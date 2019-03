Planika obecná známá jako jahodový stromek

Planika obecná, kterou možná spíše znáte pod lidovým označením jahodový strom. Nenechte se zmást označením jahodový strom. Rozhodně totiž nejde o jahody, tak jak je známe. Jde o exotickou rostlinu, která pochází ze středomoří. Její plody jsou vzhledově téměř stejné jako liči, ale chutnají právě po jahodách. Jestli vás tato exotika s mírným nádechem našeho domova zaujala, rozhodně si o jejím pěstování přečtěte více.

Jak planiku poznat?

Jahodový strom se řadí mezi stálezelené dřeviny. Vyznačuje se hlavně svou dlouhověkostí. Svůj původ má ve středomoří, kde bez problémů může dorůst až do šesti metrové výšky. Na první pohled vám možná velmi připomene vřes. V našich podmínkách se planika pěstuje jako okrasná nádobová rostlina. S květy se setkáte na podzim, ale plody uvidíte až rok poté co odkvete. Jak jsme již zmiňovali, její plody na pohled připomenou liči. Jsou asi 2 centimetry velké, kulovité. Bohužel, hlavně v chladnějších oblastech, tyto plody příliš chutné nejsou a tak spíše než chuť, oceníte jejich krásu. Pokud je vám ale líto plody nechat jen tak opadat, můžete je využít na výrobu pálenky, želé nebo marmelády.

Jak planiku úspěšně pěstovat?

Jahodový stromek se neřadí mezi rostliny náročné na pěstování, rozhodně se tak do něj nebojte pustit. Nevyžaduje speciální substrát, ale nejvíce se jí bude dařit v dobře propustné půdě, která se bude skládat z písku a jílu. Nejlépe uděláte, pokud jí umístíte na teplé místo. Jestli takové vyberete, budete se také moci těšit z mnohem chutnějších plodů. Rozhodně se tedy nemusíte bát umístit planiku na místo, kde většinu dne svítí slunce. Dobře snese ale i polostín. Zejména v letních měsících dbejte na pravidelnou zálivku, na kterou byste měli použít v ideálním případě měkkou, odstátou vodu. Pozor si dejte na zálivku pomocí dešťové vody. Tu raději na jahodový stromek příliš nepoužívejte! V letních měsících rozhodně také není na škodu planiku jednou za 14 dní přihnojit pomocí univerzálního hnojiva. Hlavu si nemusíte lámat ani s pravidelným řezem rostliny. Ta ho totiž vůbec nevyžaduje, a pokud se přeci jen z nějakého důvodu rozhodnete provést radikální řez, velmi rychle znovu obroste. Přes zimu planiku rozhodně nenechávejte venku! Pro úspěšné přezimování rostlinu přesuňte do místnosti, kde se teplota bude pohybovat kolem 5°C. Další velkou výhodou této rostliny je to, že netrpí na žádné vážné choroby a téměř vůbec není napadána škůdci.

Lze planiku množit?

Tato rostlina se množí nejčastěji semeny. Množit lze samozřejmě také odnožemi nebo řízky. Ty však odebírejte vždy jen v zimních měsících. Za ten nejjednodušší způsob považujeme samozřejmě množení semeny, která jednoduše zakoupíte všude po internetu. Ani jejich cena není vysoká. Přibližně 8 semen zakoupíte za 60Kč.

Využití plodů

I když se v našich podmínkách planika pěstuje především jako okrasná rostlina, rozhodně se nebojte její plody využít. Nejsou sice určeny pro přímou konzumaci, protože v našich podmínkách nikdy nebudou tak lahodné, jako v zemích jejího původu, ale můžete z nich připravit skvělou marmeládu, nebo je použít do cukroví. Udělat z nich můžete také lahodnou pálenku, která se může stát velmi originálním dárkem pro vaše přátele.