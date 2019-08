Plot z ptačího zobu ztlumí hluk i prach a vyroste půl metru za rok

Chci živý plot, ale takový, o který se nebudu muset skoro vůbec starat. Chci, aby byl zelený pořád, i v zimě. A chci, aby mu stačila nenáročná půda a nežádal si skoro žádné ošetřování. A ještě, aby se dal úplně jednoduše tvarovat. Zdají se vám tyto požadavky trochu přehnané? Ale ne, nejsou. Ptačí zob vám je splní všechny do jednoho.

Neopadá ani v zimě

Většina lidí touží po hustém živém plotu, který by si co nejdéle udržel krásnou, svěže zelenou barvu. Jenže bohužel velká část keřů na podzim opadá a zbydou jenom prázdné větve. To nenabízí zrovna moc hezkou podívanou. Také mnoho pěstitelů znervózňuje, že jejich plot neroste dost rychle. Ptačí zob má ale jednu obrovskou výhodu. Patří mezi stálezelené dřeviny, na podzim neopadává. Tím pádem vám dělá radost i v zimě. Lístky ptačího zobu mohou opadat jedině tehdy, když jsou zimy opravdu velice tuhé a mrazy trvají dlouho. Jestliže ale keře rostou ve stínu, a navíc v mírnějších polohách do cca 500 metrů nad mořem, vydrží na nich lístky až do jara, kdy se pak postupně vyměňují za nové, mladé. Opadávají až ve chvíli, když už raší nové, mladé pupeny.

Roste velmi rychle

Nemáte-li příliš mnoho času na údržbu zahrady, i v takovém případě je pro vás ptačí zob představuje mimořádně vhodnou dřevinu. Nechcete-li, aby k vám nakukovali zvědaví sousedé, potěší vás jistě i to, že ptačí zob roste rychlostí 30-50 cm za rok. Už za dva roky tak můžete mít přes metr vysoký plot. Nestříhaný plot tak může dosáhnout klidně i čtyř metrů výšky. Rozhodně během 4-5 let můžete dosáhnout opravdu hustého zeleného kožichu, aniž byste museli pěstování věnovat příliš velké úsilí.

Výborný i do městských parků

Slunce a polostín tvoří ideální místa, kde bude ptačí zob dobře prosperovat. Nemá ani příliš veliké nároky, pokud jde o zavlažování, což je při současných horkých letech pozitivní. Neskolí ho ani mírnější sucho. Kromě toho odolává dobře i v oblastech se znečištěným ovzduším. Svým hustým listovím vytvoří výbornou clonu, chránící váš pozemek před přílišným množstvím hluku a prachu. Proto se stává oblíbenou součástí městských parků. V případě, že máte chuť zkusit si svoje dovednosti v oblasti stříhání, směle můžete. Ptačí zob je vůči zásahům nůžkami vstřícný, nevadí mu ani zmlazování.

Tlumí bolest hlavy i spáleniny

Kvete od konce května až do začátku června bílými kvítky. U pravidelně stříhaných plotů ale zpravidla nekvete, takže pokud byste si rádi užili kvetoucí podívanou, buďte s tvarovacími zásahy opatrní. Nestříhané ploty se vám ale odmění spoustou květů, a hlavně, po odkvětu se vytvoří černé bobule, které v souladu s názvem keře slouží jako potrava pro ptáčky. Pozor ale na ptačí zob, pokud máte malé děti. Jak listy, tak i plody jsou lehce jedovaté. Má ale svoje využití v léčitelství. Oleje a toaletní vody z květů pomáhaly tlumit spálenou pokožku, obklady z květů s octem zase posloužily proti bolestem hlavy.