobíhající kolem a hrající si hrubě by mohly způsobit, že vaše hromada spadne na dítě nebo psa.

Bod č. 7: Udržujte prostor pro skladování palivového dřeva v čistotě

Většina lidí nevěnuje hromadám dřeva příliš pozornosti, zejména v teplých měsících, kdy je méně pravděpodobné, že budou dřevo spalovat. To je škoda, protože neudržovaná hromada dřeva může být dost nevzhledná, ubírat na celkovém vzhledu vašeho dvora, zamořit se živočichy, zvýšit riziko požáru a začít mít problémy s vlhkostí.

Jedním z příkladů je nechat kolem hromady dřeva růst trávu nebo plevel. Prvním problémem je, že se tím snižuje tolik potřebná cirkulace vzduchu pod hromadou a kolem její základny. Umožnění růstu plevele nebo okolních rostlin kolem vaší hromady dřeva také zvyšuje pravděpodobnost, že se v oblasti udrží vlhkost a ovlivní vaše dřevo. Listí kolem skladu palivového dřeva navíc poskytuje úkryt pro živočichy, kteří budou mít větší tendenci využívat tuto oblast jako domov nebo úkryt při pohybu po vašem dvoře. Nekontrolovaný růst plevele nebo trávy samozřejmě způsobuje, že sklad palivového dříví vypadá neudržovaně, což ubírá vašemu dvoru na celkovém vzhledu.

