Pěstujeme petúnie

S jarem rozkvétají nejenom louky a zahrady, ale i okenní parapety, terasy a balkony. Možnosti, jak je zvelebit, jsou téměř nepřeberné. Velké oblibě se těší například petúnie. Věnujete-li těmto oblíbeným letničkám patřičnou péči, odmění se vám od jara do podzimu kaskádou krásných květů. Jednobarevných i vícebarevných. Hřebenitých, s hvězdou i bílým lemem. Jak by ta péče měla vypadat?

Prvním krokem je výběr stanoviště. Petúnie mají rády teplo a sucho. Dařit se jim bude na osluněné jižní straně, ať již balkonu terasy či okenního parapetu okna. Na vysazování sazeniček si počkejte až do poloviny května, tedy až poté, co pominou jarní mrazíky, které by sazeničky mohly spálit.

Pravidla výsadby

Petúnie můžete sázet do truhlíků i květináčů disponujících dostatečným odtokovým otvorem, který v kombinaci s vhodnou drenážní vrstvou zabrání přelévání a následnému uhnívání kořenového systému sazeniček v důsledku nedostatečného přísunu kyslíku. Do velkých truhlíků a květináčů lze doporučit hrubší drenáž v podobě keramzitu či štěrku, který jednoduše nasypete na dno pěstební nádoby. Menší květináče si postačí s perlitem, popřípadě pískem, který v určeném poměru smícháte se substrátem. Samozavlažovací truhlíky drenáž nevyžadují.

Základy pěstování a péče

Pro pěstování petúnií doporučujeme použití k tomu určeného substrátu (pro petúnie a surfinie). Ten už výrobce obohacuje i o nezbytné hnojivo s obsahem železa, vápníku a hořčíku. Sazeničky v truhlíku jemně upěchujte a zasypte zeminou. Ta se zhruba po týdnu o něco slehne a bude třeba ji doplnit.

Nezapomeňte hnojit!

Co se samotné péče o petúnie týče, tyto letničky v podstatě vyžadují slunce a vodu. Nevyhovuje jim však stín, vítr a vlhko. Dopřávejte jim proto pravidelnou zálivku a pravidelně je přihnojujte. S přihnojováním začněte až minimálně deset dní po výsadbě, a to k tomu určenými hnojivy s vyšším obsahem dusíku, která vám zaručí pravidelný přísun bohatých květů.

Pozor na škůdce a virové choroby

Na pozoru také buďte před škůdci a virovými chorobami. Petúnie často napadají mšice, molice, z chorob buďte na pozoru především před padlí. Řešení pak spočívá v aplikaci k tomu určených postřiků, s nimiž vám poradí specializovaný personál v zahradních centrech.

S čím petúnie nakombinovat

Toužíte-li po pestrém okenním parapetu, nemusíte samozřejmě zůstávat jen u petúnií. Naopak je můžete kombinovat s jinými letničkami. Vhodné jsou kombinace s kopretinami, zvonečky, lobelkami, ale i spoustou stálozelených rostlin. Fantazii se meze nekladou. A na konci sezóny z odkvetlých letniček neopomeňte sesbírat semena. Na jaře následujícího roku vám z nich vyrostou sazeničky!